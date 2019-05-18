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Рибери: «Всё рано или поздно заканчивается, нужно двигаться дальше»

18 мая 2019, 20:13
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал свой уход из клуба предстоящим летом.

Сегодня Рибери провел последний матч за «Баварию» на «Альянц Арене».

Это особенный и то же время трудный момент. Сегодня на трибунах присутствовала вся моя семья. Мы - чемпионы. Это сейчас самое главное. Всё рано или поздно заканчивается. Это футбол, нужно двигаться дальше.

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Все комментарии
Вадим Лосев
Вадим Лосев ответил 95-shishani-95
   753 / 843
19 мая в 10:15
Настало время перейти в Ювентус или ПСЖ!!! С уходом Рибери, Касильяса, Роббена и т.д. футбол потеряет больших легенд этого вида спорта!!!
еще Чех уходит летом....
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 01:54
Настало время перейти в Ювентус или ПСЖ!!!
С уходом Рибери, Касильяса, Роббена и т.д. футбол потеряет больших легенд этого вида спорта!!!
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 22:47
Эх жалко но с уходом РоРи и др игроков, футбол умирает, скоро небудет больше футбола что все любили эх
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 22:44
Не смог сдержать слез. Наверняка сегодня все болельщики Баварии прослезились.
Аня Романова
Аня Романова
   723 / 843
18 мая в 21:27
Вы с Робеном - словно Иньеста и Хави!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 21:09
Футболист с большой буквы
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