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Маццарри: «Я бы хотел увидеть стадион „Эмполи“ в цветах „Торино“»

19 мая 2019, 11:00
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи4 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Серии А против «Эмполи». Отметим, что туринская команда ведет борьбу за попадание в Лигу Европы.

Мы не должны думать о других результатах, мы должны сосредоточиться только на себе и на том, что мы можем контролировать. 

Нам действительно нужна поддержка наших фанатов, и я бы хотел увидеть стадион «Эмполи» в цветах нашей команды. 

Отметим, что в рамках 37-го тура Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Сассуоло».

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 11:17
Эмполи будет бороться за право остаться а серии А всеми силами.
Toro
Toro
19 мая в 11:10
Удачи! И победы Торино!
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 11:04
Торино рвется в еврокубки.
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