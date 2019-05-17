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Фанаты «Анжи» просят Сулеймана Керимова спасти клуб от исчезновения

17 мая 2019, 21:29

Болельщики «Анжи» написали открытое письмо бывшему владельцу и российскому бизнесмену Сулейману Керимову с призывом спасти клуб от исчезновения.

В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы еще раз убедились – кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!

С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан! 

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pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   63 / 843
19 мая в 19:58
В свое время Керимову в добровольном порядке Анжи вверили ) Мягко говоря ) Если ты в курсе, сказали, надо отвлечь народ от негатива и занять зрелищем, а что у нас главное : здоровье, хлеб да зрелища ) Идея была очень хорошая, а вот осуществление- далеко не такое хорошее, но болельщики со стажем топили за клуб с середины 90-х, а кто и с основания, и видели все этапы, радовались, у меня лично не было бешеной эйфории, я просто был рад от души и жад чтобы это продлилось дольше, но всему свое время .....так естественно , что клуб нужен, по крайней мере, в каком бы из дивизионов не играл, но ПФЛ это уже перебор, как и банкрот, ведь Кадиеву передавали клуб без долгов, так почему болелы должны из за этих финансовых неурядиц руководства терять команду за которую топят, не они же довели команду до этого, их дело было поддерживать болением, чем и занимались.
С тобой рассуждать бесполезно. Ты генетический халявщик. Болельщики должны поддерживать клуб посещаемостью по цене, позволяющей минимально существовать клубу, если он им нужен. Затем покупкой атрибутики, а кто побогаче то и добровольными пожертвованиями. За хобби надо платить.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   11 / 843
18 мая в 21:31
Так я об этом же: не нужен вашему народу этот ФК. Других забот выше головы. Зачем бедному дорогая забава?
В свое время Керимову в добровольном порядке Анжи вверили )
Мягко говоря ) Если ты в курсе, сказали, надо отвлечь народ от негатива
и занять зрелищем, а что у нас главное : здоровье, хлеб да зрелища )
Идея была очень хорошая, а вот осуществление- далеко не такое хорошее,
но болельщики со стажем топили за клуб с середины 90-х, а кто и с основания,
и видели все этапы, радовались, у меня лично не было бешеной эйфории,
я просто был рад от души и жад чтобы это продлилось дольше, но всему свое время
.....так естественно , что клуб нужен, по крайней мере, в каком бы из дивизионов
не играл, но ПФЛ это уже перебор, как и банкрот, ведь Кадиеву передавали
клуб без долгов, так почему болелы должны из за этих финансовых неурядиц
руководства терять команду за которую топят, не они же довели команду до этого,
их дело было поддерживать болением, чем и занимались.
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   63 / 843
18 мая в 21:21
Ты видимо не догонешь одной вещи : скинуться болельщикам по 1000 рублей с носа -не велика потеря, другое дело, прежде чем рассуждать о том куда и как уйдут эти средства , и что и как там вообще,чем дышит и живет народ в республике, надо туда съездить, пожить с месяц, чтобы ты понимал менталитет и тех кто там живет, а сейчас с высокой колокольни ведешь речь о высоких материях, не зная.что внутри ядра. Сидишь у себя в Архангельске и выстраиваешь теории, не понимая, что в общем и целом людям живущим там семью бы прокормить, детей вырастить, многим параллельно Анжи, когда вокруг тебя зарплаты по 10000 рублей и бесконечные дела о коррупции, и денег нет.
Так я об этом же: не нужен вашему народу этот ФК. Других забот выше головы. Зачем бедному дорогая забава?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   11 / 843
18 мая в 18:41
С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ни слова о материальной поддержке клуба самими преданными болельщиками. Только надежда и вера в славное будущее. Представляю в каком шоке были бы от этого послания , скажем так, болельщики "Глазго Рейнджерс".
Ты видимо не догонешь одной вещи : скинуться болельщикам по 1000 рублей
с носа -не велика потеря, другое дело, прежде чем рассуждать о том куда и как
уйдут эти средства , и что и как там вообще,чем дышит и живет народ в республике,
надо туда съездить, пожить с месяц, чтобы ты понимал менталитет и тех кто там живет,
а сейчас с высокой колокольни ведешь речь о высоких материях, не зная.что внутри ядра.
Сидишь у себя в Архангельске и выстраиваешь теории, не понимая, что в общем и целом
людям живущим там семью бы прокормить, детей вырастить, многим параллельно Анжи,
когда вокруг тебя зарплаты по 10000 рублей и бесконечные дела о коррупции, и денег нет.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   11 / 843
18 мая в 18:37
С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ни слова о материальной поддержке клуба самими преданными болельщиками. Только надежда и вера в славное будущее. Представляю в каком шоке были бы от этого послания , скажем так, болельщики "Глазго Рейнджерс".
Лучше бы как Галицкий строил бы и глядишь сегодня
было бы все норм. Но..как говорится..но....это его средства...
Хотел как лучше...получилось ..как всегда...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   11 / 843
18 мая в 18:34
Какое прекрасное обоснование никчемности и ненужности таких ФК, как Анжи. Отлично. Если убрать воду, то получится: мы не такие дурачки, чтобы ходить на матчи лузеров, не способных побеждать так, как наши славные борцы, но если найдутся дурачки спонсоры, то мы не против иметь такой тухлый символ Дагестана, потому что это нам не будет стоить ничего, или самую малость.
