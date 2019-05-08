Кокорин и Мамаев приговорены к тюремному заключению

сегодня, 16:35

Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Кирилл Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии.

Александр Протасовицкий получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Отмечается, что приговор может быть обжалован.