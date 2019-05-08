Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Сегодня Пресненский районный суд огласит приговоры нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Судья Елена Абрамова признала футболистов виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.
Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.
Суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева.
Александра Кокорина суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева.
Александра Кокорина суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Всё как просил прокурор.
Всё как просил прокурор.
Ладно давай, больше не хулюгань, а то обратно глядишь, к *друзьям* отправят на бивать новые цифры;)
Ладно давай, больше не хулюгань, а то обратно глядишь, к *друзьям* отправят на бивать новые цифры;)
Вон главпетух на зоне. Он глав, но он - петух. Среди петухов он глав, среди глав - петух.
Понятно, что зенит и цска будут глав в картонной РФПЛ с ростовами, в кубке УЕФА с Вильярреалами.
А, например, Аякс вполне может остаться без титула в Эредивизие, а в ЛЧ даже не попасть в финал. То есть там он не глав.
Но что лучше - быть главпетухом или середняком на верхушке? Кто из этих двух выше в иерархии?
Вон главпетух на зоне. Он глав, но он - петух. Среди петухов он глав, среди глав - петух.
Понятно, что зенит и цска будут глав в картонной РФПЛ с ростовами, в кубке УЕФА с Вильярреалами.
А, например, Аякс вполне может остаться без титула в Эредивизие, а в ЛЧ даже не попасть в финал. То есть там он не глав.
Но что лучше - быть главпетухом или середняком на верхушке? Кто из этих двух выше в иерархии?
Так что, это скорее ты не стал спорить с моим высказыванием, значит что то в нём есть;)
Так что, это скорее ты не стал спорить с моим высказыванием, значит что то в нём есть;)
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Сторона обвинения потребовала для Кокорина заключения на один год и 6 месяцев, а для Мамаева — на один год и 5 месяцев в колонии общего режима.
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
1. Обвинение, в лице прокурора Светланы Тарасовой, запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
– Если Кокорину и Мамаеву дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то они вполне могут ОКАЗАТЬСЯ в колонии.
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
В случае если срок будет таким, какой запрашивает прокурор – полтора года, то после СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. В своём решении суд, помимо срока лишения свободы, указывает ещё и то, в колонии какого типа его нужно отбыть осуждённым.
Это при условии если суд вынес подсудимым реальный срок наказания, в виде лишения свободы.
Так что здесь всё решает суд.
3. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Сторона обвинения потребовала для Кокорина заключения на один год и 6 месяцев, а для Мамаева — на один год и 5 месяцев в колонии общего режима.
У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты подсудимых строят защиту на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
1. Обвинение, в лице прокурора Светланы Тарасовой, запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
– Если Кокорину и Мамаеву дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то они вполне могут ОКАЗАТЬСЯ в колонии.
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
В случае если срок будет таким, какой запрашивает прокурор – полтора года, то после СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. В своём решении суд, помимо срока лишения свободы, указывает ещё и то, в колонии какого типа его нужно отбыть осуждённым.
Это при условии если суд вынес подсудимым реальный срок наказания, в виде лишения свободы.
Так что здесь всё решает суд.
3. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
Или всё же совет дать не сможешь, а только свой горький опыт расскажешь?
Или всё же совет дать не сможешь, а только свой горький опыт расскажешь?
А тут дачки придется носить
А тут дачки придется носить