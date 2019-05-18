На матче «Крылья Советов» - «Спартак» ожидается 40 тыс. зрителей

18 мая 2019, 13:56

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что домашнюю встречу 29-го тура РПЛ против «Спартака» самарская команда проведет в белом комплекте формы (форма вратаря фиолетового цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря желтого цвета).

Организаторы ожидают на матче 40 тысяч зрителей.

В рамках программы матча для болельщиков запланированы специальные мероприятия в стилистике 90-х годов, а также конкурсы от партнеров клуба.