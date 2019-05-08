Блаттер подаст в суд на ФИФА, чтобы забрать из офиса организации свои часы

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер планирует подать в суд на организацию, чтобы вернуть свою коллекцию роскошных часов, которая осталась в его бывшем офисе.
По словам Блаттера, в офисе остались его личные вещи, в том числе и часы, каждые из которых стоят от 5 до 20 тысяч долларов. Общая стоимость его коллекции оценивается минимум в 400 тысяч.
Напомним, швейцарец покинул ФИФА в связи с коррупционными скандалами в 2015 году. Впоследствии Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет.