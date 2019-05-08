Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
Кирилл Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии.
Александр Протасовицкий получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
Отмечается, что приговор может быть обжалован.
Оправдывающих насилие вплоть до убийства. Жгите дальше.
Оправдывающих насилие вплоть до убийства. Жгите дальше.
не видящий грехи своего огорода,
но усердно находящий их у чужих.
не видящий грехи своего огорода,
но усердно находящий их у чужих.
Мне достаточно одного раза, чтобы понять,
что диалога нет и не будет. Поэтому, будь добр,
адекватно пишу, по русски, избавь от своих текстов.
Мне достаточно одного раза, чтобы понять,
что диалога нет и не будет. Поэтому, будь добр,
адекватно пишу, по русски, избавь от своих текстов.
и не в кавказцах, и не в среднеазиатах, вы порой друг друга сожрать готовы....
Ну выйдите вы на любую крупную площадь любого региона РФ,
ну вот призовите к насильственным действиям и межнационалке,
так мигом же вас закроют в лучшем случае, суток на пятнадцать....
И будут ведь правы, т.к. вы публично призываете к насилию, а это ст.УК...
и не в кавказцах, и не в среднеазиатах, вы порой друг друга сожрать готовы....
Ну выйдите вы на любую крупную площадь любого региона РФ,
ну вот призовите к насильственным действиям и межнационалке,
так мигом же вас закроют в лучшем случае, суток на пятнадцать....
И будут ведь правы, т.к. вы публично призываете к насилию, а это ст.УК...
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить." Не понял, Ваши это слова или цитируете. Но если эта фраза употреблялось официальными представителями закона - то это демонстрирует предвзятое отношение к осуждённым, чего не должно быть, по моему мнению.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить." Не понял, Ваши это слова или цитируете. Но если эта фраза употреблялось официальными представителями закона - то это демонстрирует предвзятое отношение к осуждённым, чего не должно быть, по моему мнению.
На его обращение, как я смотрю на данное действие. От мпня последовал ответ,
что совершившие такое должны понести самое суровое наказание, вне зависимости,
кавказцы они или нет . Те кавказцы. Вот аналогичный случай с русскими, пусть отвечает.
На его обращение, как я смотрю на данное действие. От мпня последовал ответ,
что совершившие такое должны понести самое суровое наказание, вне зависимости,
кавказцы они или нет . Те кавказцы. Вот аналогичный случай с русскими, пусть отвечает.
Комментарии "знатоков" здесь просто смешны, однако уровень культуры и бытового правосознания очень показателен!
И еще: федеральный чиновник запросил в качестве компенсации морального (!!!) вреда 10млн евро. Каков однако ценник у морали! Пожалуй, сумма потянет на ущерб деловой репутации нефтяной компании!
Комментарии "знатоков" здесь просто смешны, однако уровень культуры и бытового правосознания очень показателен!
И еще: федеральный чиновник запросил в качестве компенсации морального (!!!) вреда 10млн евро. Каков однако ценник у морали! Пожалуй, сумма потянет на ущерб деловой репутации нефтяной компании!
Краснодар сразу обозначил позицию по Мамаеву и вывел его из команды.
Зенит же, даже в заявку на ЛЕ включал на матч с Вильярреалом))) и говорил что ждут Кокошу) теперь когда его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, не переобуется ли Зенит? Также будет платить зарплату?
Или он уже давно в не оплачиваемом отпуске по собственному желанию?)
Краснодар сразу обозначил позицию по Мамаеву и вывел его из команды.
Зенит же, даже в заявку на ЛЕ включал на матч с Вильярреалом))) и говорил что ждут Кокошу) теперь когда его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, не переобуется ли Зенит? Также будет платить зарплату?
Или он уже давно в не оплачиваемом отпуске по собственному желанию?)
Но Пак понятное дело чинуш не последний и наглый,знает что за свою грязную речь ему ничего не будет.
А Соловчук??? За моральный ущерб бабки получил, петухами их назвал,сам первый ударил. Его бы тоже следует в СИЗО отправить.
Но Пак понятное дело чинуш не последний и наглый,знает что за свою грязную речь ему ничего не будет.
А Соловчук??? За моральный ущерб бабки получил, петухами их назвал,сам первый ударил. Его бы тоже следует в СИЗО отправить.
ПомнЮ, выкладывал здесь насчет троих,
кто лезгинку заставлял плясать и в итге
все закончилось плачевно для того парня,
согласился с твоими доводами, должны будут
понести самоесуровое наказание за свои деяния.
А теперь, что ты ответишь на это ? Если объективно.
11 апреля подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских Дмитрий Блинов,
Павел Попов и Олег Шишканов при попытке задержать 46-летнего Сулли Юнусилау
стали его избивать. Ему на время удалось скрыться в аптеке, где он попросил вызвать полицию. На видео запечатлено, как трое сотрудником следом зашли в аптеку, показали фармацевту удостоверение сотрудников полиции и продолжили на её глазах избивать мужчину. Затем полицеские скрылись с места преступления. Когда Сулли Юнусилау доставили в больницу, ему диагностировали отёк и дислокацию мозга.
Но от полученных травм он скончался.Трое сотрудников полиции
были задержаны, отстранены от исполнения своих обязанностей.
ПомнЮ, выкладывал здесь насчет троих,
кто лезгинку заставлял плясать и в итге
все закончилось плачевно для того парня,
согласился с твоими доводами, должны будут
понести самоесуровое наказание за свои деяния.
А теперь, что ты ответишь на это ? Если объективно.
11 апреля подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских Дмитрий Блинов,
Павел Попов и Олег Шишканов при попытке задержать 46-летнего Сулли Юнусилау
стали его избивать. Ему на время удалось скрыться в аптеке, где он попросил вызвать полицию. На видео запечатлено, как трое сотрудником следом зашли в аптеку, показали фармацевту удостоверение сотрудников полиции и продолжили на её глазах избивать мужчину. Затем полицеские скрылись с места преступления. Когда Сулли Юнусилау доставили в больницу, ему диагностировали отёк и дислокацию мозга.
Но от полученных травм он скончался.Трое сотрудников полиции
были задержаны, отстранены от исполнения своих обязанностей.
вреда здоровью, требуется заключение судмедэкспертов, или ты сам
решил на себя взять обязанность определения степени тяжести ? ) Так не бывает )
вреда здоровью, требуется заключение судмедэкспертов, или ты сам
решил на себя взять обязанность определения степени тяжести ? ) Так не бывает )