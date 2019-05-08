Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

сегодня, 15:00

Сегодня Пресненский районный суд огласит приговоры нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Судья Елена Абрамова признала футболистов виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.

Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева