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Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

сегодня, 16:35

Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. 

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Кирилл Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии.

Александр Протасовицкий получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Отмечается, что приговор может быть обжалован.

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lobsterdam
lobsterdam
   290 / 1084
сегодня в 20:13
В оценке приговора здесь в основном фигурируют клубные пристрастия и личные мотивы, однако если отрешиться от этого, то К.и М., конечно и безусловно, не заслужили такого жестокого наказания, оно должно было быть условным, хотя бы потому, что вместо ч.2 оставили ч. 1 ст. 213 и убрали предварительный сговор, к тому же они ранее не судимые (!), за них поручились клубы (!) и они не представляют опасности для общества (!), что исключает изоляцию.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил n272nm
   61 / 1084
сегодня в 20:11
Поддержу ментов. Считаю что они все сделали правильно. И очень хочется знать предысторию полностью. Видимо, были веские причины для того, что бы три опера принялись избивать Сулли Юнусилау. При попытке задержать - ключевая фраза. Если это Сулли решил оказать сопротивление, а именно это он и сделал, а еще наверняка, заявил что-то операм обидное, забыв что он в не у себя в горах,а в гостях, то вполне логично, что ему за это навешали люлей. Да, перестарались, убивать не следовало, но если бы Сулли Юнусилау вел себя согласно закона, то был бы жив. Его никто не заставлял танцевать вприсядку и водить хороводы.
Вот таких " видимо" и " наверняка" здесь просто вагон " спецов".
Оправдывающих насилие вплоть до убийства. Жгите дальше.
борька
борька
   827 / 1084
сегодня в 20:09
Смехопонарама закончилась! Ужасы советской системы!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил n272nm
   61 / 1084
сегодня в 20:08
Поддержу ментов. Считаю что они все сделали правильно. И очень хочется знать предысторию полностью. Видимо, были веские причины для того, что бы три опера принялись избивать Сулли Юнусилау. При попытке задержать - ключевая фраза. Если это Сулли решил оказать сопротивление, а именно это он и сделал, а еще наверняка, заявил что-то операм обидное, забыв что он в не у себя в горах,а в гостях, то вполне логично, что ему за это навешали люлей. Да, перестарались, убивать не следовало, но если бы Сулли Юнусилау вел себя согласно закона, то был бы жив. Его никто не заставлял танцевать вприсядку и водить хороводы.
Ну с тобой все ясно.Обычный наци,
не видящий грехи своего огорода,
но усердно находящий их у чужих.
n272nm
n272nm ответил NAZAR 007
   217 / 1084
сегодня в 20:06
Ааааа....вот и ты..на живца и зверь бежит. ПомнЮ, выкладывал здесь насчет троих, кто лезгинку заставлял плясать и в итге все закончилось плачевно для того парня, согласился с твоими доводами, должны будут понести самоесуровое наказание за свои деяния. А теперь, что ты ответишь на это ? Если объективно. 11 апреля подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов при попытке задержать 46-летнего Сулли Юнусилау стали его избивать. Ему на время удалось скрыться в аптеке, где он попросил вызвать полицию. На видео запечатлено, как трое сотрудником следом зашли в аптеку, показали фармацевту удостоверение сотрудников полиции и продолжили на её глазах избивать мужчину. Затем полицеские скрылись с места преступления. Когда Сулли Юнусилау доставили в больницу, ему диагностировали отёк и дислокацию мозга. Но от полученных травм он скончался.Трое сотрудников полиции были задержаны, отстранены от исполнения своих обязанностей.
Поддержу ментов. Считаю что они все сделали правильно. И очень хочется знать предысторию полностью. Видимо, были веские причины для того, что бы три опера принялись избивать Сулли Юнусилау. При попытке задержать - ключевая фраза. Если это Сулли решил оказать сопротивление, а именно это он и сделал, а еще наверняка, заявил что-то операм обидное, забыв что он в не у себя в горах,а в гостях, то вполне логично, что ему за это навешали люлей. Да, перестарались, убивать не следовало, но если бы Сулли Юнусилау вел себя согласно закона, то был бы жив. Его никто не заставлял танцевать вприсядку и водить хороводы.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Штиль
   61 / 1084
сегодня в 20:02
А я с тобой говорю, дорогой мой кавказский друг Назар! Можешь соизволишь ответить на мой коммент?) Ведь нечем крыть.
У меня нет желания с тобой общаться. Никакого.
Мне достаточно одного раза, чтобы понять,
что диалога нет и не будет. Поэтому, будь добр,
адекватно пишу, по русски, избавь от своих текстов.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Drossel
   61 / 1084
сегодня в 20:00
вот китаёза поганый засадил всётаки футболистов наших, надо было стулом покрепче двинуть чтоб сразу на глушняк, нахрен нам в стране эти паки узкоглазые да ещё и у власти.
Какие здесь герои на ветке порой,диву даюсь. Дело здесь даже не в Паках,
и не в кавказцах, и не в среднеазиатах, вы порой друг друга сожрать готовы....