Это не вода, а четко написано : дух победителей . Борцы побеждают,
а эти чем хуже ? Поражения бывают у всех, но если вы 5 лет подряд
играете все хуже и хуже, и у самых доконцовых болельщиков терпение
в итоге лопнет, или ты забыл, что кроме футбола есть еще просто жизнь
со своим заботами, радостями, проблемами и прочими вопросами..это важнее.
pomor45
pomor45
   63 / 843
18 мая в 17:27
С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба «Анжи» Махачкала, Дагестан!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ни слова о материальной поддержке клуба самими преданными болельщиками. Только надежда и вера в славное будущее. Представляю в каком шоке были бы от этого послания , скажем так, болельщики "Глазго Рейнджерс".
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   63 / 843
18 мая в 17:19
И здесь дело в любви к команде или не в любви. Просто в жизни всегда есть и победы и поражения, полоса черная и полоса белая, прогресс и регресс... Если уже на протяжении 5-ти лет идет стабильный регресс в показателях, покажите мне болельщиков, которые будут стабильно собирали 15-20 тогда и собирают после пятилетних провалов те же 15-20 и сейчас...Вряд ли такое возможно без потерь с учетом хронического регресса....И даже в крупных городах.. В Махе уж быстрее пойдут на вольную борьбу и единоборства,т.к.точно знают, за одним поражением сразу последует десяток побед, и причем закономерных, а игра Анжи в последний год - одно расстройство для здоровья, души и пацанов, вот и уменьшается народ в геометрической прогрессии,невозможно же 5 лет подряд наблюдать за регрессом команды. И когда приводят примеры Рейнджерса, на это отвечу, что команда с огромнейшей историей, альтернативы такому бренду как Рейнджерс на местности поблизости нет, тем более, с учетом, что Британия еще и родоначальник футбола, а в Дагестане всегда есть альтернатива на вольную, дзюдо, единоборства, различные силовые виды, где присутствует дух победителей, а в Анжи как только этот дух не прививали, и Хабиб был, и Лезгинка выступала, известные борцы республики поддерживали, поддержка гремела везде и отовсюду, а результаты хуже и хуже, и надо понимать, что когда месяц, два и даже год и два, это народ и болелы как то еще сдюжат, но когда это продолжается 5 лет подряд, это гораздо сложнее, да и еще немаловажный момент сама поездка в Каспийск, матч в 19:30, пока доберешься в Каспийск, выберешься оттуда, домой попадешь в 23 часа в лучшем , а у людей жены, родители, дети, и зарплаты копеечные, а утром рано с очередным пораженческим настроем на работу..мало приятного.. особенно, если стабильно на протяжении 5 лет подряд....А это никто не учитывает.... Вывод : надо передавать команду на бюджет, чтобы правительство нашло спонсоров, чтобы не дербанить бюджет, или хотя бы чтобы инвестор взял на себя 75 %, а 25 думаю, и правительство в чем то поможет, тем более, что пацанов с Академии уже не бросят...
Какое прекрасное обоснование никчемности и ненужности таких ФК, как Анжи. Отлично. Если убрать воду, то получится: мы не такие дурачки, чтобы ходить на матчи лузеров, не способных побеждать так, как наши славные борцы, но если найдутся дурачки спонсоры, то мы не против иметь такой тухлый символ Дагестана, потому что это нам не будет стоить ничего, или самую малость.
pomor45
pomor45 ответил Морозовский
   63 / 843
18 мая в 17:08
Я б хотел, чтобы "Анжи" жил и играл.
Так перечисли им энную сумму.
pomor45
pomor45 ответил mihaluch
   63 / 843
18 мая в 17:07
Фанаты "Анжи" это 0,01% Дегестана,а может и меньше.
И остальные 99, 99% будут только рады, если этих спиногрызов расформируют. Больше всех будут рады поистине славные борцы Дагестана, принесшие спортивную славу республике и России - им бы деньги этих лоботрясов, поддерживаемых малочисленной групкой фанатов-халявщиков.
pomor45
pomor45 ответил Denkuz
   63 / 843
18 мая в 16:58
Абсолютно верно, любишь Анжи - плати.
Касается не только Анжи, а абсолютно всех.
pomor45
pomor45 ответил Санчо Панса
   63 / 843
18 мая в 16:56
Хотя бы какая - нибудь финансовая помощь...Искренне верю, что у Керимова есть сердце и совесть!
Есть, но располагаются в пятой точке.
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   63 / 843
18 мая в 16:55
Это не натяжка. Речь лишь о том времени, а не о нынешнем. Узнали благодаря Сулейману, а точнее, благодаря тому пиару, который он замутил в 2012-13 гг., а насчет главного спорт.символа, вопрос спорный, думаю ,скорее наши борцы-олимпионики - больший бренд .
Борцы Дагестана - истинный бренд. Что касается Сулеймана, то он совратил клуб жирной жизнью и бросил. Это было началом сегодняшнего кризиса.
Denkuz
Denkuz ответил galem72
   91 / 843
18 мая в 11:05
В Англии в нижних дивизионах очень распространена практика содержать болельщикам своё футбольное детище. Раз уж они такие любящие и хотящие, то пусть сами его и содержат. А то у нас вошло в норму болеть и переживать на халяву. Клуб полностью убыточный и денег на нём в ближайшей перспективе не заработать. Ну какой бизер в здравом уме будут вбрасывать туда бабки, да ещё и с амбициями на высший дивизион?
Абсолютно верно, любишь Анжи - плати.
galem72
galem72
   352 / 843
18 мая в 10:36
В Англии в нижних дивизионах очень распространена практика содержать болельщикам своё футбольное детище. Раз уж они такие любящие и хотящие, то пусть сами его и содержат. А то у нас вошло в норму болеть и переживать на халяву.
Клуб полностью убыточный и денег на нём в ближайшей перспективе не заработать. Ну какой бизер в здравом уме будут вбрасывать туда бабки, да ещё и с амбициями на высший дивизион?
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
18 мая в 07:26
Санчо Панса

