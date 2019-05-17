Фанаты «Анжи» просят Сулеймана Керимова спасти клуб от исчезновения

Болельщики «Анжи» написали открытое письмо бывшему владельцу и российскому бизнесмену Сулейману Керимову с призывом спасти клуб от исчезновения.
В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.
За прошедший год мы еще раз убедились – кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!
С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан!
Мягко говоря ) Если ты в курсе, сказали, надо отвлечь народ от негатива
и занять зрелищем, а что у нас главное : здоровье, хлеб да зрелища )
Идея была очень хорошая, а вот осуществление- далеко не такое хорошее,
но болельщики со стажем топили за клуб с середины 90-х, а кто и с основания,
и видели все этапы, радовались, у меня лично не было бешеной эйфории,
я просто был рад от души и жад чтобы это продлилось дольше, но всему свое время
.....так естественно , что клуб нужен, по крайней мере, в каком бы из дивизионов
не играл, но ПФЛ это уже перебор, как и банкрот, ведь Кадиеву передавали
клуб без долгов, так почему болелы должны из за этих финансовых неурядиц
руководства терять команду за которую топят, не они же довели команду до этого,
их дело было поддерживать болением, чем и занимались.
Мягко говоря ) Если ты в курсе, сказали, надо отвлечь народ от негатива
и занять зрелищем, а что у нас главное : здоровье, хлеб да зрелища )
Идея была очень хорошая, а вот осуществление- далеко не такое хорошее,
но болельщики со стажем топили за клуб с середины 90-х, а кто и с основания,
и видели все этапы, радовались, у меня лично не было бешеной эйфории,
я просто был рад от души и жад чтобы это продлилось дольше, но всему свое время
.....так естественно , что клуб нужен, по крайней мере, в каком бы из дивизионов
не играл, но ПФЛ это уже перебор, как и банкрот, ведь Кадиеву передавали
клуб без долгов, так почему болелы должны из за этих финансовых неурядиц
руководства терять команду за которую топят, не они же довели команду до этого,
их дело было поддерживать болением, чем и занимались.
с носа -не велика потеря, другое дело, прежде чем рассуждать о том куда и как
уйдут эти средства , и что и как там вообще,чем дышит и живет народ в республике,
надо туда съездить, пожить с месяц, чтобы ты понимал менталитет и тех кто там живет,
а сейчас с высокой колокольни ведешь речь о высоких материях, не зная.что внутри ядра.
Сидишь у себя в Архангельске и выстраиваешь теории, не понимая, что в общем и целом
людям живущим там семью бы прокормить, детей вырастить, многим параллельно Анжи,
когда вокруг тебя зарплаты по 10000 рублей и бесконечные дела о коррупции, и денег нет.
с носа -не велика потеря, другое дело, прежде чем рассуждать о том куда и как
уйдут эти средства , и что и как там вообще,чем дышит и живет народ в республике,
надо туда съездить, пожить с месяц, чтобы ты понимал менталитет и тех кто там живет,
а сейчас с высокой колокольни ведешь речь о высоких материях, не зная.что внутри ядра.
Сидишь у себя в Архангельске и выстраиваешь теории, не понимая, что в общем и целом
людям живущим там семью бы прокормить, детей вырастить, многим параллельно Анжи,
когда вокруг тебя зарплаты по 10000 рублей и бесконечные дела о коррупции, и денег нет.
было бы все норм. Но..как говорится..но....это его средства...
Хотел как лучше...получилось ..как всегда...
было бы все норм. Но..как говорится..но....это его средства...
Хотел как лучше...получилось ..как всегда...
а эти чем хуже ? Поражения бывают у всех, но если вы 5 лет подряд
играете все хуже и хуже, и у самых доконцовых болельщиков терпение
в итоге лопнет, или ты забыл, что кроме футбола есть еще просто жизнь
со своим заботами, радостями, проблемами и прочими вопросами..это важнее.
а эти чем хуже ? Поражения бывают у всех, но если вы 5 лет подряд
играете все хуже и хуже, и у самых доконцовых болельщиков терпение
в итоге лопнет, или ты забыл, что кроме футбола есть еще просто жизнь
со своим заботами, радостями, проблемами и прочими вопросами..это важнее.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ни слова о материальной поддержке клуба самими преданными болельщиками. Только надежда и вера в славное будущее. Представляю в каком шоке были бы от этого послания , скажем так, болельщики "Глазго Рейнджерс".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ни слова о материальной поддержке клуба самими преданными болельщиками. Только надежда и вера в славное будущее. Представляю в каком шоке были бы от этого послания , скажем так, болельщики "Глазго Рейнджерс".
Клуб полностью убыточный и денег на нём в ближайшей перспективе не заработать. Ну какой бизер в здравом уме будут вбрасывать туда бабки, да ещё и с амбициями на высший дивизион?
Клуб полностью убыточный и денег на нём в ближайшей перспективе не заработать. Ну какой бизер в здравом уме будут вбрасывать туда бабки, да ещё и с амбициями на высший дивизион?
Помоги "Анжи"! Ну, если у тебя есть сердце и совесть)))
Помоги "Анжи"! Ну, если у тебя есть сердце и совесть)))
Узнали благодаря Сулейману, а точнее, благодаря тому пиару,
который он замутил в 2012-13 гг., а насчет главного спорт.символа,
вопрос спорный, думаю ,скорее наши борцы-олимпионики - больший бренд .
Узнали благодаря Сулейману, а точнее, благодаря тому пиару,
который он замутил в 2012-13 гг., а насчет главного спорт.символа,
вопрос спорный, думаю ,скорее наши борцы-олимпионики - больший бренд .