Ну выйдите вы на любую крупную площадь любого региона РФ,
ну вот призовите к насильственным действиям и межнационалке,
так мигом же вас закроют в лучшем случае, суток на пятнадцать....
И будут ведь правы, т.к. вы публично призываете к насилию, а это ст.УК...
Штиль
Штиль ответил NAZAR 007
   169 / 1084
сегодня в 19:58
Не к тебе обращались. С тем юзером была беседа не далее как месяц назад. На его обращение, как я смотрю на данное действие. От мпня последовал ответ, что совершившие такое должны понести самое суровое наказание, вне зависимости, кавказцы они или нет . Те кавказцы. Вот аналогичный случай с русскими, пусть отвечает.
А я с тобой говорю, дорогой мой кавказский друг Назар! Можешь соизволишь ответить на мой коммент?) Ведь нечем крыть.
Томик
Томик ответил Sysanin101
   322 / 1084
сегодня в 19:58
Сегодня, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы состоялось оглашение приговора по делу футболистов. Начало заседания было назначено в 14.00 по московскому времени. Адвокат Бушманов говорит родственникам, что всё вместе займёт около двух часов. 14:33 - Оглашение начали! Все встали. И стоять будут всё время, пока судья оглашает приговор. В суде звучат убийственные для подсудимых вещи: Об эпизоде в "Эгоисте": "Проявляя явное неуважение к обществу, желая продемонстрировать окружающим пренебрежительное отношение к ним, противопоставляя себя окружающим, совершили противоправные действия из хулиганских побуждений, нанесли удары ранее незнакомому Соловчуку". Об эпизоде в "Кофемании": "Желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, нарушая общепризнанные норма поведения. Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли не менее трех ударов в область головы ранее незнакомому Паку, причинив ему телесные повреждения и черепно-мозговую травму". 14:49 - Пока ключевое определение - суд признал их ВИНОВНЫМИ в хулиганстве и в побоях. Зачитываются показания Соловчука, который утверждает, что никого петухом не называл. Вообще никого не оскорблял, а всё время, пока его били, просил прекратить это и не наносить повреждения автомобилю. Показания Пака и Гайсина тоже не радуют подсудимых. Вели себя вызывающе, без причины нанесли удар, оскорблений не было в их адрес. Важное уточнение. Конкретно фразы "признать виновными" судья Абрамова не говорила, но в самом начала она сказала: "Суд установил" - и далее перечисление всех безобразий подсудимых в отношении потерпевших. Этого вполне достаточно, чтобы считать приговор обвинительным. Зачитываются доказательства, в частности, запись с видеорегистратора Соловчука. Суд не может признать показания подсудимых как достоверные. И якобы пропавший стул защите не получилось отстегнуть - "изъят и осмотрен деревянный стул". Судья зачитывает приговор! Тот факт, что Соловчук, со слов подсудимых, якобы первым ударил, объективного подтверждения, при рассмотрении дела в суде, не имеет. Кокорина, его адвокатам, тоже не удалось отстегнуть от дела Соловчука. Все четверо идут в одной упряжке к вынесению судом им реального срока наказания - лишения свободы с отбыванием в колонии. Пак никаких действий, провоцирующих подсудимых, не совершал. Нецензурное выражение со стороны Пака носит вероятный, но объективно не подтверждённый характер. Первая победа защиты - предварительного сговора между подсудимыми нет. Они действовали спонтанно, роли не распределяли. 16:08 Суд пришел к выводу, что Кирилл Кокорин оправдан по эпизоду с Гайсиным. Кокорину, Мамаеву, Протасовицкому, Кириллу Кокорину - судом НАЗНАЧЕНА колония общего режима. 16:18 Кирилл Кокорин получил наказание год и шесть месяцев лишения свободы! Александр Кокорин - год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии. 16:26 Адвокаты остались в зале с прокурором и подсудимыми. Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели. На этом оглашение приговора закончено в суде. Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально. Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить. Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор подсудимым. Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы. Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу. Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества. Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках! Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
"Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить." Не понял, Ваши это слова или цитируете. Но если эта фраза употреблялось официальными представителями закона - то это демонстрирует предвзятое отношение к осуждённым, чего не должно быть, по моему мнению.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Штиль
   61 / 1084
сегодня в 19:56
На один такой случай найдётся 10 аналогичных да наоборот, где какой нибудь Ахмед или Зелимхан кого-нибудь убил/изнасиловал/ограбил. Говорят у преступности нации нет, но иногда начинаешь сомневаться в этом выражении...
Не к тебе обращались. С тем юзером была беседа не далее как месяц назад.
На его обращение, как я смотрю на данное действие. От мпня последовал ответ,
что совершившие такое должны понести самое суровое наказание, вне зависимости,
кавказцы они или нет . Те кавказцы. Вот аналогичный случай с русскими, пусть отвечает.
Novograd
Novograd
