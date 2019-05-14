Гросскройц стал участником драки с фанатами

14 мая 2019, 23:59

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии стал участником драки с фанатами. Родной клуб Гросскройца «Кеммингхаузен», где он занимает одну из должностей в тренерском штабе, встречался с «Брамбауэром» в рамках низшей немецкой лиги. Во время матча между зрителями произошла потасовка. Гросскройц не остался в стороне, а побежал в гущу событий, чтобы уладить инцидент, поскольку на трибунах были дети.

Напомним, что кроме тренерской деятельности, Гросскройц играет за «Юрдинген» из третьего дивизиона чемпионата Германии.