Помоги "Анжи"! Ну, если у тебя есть сердце и совесть)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
18 мая в 07:05
Хотя бы какая - нибудь финансовая помощь...Искренне верю, что у Керимова есть сердце и совесть!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
18 мая в 05:53
Дяденька, дай миллиардик....
beefs
beefs
   169 / 843
18 мая в 05:34
Керимов уже наигрался, ему не до футбола...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 00:49
Ждем реакции Керимова?!?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   11 / 843
17 мая в 23:51
Совершенно верно по культуре, но только не из-за современного ФК "Анжи", как следует из обращения фанатов. Твоя ссылка на Это,О и компанию времён Керимова - это такая же натяжка, как и в обращении. Если исчезнет современный ФК "Анжи", то мир этого не заметит.
Это не натяжка. Речь лишь о том времени, а не о нынешнем.
Узнали благодаря Сулейману, а точнее, благодаря тому пиару,
который он замутил в 2012-13 гг., а насчет главного спорт.символа,
вопрос спорный, думаю ,скорее наши борцы-олимпионики - больший бренд .
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Андрей Вишняков
   11 / 843
17 мая в 23:39
Клуб с посещаемостью 100 человек кому нужен?
И здесь дело в любви к команде или не в любви. Просто в жизни всегда есть
и победы и поражения, полоса черная и полоса белая, прогресс и регресс...

Если уже на протяжении 5-ти лет идет стабильный регресс в показателях,
покажите мне болельщиков, которые будут стабильно собирали 15-20 тогда
и собирают после пятилетних провалов те же 15-20 и сейчас...Вряд ли такое
возможно без потерь с учетом хронического регресса....И даже в крупных городах..

