Рибери: «Всё рано или поздно заканчивается, нужно двигаться дальше»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал свой уход из клуба предстоящим летом.
Сегодня Рибери провел последний матч за «Баварию» на «Альянц Арене».
Это особенный и то же время трудный момент. Сегодня на трибунах присутствовала вся моя семья. Мы - чемпионы. Это сейчас самое главное. Всё рано или поздно заканчивается. Это футбол, нужно двигаться дальше.
С уходом Рибери, Касильяса, Роббена и т.д. футбол потеряет больших легенд этого вида спорта!!!
С уходом Рибери, Касильяса, Роббена и т.д. футбол потеряет больших легенд этого вида спорта!!!