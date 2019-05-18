Рибери: «Всё рано или поздно заканчивается, нужно двигаться дальше»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал свой уход из клуба предстоящим летом.

Сегодня Рибери провел последний матч за «Баварию» на «Альянц Арене».

Это особенный и то же время трудный момент. Сегодня на трибунах присутствовала вся моя семья. Мы - чемпионы. Это сейчас самое главное. Всё рано или поздно заканчивается. Это футбол, нужно двигаться дальше.