и победы и поражения, полоса черная и полоса белая, прогресс и регресс...
Если уже на протяжении 5-ти лет идет стабильный регресс в показателях,
покажите мне болельщиков, которые будут стабильно собирали 15-20 тогда
и собирают после пятилетних провалов те же 15-20 и сейчас...Вряд ли такое
возможно без потерь с учетом хронического регресса....И даже в крупных городах..
В Махе уж быстрее пойдут на вольную борьбу и единоборства,т.к.точно знают,
за одним поражением сразу последует десяток побед, и причем закономерных,
а игра Анжи в последний год - одно расстройство для здоровья, души и пацанов,
вот и уменьшается народ в геометрической прогрессии,невозможно же 5 лет
подряд наблюдать за регрессом команды. И когда приводят примеры Рейнджерса,
на это отвечу, что команда с огромнейшей историей, альтернативы такому бренду
как Рейнджерс на местности поблизости нет, тем более, с учетом, что Британия
еще и родоначальник футбола, а в Дагестане всегда есть альтернатива на вольную,
дзюдо, единоборства, различные силовые виды, где присутствует дух победителей,
а в Анжи как только этот дух не прививали, и Хабиб был, и Лезгинка выступала,
известные борцы республики поддерживали, поддержка гремела везде и отовсюду,
а результаты хуже и хуже, и надо понимать, что когда месяц, два и даже год и два,
это народ и болелы как то еще сдюжат, но когда это продолжается 5 лет подряд,
это гораздо сложнее, да и еще немаловажный момент сама поездка в Каспийск,
матч в 19:30, пока доберешься в Каспийск, выберешься оттуда, домой попадешь
в 23 часа в лучшем , а у людей жены, родители, дети, и зарплаты копеечные,
а утром рано с очередным пораженческим настроем на работу..мало приятного..
особенно, если стабильно на протяжении 5 лет подряд....А это никто не учитывает....
Вывод : надо передавать команду на бюджет, чтобы правительство нашло спонсоров,
чтобы не дербанить бюджет, или хотя бы чтобы инвестор взял на себя 75 %, а 25 думаю,
и правительство в чем то поможет, тем более, что пацанов с Академии уже не бросят...
и победы и поражения, полоса черная и полоса белая, прогресс и регресс...
Если уже на протяжении 5-ти лет идет стабильный регресс в показателях,
покажите мне болельщиков, которые будут стабильно собирали 15-20 тогда
и собирают после пятилетних провалов те же 15-20 и сейчас...Вряд ли такое
возможно без потерь с учетом хронического регресса....И даже в крупных городах..
В Махе уж быстрее пойдут на вольную борьбу и единоборства,т.к.точно знают,
за одним поражением сразу последует десяток побед, и причем закономерных,
а игра Анжи в последний год - одно расстройство для здоровья, души и пацанов,
вот и уменьшается народ в геометрической прогрессии,невозможно же 5 лет
подряд наблюдать за регрессом команды. И когда приводят примеры Рейнджерса,
на это отвечу, что команда с огромнейшей историей, альтернативы такому бренду
как Рейнджерс на местности поблизости нет, тем более, с учетом, что Британия
еще и родоначальник футбола, а в Дагестане всегда есть альтернатива на вольную,
дзюдо, единоборства, различные силовые виды, где присутствует дух победителей,
а в Анжи как только этот дух не прививали, и Хабиб был, и Лезгинка выступала,
известные борцы республики поддерживали, поддержка гремела везде и отовсюду,
а результаты хуже и хуже, и надо понимать, что когда месяц, два и даже год и два,
это народ и болелы как то еще сдюжат, но когда это продолжается 5 лет подряд,
это гораздо сложнее, да и еще немаловажный момент сама поездка в Каспийск,
матч в 19:30, пока доберешься в Каспийск, выберешься оттуда, домой попадешь
в 23 часа в лучшем , а у людей жены, родители, дети, и зарплаты копеечные,
а утром рано с очередным пораженческим настроем на работу..мало приятного..
особенно, если стабильно на протяжении 5 лет подряд....А это никто не учитывает....
Вывод : надо передавать команду на бюджет, чтобы правительство нашло спонсоров,
чтобы не дербанить бюджет, или хотя бы чтобы инвестор взял на себя 75 %, а 25 думаю,
и правительство в чем то поможет, тем более, что пацанов с Академии уже не бросят...
В большей мере, из за результатов в последнее время, ибо в начале сезона
собиралось еще тысяч 7-8, а в прошлом сезоне и больше 10-ти собиралось.
В большей мере, из за результатов в последнее время, ибо в начале сезона
собиралось еще тысяч 7-8, а в прошлом сезоне и больше 10-ти собиралось.
Самим надо деньги зарабатывать и жить по средствам - по принципу, как потопаешь, так и полопаешь. Пусть и во второй лиге. Команду, настоящему фанату, и там любить можно. Любят же Глазго Рейнджерс в 4 лиге (любители считай), да ещё как, по 40000 зрителей собирают на свои матчи. Вот и живут на свои заработанные. Там, ведь из бюджета не поднесут. А как с посещаемостью в РПЛ? У Анжи, в частности? И что же вы хотите?
Самим надо деньги зарабатывать и жить по средствам - по принципу, как потопаешь, так и полопаешь. Пусть и во второй лиге. Команду, настоящему фанату, и там любить можно. Любят же Глазго Рейнджерс в 4 лиге (любители считай), да ещё как, по 40000 зрителей собирают на свои матчи. Вот и живут на свои заработанные. Там, ведь из бюджета не поднесут. А как с посещаемостью в РПЛ? У Анжи, в частности? И что же вы хотите?
Коррупция, господа.
Коррупция, господа.