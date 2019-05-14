ГлавнаяНовости

Гросскройц стал участником драки с фанатами

14 мая 2019, 23:59

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Кевин Гросскройц стал участником драки с фанатами. Родной клуб Гросскройца «Кеммингхаузен», где он занимает одну из должностей в тренерском штабе, встречался с «Брамбауэром» в рамках низшей немецкой лиги. Во время матча между зрителями произошла потасовка. Гросскройц не остался в стороне, а побежал в гущу событий, чтобы уладить инцидент, поскольку на трибунах были дети.

Напомним, что кроме тренерской деятельности, Гросскройц играет за «Юрдинген» из третьего дивизиона чемпионата Германии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стала известна дата чемпионского парада «Зенита»
Вчера, 16:24 ФотоКомментарии27
10 тысяч болельщиков «Локомотива» посетят финал Кубка России
Вчера, 15:41 Комментарии10
На финал Кубка России в Самаре продана большая часть билетов
20 мая Комментарии3
Минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге - 50 евро
19 мая Комментарии38
На матче «Крылья Советов» - «Спартак» ожидается 40 тыс. зрителей
18 мая Комментарии24
Фанаты «Анжи» просят Сулеймана Керимова спасти клуб от исчезновения
17 мая Комментарии52
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 04:04
Таких историй у Кевина хватает.
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 00:21
Безбашенный тренер.
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
15 мая в 00:03
Любит разборки. Кто-то помнит еще про кебаб?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100