   757 / 1084
сегодня в 19:56
Ахааааїаа ска тупарлие уроди
Штиль
Штиль
   169 / 1084
сегодня в 19:54
Смешно читать как те же спартачи защищают корейца)) Я понимаю, для вас нагадить на ветке связанной с Зенитом милое дело, но в следующий раз когда подымут пенсионный возраст или оплату за кап.ремонт с митингами не выходите, лояльность к власти в таких вещах и выражается!
Правдин Семён
Правдин Семён
   110 / 1084
сегодня в 19:54
То есть, освободятся в не позднее декабря-января. Будет кому-то усиление в зимнюю паузу. .
lobsterdam
lobsterdam
   290 / 1084
сегодня в 19:54
хорошо, что нет суда присяжных по подобным случаям, иначе, судя по кровожадным комментариям, К.и М. несдобровать!
Комментарии "знатоков" здесь просто смешны, однако уровень культуры и бытового правосознания очень показателен!
И еще: федеральный чиновник запросил в качестве компенсации морального (!!!) вреда 10млн евро. Каков однако ценник у морали! Пожалуй, сумма потянет на ущерб деловой репутации нефтяной компании!
andromend
andromend
   385 / 1084
сегодня в 19:52
Стулом по лицу,считаю дешевыми понтами , лучше бы на поле удаль саою показывал. Да и толпой на водилу, тоже не ахти подвиг какой. И дело тут не в Паке, дело тут в Кокоше. Любит дешевые понты, что здесь, что в Монако
Штиль
Штиль ответил NAZAR 007
   169 / 1084
сегодня в 19:52
Ааааа....вот и ты..на живца и зверь бежит. ПомнЮ, выкладывал здесь насчет троих, кто лезгинку заставлял плясать и в итге все закончилось плачевно для того парня, согласился с твоими доводами, должны будут понести самоесуровое наказание за свои деяния. А теперь, что ты ответишь на это ? Если объективно. 11 апреля подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов при попытке задержать 46-летнего Сулли Юнусилау стали его избивать. Ему на время удалось скрыться в аптеке, где он попросил вызвать полицию. На видео запечатлено, как трое сотрудником следом зашли в аптеку, показали фармацевту удостоверение сотрудников полиции и продолжили на её глазах избивать мужчину. Затем полицеские скрылись с места преступления. Когда Сулли Юнусилау доставили в больницу, ему диагностировали отёк и дислокацию мозга. Но от полученных травм он скончался.Трое сотрудников полиции были задержаны, отстранены от исполнения своих обязанностей.
На один такой случай найдётся 10 аналогичных да наоборот, где какой нибудь Ахмед или Зелимхан кого-нибудь убил/изнасиловал/ограбил. Говорят у преступности нации нет, но иногда начинаешь сомневаться в этом выражении...
revertor
revertor
сегодня в 19:49
вели себя ребятки примерно на такой срок. безотносительно справедливости гуманности и прочего.
kasyak7
kasyak7 ответил Морозовский
   265 / 1084
сегодня в 19:49
На это детектор не пойдёт!
этого Пака с Соловчуком всячески охраняют,интервью нет,никаких комментариев,никаких неудобных вопросов им не задают и.т.д. А к ним вопросов немало.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил 4ел
   303 / 1084
сегодня в 19:48
    Drossel
    Drossel
       331 / 1084
    сегодня в 19:48
    вот китаёза поганый засадил всётаки футболистов наших, надо было стулом покрепче двинуть чтоб сразу на глушняк, нахрен нам в стране эти паки узкоглазые да ещё и у власти.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 1084
    сегодня в 19:47
    Очень гуманный приговор!
    la_masia
    la_masia
       123 / 1084
    сегодня в 19:46
    Теперь интересно.
    Краснодар сразу обозначил позицию по Мамаеву и вывел его из команды.
    Зенит же, даже в заявку на ЛЕ включал на матч с Вильярреалом))) и говорил что ждут Кокошу) теперь когда его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, не переобуется ли Зенит? Также будет платить зарплату?
    Или он уже давно в не оплачиваемом отпуске по собственному желанию?)
    kasyak7
    kasyak7 ответил NAZAR 007
       265 / 1084
    сегодня в 19:46
    Ну во первых, просто абстрагируйся от того, что это Пак и Соловчук , а это Кокорин и Мамай. Одни СКАЗАЛИ. другие ПРИМЕНИЛИ насильственные действия . Этими действиями уже оказались в проигрышном положении. Да , чисто по мужски, они ответили за тексты, которые тот произнес, но применять насильственные действия права не имели . Возможно надо было спровоцировать ту сторон на применение насильствен.действий, в таком случае вариков отплеваться раньше, чем сейчас , у них было гораздо больше, даже если бы они ответно применили, что можно было характеризовать в суде как вынужднную самооборону. А т.к. первыми ударили они, плюс к чинуш не последний, то в совокупности суд отталкиввется от этого, да плюсповедение в суде все эти приколы, ухмылки, извороты, гонорок все это не убавило им наказания, а только озлобило надзор.
    да это понятное дело,что насильственные действия не имели право применять.
    Но Пак понятное дело чинуш не последний и наглый,знает что за свою грязную речь ему ничего не будет.
    А Соловчук??? За моральный ущерб бабки получил, петухами их назвал,сам первый ударил. Его бы тоже следует в СИЗО отправить.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил n272nm
       61 / 1084
    сегодня в 19:45
    Парни отсидят больше, чем Мирзоев убивший русского. Это все что нужно знать о российском правосудии.
    Ааааа....вот и ты..на живца и зверь бежит.

