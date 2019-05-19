Минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге - 50 евро

19 мая 2019, 14:59

Пресс-служба УЕФА объявила цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Ценовая категория билетов разделена на два кластера: в городах кластера «А» - Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге - минимальная стоимость билета составит 50 евро. В кластер «B» входят Баку, Бухарест и Будапешт, в этих городах самый дешевый билет можно будет приобрести за 30 евро.

На турнир будет доступно рекордное количество билетов - 3 млн. Первый тип, индивидуальный, предусматривает посещение одного матча на одном стадионе. Билет Follow my team позволяет посетить все матчи национальной команды на чемпионате.

На первом этапе продаж, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года, для покупки будут доступны полтора миллиона билетов. На втором этапе (декабрь 2019 года) будет реализовано 1 млн билетов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах.

Во вторник тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на отборочные матчи Евро-2020.