В Махе уж быстрее пойдут на вольную борьбу и единоборства,т.к.точно знают,
за одним поражением сразу последует десяток побед, и причем закономерных,
а игра Анжи в последний год - одно расстройство для здоровья, души и пацанов,
вот и уменьшается народ в геометрической прогрессии,невозможно же 5 лет
подряд наблюдать за регрессом команды. И когда приводят примеры Рейнджерса,
на это отвечу, что команда с огромнейшей историей, альтернативы такому бренду
как Рейнджерс на местности поблизости нет, тем более, с учетом, что Британия
еще и родоначальник футбола, а в Дагестане всегда есть альтернатива на вольную,
дзюдо, единоборства, различные силовые виды, где присутствует дух победителей,
а в Анжи как только этот дух не прививали, и Хабиб был, и Лезгинка выступала,
известные борцы республики поддерживали, поддержка гремела везде и отовсюду,
а результаты хуже и хуже, и надо понимать, что когда месяц, два и даже год и два,
это народ и болелы как то еще сдюжат, но когда это продолжается 5 лет подряд,
это гораздо сложнее, да и еще немаловажный момент сама поездка в Каспийск,
матч в 19:30, пока доберешься в Каспийск, выберешься оттуда, домой попадешь
в 23 часа в лучшем , а у людей жены, родители, дети, и зарплаты копеечные,
а утром рано с очередным пораженческим настроем на работу..мало приятного..
особенно, если стабильно на протяжении 5 лет подряд....А это никто не учитывает....

Вывод : надо передавать команду на бюджет, чтобы правительство нашло спонсоров,
чтобы не дербанить бюджет, или хотя бы чтобы инвестор взял на себя 75 %, а 25 думаю,
и правительство в чем то поможет, тем более, что пацанов с Академии уже не бросят...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Андрей Вишняков
   11 / 843
17 мая в 23:25
Клуб с посещаемостью 100 человек кому нужен?
Утрировать не надо. 1500-3500, в этих пределах были самые последние цифры.

В большей мере, из за результатов в последнее время, ибо в начале сезона
собиралось еще тысяч 7-8, а в прошлом сезоне и больше 10-ти собиралось.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
17 мая в 23:05
Клуб с посещаемостью 100 человек кому нужен?
minai
minai ответил pomor45
   290 / 843
17 мая в 23:02
Неужели тебе непонятно, что кто дал Анжи бюджет, тот его и дербанил. Кто же самих себя в тюрьму сажать будет? Самим надо деньги зарабатывать и жить по средствам - по принципу, как потопаешь, так и полопаешь. Пусть и во второй лиге. Команду, настоящему фанату, и там любить можно. Любят же Глазго Рейнджерс в 4 лиге (любители считай), да ещё как, по 40000 зрителей собирают на свои матчи. Вот и живут на свои заработанные. Там, ведь из бюджета не поднесут. А как с посещаемостью в РПЛ? У Анжи, в частности? И что же вы хотите?
Блин, Вы извините, но это бред. Даже комментировать нечего.
pomor45
pomor45 ответил minai
   63 / 843
17 мая в 22:52
Неужели непонятно, что для С. Керимова важно, чтобы те, кто раздербанил клубный бюджет , сидели в тюрьме, или не имели бы возможности воровать дальше. Керимов чё, дурак шоле? Коррупция, господа.
Неужели тебе непонятно, что кто дал Анжи бюджет, тот его и дербанил. Кто же самих себя в тюрьму сажать будет?
Самим надо деньги зарабатывать и жить по средствам - по принципу, как потопаешь, так и полопаешь. Пусть и во второй лиге. Команду, настоящему фанату, и там любить можно. Любят же Глазго Рейнджерс в 4 лиге (любители считай), да ещё как, по 40000 зрителей собирают на свои матчи. Вот и живут на свои заработанные. Там, ведь из бюджета не поднесут. А как с посещаемостью в РПЛ? У Анжи, в частности? И что же вы хотите?
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 22:39
Фанаты "Анжи" это 0,01% Дегестана,а может и меньше.
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 22:39
Когда же клубы всерьёз воспримут положения ФФП УЕФА и поймут, что их надо или соблюдать, т.е. уметь зарабатывать, или уметь обходить, хотя бы временно, потому что даже такие, как МС и ПСЖ, не в состоянии постоянно противостоять УЕФА в этом вопросе. У нас Зенит и Динамо уже получили огромные штрафы от УЕФА в 2015 году: Динамо с их никудышными доходами и посещаемостью до сих пор выпутаться не могут. Зениту помогает город, сдав дорогущий стадион в аренду за один рубль, но содержит его он сам. Поможет ли Динамо таким же образом владелец новой арены? Если и поможет, то на что Динамо будет её содержать? Вопросов с этим ФФП в России по самую завязку.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 22:36
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 22:35
Неужели непонятно, что для С. Керимова важно, чтобы те, кто раздербанил клубный бюджет , сидели в тюрьме, или не имели бы возможности воровать дальше. Керимов чё, дурак шоле?
Коррупция, господа.
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