    ПомнЮ, выкладывал здесь насчет троих,
    кто лезгинку заставлял плясать и в итге
    все закончилось плачевно для того парня,
    согласился с твоими доводами, должны будут
    понести самоесуровое наказание за свои деяния.

    А теперь, что ты ответишь на это ? Если объективно.

    11 апреля подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских Дмитрий Блинов,
    Павел Попов и Олег Шишканов при попытке задержать 46-летнего Сулли Юнусилау
    стали его избивать. Ему на время удалось скрыться в аптеке, где он попросил вызвать полицию. На видео запечатлено, как трое сотрудником следом зашли в аптеку, показали фармацевту удостоверение сотрудников полиции и продолжили на её глазах избивать мужчину. Затем полицеские скрылись с места преступления. Когда Сулли Юнусилау доставили в больницу, ему диагностировали отёк и дислокацию мозга.
    Но от полученных травм он скончался.Трое сотрудников полиции
    были задержаны, отстранены от исполнения своих обязанностей.
    alexamit
    alexamit
       563 / 1084
    сегодня в 19:45
    Шемякин суд.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 1084
    сегодня в 19:44
    Николка тут сам себе вопросы задаёт и отвечает на них! Так наивен и смешОн этот диалог!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       486 / 1084
    сегодня в 19:43
    маловато будет ....
    Морозовский
    Морозовский ответил kasyak7
       4 / 1084
    сегодня в 19:41
    и два годика Паку с Соловчуком
    На это детектор не пойдёт!
    YRunner
    YRunner
       907 / 1084
    сегодня в 19:40
    Отсидят не хуже других!)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил yrasikos22
       61 / 1084
    сегодня в 19:38
    Надоел ты мне, читай ещё раз внимательнее... Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций. Американцу умышленно сломали нос ещё раз повторю для подобных.
    Судмед была ? Нет, не было. Для установления степени тяжести
    вреда здоровью, требуется заключение судмедэкспертов, или ты сам
    решил на себя взять обязанность определения степени тяжести ? ) Так не бывает )
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