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На матче «Крылья Советов» - «Спартак» ожидается 40 тыс. зрителей

18 мая 2019, 13:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что домашнюю встречу 29-го тура РПЛ против «Спартака» самарская команда проведет в белом комплекте формы (форма вратаря фиолетового цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря желтого цвета).

Организаторы ожидают на матче 40 тысяч зрителей.

В рамках программы матча для болельщиков запланированы специальные мероприятия в стилистике 90-х годов, а также конкурсы от партнеров клуба.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
18 мая в 17:57
Я Буба Касторский - оригинальный куплетист... - Последня гастроль артиста-солиста императорского театра драмы и комедии... - Я ведь тут проездом, сегодня вечерней лошадью я уезжаю ...
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 17:25
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    18 мая в 17:14
    И это без Глушакова.....
    С Денисом пришло бы тыщ 80......не меньше....
    severnyj84
    severnyj84
       87 / 843
    18 мая в 17:02
    Пусть победит сильнейший - КС.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       305 / 843
    18 мая в 16:26
    На прощальную игру в РПЛ Крылья Советов собрали в Самаре аншлаг.
    Здравствуй Пердив !
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       69 / 843
    18 мая в 16:12
    Игра пердивной команды с середняком, пердивная победит.
    Пупсятко
    Пупсятко
       104 / 843
    18 мая в 16:06
    Удачи КС!!!
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 843
    18 мая в 15:57
    Свиньи тарасовские сегодня, как обычно, опозорятся, а после матча будут грызть друг друга.
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    18 мая в 15:51
    Где свиньи, там всегда скандалы и позорнейшая игра.
    ABir
    ABir
       153 / 843
    18 мая в 15:38
    Где Спартак, там всегда интрига и ашлаг, всегда эмоции, всегда нервы и непрессказуемост и интрига
    ziborock
    ziborock ответил Alladins
       32 / 843
    18 мая в 15:30
    Уже стыдно за свиней.
    Питер - город свиней! Это вам не МОСКОВСКИЙ СПАРТАК!!!!
    Alladins
    Alladins
       100 / 843
    18 мая в 15:17
    Уже стыдно за свиней.
    handreb
    handreb
       66 / 843
    18 мая в 15:05
    Спартак сегодня будет играть в своем стиле, только первые 15 минут, а потом начнется цирк свиното.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       29 / 843
    18 мая в 15:04
    На Открывашку еле треть от этой цифры загоняют, праздношатающихся зевак. 😆
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 843
    18 мая в 14:58
    КС победить свиней покруче!!!
    Лакшери
    Лакшери
       152 / 843
    18 мая в 14:47
    На открывашку бы 4тыс пришло максимум , 2 из Самары
    КЭТиК
    КЭТиК
       146 / 843
    18 мая в 14:47
    Спартак должен победить.
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    18 мая в 14:44
    Отличное зрелище ожидается.
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       271 / 843
    18 мая в 14:40
    Победы Спартаку!!!
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    18 мая в 14:19
      alexando1974
      alexando1974
         361 / 843
      18 мая в 14:12
      огребёте сегодня по полной!
      Balanenok
      Balanenok
         92 / 843
      18 мая в 14:07
      Программа для спартака в стиле 90-х годов, бандиты, покупающие чемпионства и бромантан.
      Anisovich
      Anisovich
         65 / 843
      18 мая в 13:59
      Заранее стыдно за спартак.
      Alpribas
      Alpribas
         76 / 843
      18 мая в 13:58
      Столько народу будет видеть очередной позор свиных игроков.
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