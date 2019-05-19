Минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге - 50 евро

Пресс-служба УЕФА объявила цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.
Ценовая категория билетов разделена на два кластера: в городах кластера «А» - Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге - минимальная стоимость билета составит 50 евро. В кластер «B» входят Баку, Бухарест и Будапешт, в этих городах самый дешевый билет можно будет приобрести за 30 евро.
На турнир будет доступно рекордное количество билетов - 3 млн. Первый тип, индивидуальный, предусматривает посещение одного матча на одном стадионе. Билет Follow my team позволяет посетить все матчи национальной команды на чемпионате.
На первом этапе продаж, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года, для покупки будут доступны полтора миллиона билетов. На втором этапе (декабрь 2019 года) будет реализовано 1 млн билетов.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах.
Во вторник тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на отборочные матчи Евро-2020.
стыдно за зенит очень
стыдно за зенит очень
Пришло 60 000 человек. За 50 евро сметут за пару дней. Кстати за тот матч зенит поднял на билетах и прочем под 2,5 лимона евров.
Пришло 60 000 человек. За 50 евро сметут за пару дней. Кстати за тот матч зенит поднял на билетах и прочем под 2,5 лимона евров.
Остальное про соотношение - написали ниже...
Остальное про соотношение - написали ниже...