Фанаты «Анжи» просят Сулеймана Керимова спасти клуб от исчезновения

Болельщики «Анжи» написали открытое письмо бывшему владельцу и российскому бизнесмену Сулейману Керимову с призывом спасти клуб от исчезновения.

В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы еще раз убедились – кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!

С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан!