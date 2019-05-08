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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

сегодня, 15:00

Сегодня Пресненский районный суд огласит приговоры нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Судья Елена Абрамова признала футболистов виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.

Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   278 / 1067
сегодня в 16:45
А спартаковскому терминатору за сломанный нос американцу- выговор. Московское понимание наказания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1067
сегодня в 16:40
Ну вот, теперь на обжалование, пока туда-сюда, остагнтся месячишко-другой...
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 16:36
признать виновными и выпустить по амнистии к 9 мая
makkie
makkie
   25 / 1067
сегодня в 16:33
Жесть, всё-таки реальные сроки:

Суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева.
Александра Кокорина суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
dimarik_86
dimarik_86
   621 / 1067
сегодня в 16:30
Лазурный полетел по лагерям)))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   135 / 1067
сегодня в 16:27
вот и все,думали что деньги есть можно все, в итоге нарвались на того у которого помимо денег есть еще какая никакая но влась
Don trambon
Don trambon
   519 / 1067
сегодня в 16:21
Всё уже. Вынесли приговор.

Всё как просил прокурор.
mihaluch
mihaluch
   85 / 1067
сегодня в 16:20
Это не прокурор запрашивал,это Федун в лице прокурора запрашивал.
Землянин
Землянин ответил Так Себе Аналитик
   107 / 1067
сегодня в 16:18
Наколки не зря так долго готовил заранее, пшёл по стопам отца )))
Nekit92
Nekit92 ответил Гавриленко
   1022 / 1067
сегодня в 16:12
Ну как тебе на это сказать? Вон главпетух на зоне. Он глав, но он - петух. Среди петухов он глав, среди глав - петух. Понятно, что зенит и цска будут глав в картонной РФПЛ с ростовами, в кубке УЕФА с Вильярреалами. А, например, Аякс вполне может остаться без титула в Эредивизие, а в ЛЧ даже не попасть в финал. То есть там он не глав. Но что лучше - быть главпетухом или середняком на верхушке? Кто из этих двух выше в иерархии?
Хахаха когда сказать по существу нечего, пора переводить стрелки ахахах продолжай))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nikoladolgov
   3 / 1067
сегодня в 16:06
потому что лжечемпион
Санчо Панса
Санчо Панса
   354 / 1067
сегодня в 16:04
Да что вы говорите! Видимо, сторона Пака сделала все возможное и невозможное) Ну что, хейтеры Паши и Саши? Вы можете праздновать победу!
Don trambon
Don trambon ответил Гавриленко
   519 / 1067
сегодня в 15:58
Подожди, Якунчиковой перестанут деньги за молчание давать и твой Дыркинфеев выбьет себе цифру 43 в том месте, из которого у него растут рукокрюки.
Ну я тебя понял, значит я оказался прав в своих предположениях на счёт тебя)

Ладно давай, больше не хулюгань, а то обратно глядишь, к *друзьям* отправят на бивать новые цифры;)
LOpp
LOpp ответил Ваня лучший
   10 / 1067
сегодня в 15:57
Я про Супер кубок ничего не писал))
Гавриленко
Гавриленко ответил Don trambon
   23 / 1067
сегодня в 15:53
Подожди, Якунчиковой перестанут деньги за молчание давать и твой Дыркинфеев выбьет себе цифру 43 в том месте, из которого у него растут рукокрюки.
Гавриленко
Гавриленко ответил Nekit92
   23 / 1067
сегодня в 15:52
Ну как тебе на это сказать?

Вон главпетух на зоне. Он глав, но он - петух. Среди петухов он глав, среди глав - петух.
Понятно, что зенит и цска будут глав в картонной РФПЛ с ростовами, в кубке УЕФА с Вильярреалами.
А, например, Аякс вполне может остаться без титула в Эредивизие, а в ЛЧ даже не попасть в финал. То есть там он не глав.

