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Минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге - 50 евро

19 мая 2019, 14:59

Пресс-служба УЕФА объявила цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Ценовая категория билетов разделена на два кластера: в городах кластера «А» - Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге - минимальная стоимость билета составит 50 евро. В кластер «B» входят Баку, Бухарест и Будапешт, в этих городах самый дешевый билет можно будет приобрести за 30 евро.

На турнир будет доступно рекордное количество билетов - 3 млн. Первый тип, индивидуальный, предусматривает посещение одного матча на одном стадионе. Билет Follow my team позволяет посетить все матчи национальной команды на чемпионате.

На первом этапе продаж, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года, для покупки будут доступны полтора миллиона билетов. На втором этапе (декабрь 2019 года) будет реализовано 1 млн билетов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. 

Во вторник тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на отборочные матчи Евро-2020.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил cska1948
   20 / 843
19 мая в 23:01
Истинный петербуржец сказал бы, что Лондон приравняли к Санкт-Петербургу.
Не цепляйся к запятым, обрати лучше свой взор на мазутных.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
19 мая в 22:39
Грабёж средь бела дня!
pomor45
pomor45 ответил Albasin
   63 / 843
19 мая в 19:40
Главное свиней не пускать, а то весь чемпионат своим поведением опозорят.
Не стоит беспокоиться. Им эта цена неподъемная.
pomor45
pomor45 ответил abrek123
   63 / 843
19 мая в 19:39
Что-то дорого я на 3600 рублей смогу неделю пиво квасить у телевизора)))
Так и квась. Ты там совершенно не нужен.
cska1948
cska1948 ответил Гавроша
   114 / 843
19 мая в 18:44
Санкт-Петербург приравняли к Лондону. Представляю, что сейчас начнется в тарасовке.
Истинный петербуржец сказал бы, что Лондон приравняли к Санкт-Петербургу.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
19 мая в 18:35
бомжам будут бесплатно давать и силой тянуть на игры,как происходит это у них все время
стыдно за зенит очень
valt134
valt134
   139 / 843
19 мая в 18:28
Опять «бабло» стригут за счёт НАРОДА... Негодяи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 18:15
И не особо дорого...
iBragim2102
iBragim2102
   810 / 843
19 мая в 18:05
50евро это на крыши с бакланами.
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Морозовский
   583 / 843
19 мая в 18:03
Чувак,ты хоть просыхаешь иногда?!Как это в Питере нет свежего воздуха!!Или Финский залив тебе не аргумент!!А может,ты просто тухлым салом траванулся!!!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:42
Санкт-Петербург приравняли к Лондону. Представляю, что сейчас начнется в тарасовке.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил nikot
   497 / 843
19 мая в 17:19
У нас тут немытых за бесплатно загнать не могут на баклан-арену,а за деньги .....!?Хотя это сборная,а не 11 наемников приезжих!
    holms918
    holms918
       642 / 843
    19 мая в 16:53
    Нормально
    beefs
    beefs
       169 / 843
    19 мая в 16:52
    Билеты для европейцев, мы будем смотреть по тележку...
    socc57
    socc57 ответил Риелтор с берегов Невы
       715 / 843
    19 мая в 16:35
    У нас на нижний ярус на матч зенит цска по 4700руб., верхний ярус 2700руб. Пришло 60 000 человек. За 50 евро сметут за пару дней. Кстати за тот матч зенит поднял на билетах и прочем под 2,5 лимона евров.
    За 50 евро это места на втором ярусе за воротами. Остальные места за 125 и 185 евро. И это на групповом этапе. На стадии 1/4 стоимость билетов 75, 145 и 225 евро соответственно.
    parallels
    parallels ответил Димон Булыкин
       5 / 843
    19 мая в 16:22
    Недёшево, но часто ли в родном городе проходит финальная стадия ЧЕ?) скорее всего раз в жизни, как и ЧМ) так что это того стоит)
    ну если только для тех, кто не был на кк и чм. на евро всегда попасть можно. и, кстати, именно в спб вообще никакого желания нет - ничего нового и необычного не увидишь. это вариант для людей из других городов россии - комбо 3-в-1: попасть на евро бюджетно, посмотреть наш стадион, побывать в питере в период белых ночей.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответил parallels
       452 / 843
    19 мая в 16:17
    Недёшево, но часто ли в родном городе проходит финальная стадия ЧЕ?) скорее всего раз в жизни, как и ЧМ) так что это того стоит)
    parallels
    parallels
       5 / 843
    19 мая в 16:09
    3600 😦 на открытие КК билеты раза в 2 дешевле были, на ЧМ по 2240. именно минимальные. неплохо уефа навариться хочет.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 843
    19 мая в 16:07
    Вполне нормальная стоимость! Не очень завышенная цена на билет, прямо скажем.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       292 / 843
    19 мая в 16:03
    У нас на нижний ярус на матч зенит цска по 4700руб., верхний ярус 2700руб.
    Пришло 60 000 человек. За 50 евро сметут за пару дней. Кстати за тот матч зенит поднял на билетах и прочем под 2,5 лимона евров.
    nikot
    nikot
       351 / 843
    19 мая в 15:55
    У нас тут немытых за бесплатно загнать не могут на баклан-арену,а за деньги .....!?Хотя это сборная,а не 11 наемников приезжих!
    Caliostro
    Caliostro
       582 / 843
    19 мая в 15:50
    А народец то потихоньку начинает въезжать в разницу между Европой и нами.....
    particular
    particular
       1 / 843
    19 мая в 15:45
    Ну, хоть, с румынами в один кластер не деклассировали за 30 еурогрошей..:)
    Остальное про соотношение - написали ниже...
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       102 / 843
    19 мая в 15:34
    Стыдно за Зенит...
    abrek123
    abrek123
       121 / 843
    19 мая в 15:34
    Что-то дорого я на 3600 рублей смогу неделю пиво квасить у телевизора)))
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       69 / 843
    19 мая в 15:30
    Лучший стадион Европы будет за честь посетить.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       29 / 843
    19 мая в 15:27
    У счастливчиков появится шанс увидеть лучшую в мире футбольную арену.
    Albasin
    Albasin
       17 / 843
    19 мая в 15:19
    Главное свиней не пускать, а то весь чемпионат своим поведением опозорят.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       450 / 843
    19 мая в 15:15
    50 евро 4 года назад было 2 рублей
    mikysss
    mikysss
       68 / 843
    19 мая в 15:09
    Баклан-распил-арена будет евро принимать? да да, кукарекайте дальше, что федун коррупционер
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