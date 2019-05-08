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Блаттер подаст в суд на ФИФА, чтобы забрать из офиса организации свои часы

вчера, 23:24

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер планирует подать в суд на организацию, чтобы вернуть свою коллекцию роскошных часов, которая осталась в его бывшем офисе. 

По словам Блаттера, в офисе остались его личные вещи, в том числе и часы, каждые из которых стоят от 5 до 20 тысяч долларов. Общая стоимость его коллекции оценивается минимум в 400 тысяч. 

Напомним, швейцарец покинул ФИФА в связи с коррупционными скандалами в 2015 году. Впоследствии Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет.

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Все комментарии
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответил mihaluch
   483 / 1098
сегодня в 00:36
Да, и при этом не забыть забрать коллекцию трусиков своих секретарш.
Всмысле, Месси, Роналду, сборной Испании и Бельгии?
mihaluch
mihaluch
   89 / 1098
сегодня в 00:19
Да, и при этом не забыть забрать коллекцию трусиков своих секретарш.
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