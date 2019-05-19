Маццарри: «Я бы хотел увидеть стадион „Эмполи“ в цветах „Торино“»

Главный тренер «Торино» прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Серии А против «Эмполи». Отметим, что туринская команда ведет борьбу за попадание в Лигу Европы.

Мы не должны думать о других результатах, мы должны сосредоточиться только на себе и на том, что мы можем контролировать.

Нам действительно нужна поддержка наших фанатов, и я бы хотел увидеть стадион «Эмполи» в цветах нашей команды.