Но что лучше - быть главпетухом или середняком на верхушке? Кто из этих двух выше в иерархии?
Don trambon
Don trambon ответил Гавриленко
   519 / 1067
сегодня в 15:52
Не, подожди. Ты официально признал, что акинфеев - петух? Не стал спорить?
Жизненный опыт мне говорит, что с такими как ты людьми, лучше не спорить, а тут ещё и болела спама. Тем более нет смысла что-то по этому поводу писать.

Так что, это скорее ты не стал спорить с моим высказыванием, значит что то в нём есть;)
Zenit_84
Zenit_84
   160 / 1067
сегодня в 15:50
Доигрались...
nikoladolgov
nikoladolgov
   496 / 1067
сегодня в 15:50
А Кокорину на месяц больше потому что он чемпион России ?
fineflat
fineflat ответил Sysanin101
сегодня в 15:46
Что ты там насчитал звездочет, в кпз 1 мес за 2 идет...
League1
League1 ответил баба яга ЗА
   727 / 1067
сегодня в 15:46
стыдно за Ваню лучшего, никакой он не лучший
Он наверное не плохой человек сам по себе. Но ему дали дубинку резиновую, чтобы бить людей. И он он теперь защищает своё маленькое благополучие.
Sysanin101
Sysanin101
   269 / 1067
сегодня в 15:43
Следствие, прокуратура, суд своё дело сделали.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Сторона обвинения потребовала для Кокорина заключения на один год и 6 месяцев, а для Мамаева — на один год и 5 месяцев в колонии общего режима.
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
1. Обвинение, в лице прокурора Светланы Тарасовой, запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
– Если Кокорину и Мамаеву дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то они вполне могут ОКАЗАТЬСЯ в колонии.
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
В случае если срок будет таким, какой запрашивает прокурор – полтора года, то после СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. В своём решении суд, помимо срока лишения свободы, указывает ещё и то, в колонии какого типа его нужно отбыть осуждённым.
Это при условии если суд вынес подсудимым реальный срок наказания, в виде лишения свободы.
Так что здесь всё решает суд.
3. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
Гавриленко
Гавриленко ответил Don trambon
   23 / 1067
сегодня в 15:43
Не, подожди. Ты официально признал, что акинфеев - петух? Не стал спорить?
Гавриленко
Гавриленко ответил МКС
   23 / 1067
сегодня в 15:42
Будут платить какаеву и мамаеву, чтобы те за махору расплатились, а то ведь 43 отверстия проткнут)
Don trambon
Don trambon ответил Гавриленко
   519 / 1067
сегодня в 15:41
Ну фсё, их на зоне акинфеевыми сделают теперь.
А ты дай пример что бы там с ними этого не сделали. Так пишешь уверенно, значит знаешь о чём говоришь.

Или всё же совет дать не сможешь, а только свой горький опыт расскажешь?
Nekit92
Nekit92 ответил Гавриленко
   1022 / 1067
сегодня в 15:40
Так Спартак обладатель, а зенит бронзовый призёр...)))
Зенит Чемпион!!! А спартак в * опе мира с кубком матч премьер))
МКС
МКС
   36 / 1067
сегодня в 15:39
А вискарь уже конфетки с чаем приготовил

А тут дачки придется носить
yrasikos22
yrasikos22
   257 / 1067
сегодня в 15:38
Гавриленко
Гавриленко ответил Nekit92
   23 / 1067
сегодня в 15:36
Так Спартак обладатель, а зенит бронзовый призёр...)))
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил League1
   558 / 1067
сегодня в 15:34
Ну ты, ванюша, даешь! Тебе резиновая палка в руке вообще мозг выключила. Мало того, что ты пропаганду тут разносил, что за мелкое хулиганство надо навечно их в тюрьме сгноить, ты теперь счастлив, что они хотя бы десять килограммов своего веса сбросили.... А как конституция, а как верховенство законов? Или бешеный принтер ( наша едросовская дума) менту с резиной в руке вообще думать не позволяет?
стыдно за Ваню лучшего, никакой он не лучший
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