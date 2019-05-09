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Жена Кокорина: «Как можно губить таких талантливых людей?»

сегодня, 12:42

Дарья Валитова (гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина) расстроена тем, что суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. 

Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой? У него карьера ### закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
fanilich
fanilich
   685 / 1086
сегодня в 14:45
Не страшно терять того ,чего у тебя нет.Таланта у Кокорина нет,а скорее больше бездарности от "сумасшедших"денег,раз догадался звездить всю ночь махая стулом.
Bavaria_M
Bavaria_M
   252 / 1086
сегодня в 14:43
В чем талантливых? В бухани? О каких детях? Что же он о них не думал когда бухал и полез драться а? Неудевлюсь если с ними еще девки были. Ох уж клоуны, а так называемое шоу и устроили она и такие же клоуны, а от их тюрьмы футбол ничего не потерял, ибо они полные днища на поле.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Grabovsky
   592 / 1086
сегодня в 14:26
Т.е по этапу они не поедут на пару недель в колонию ?))
Grabovsky
Grabovsky ответил CSKA2012
   421 / 1086
сегодня в 14:20
По идее их должны выпустить. 1 день в СИЗО идет за 1.5
Igo0rek
Igo0rek
   70 / 1086
сегодня в 14:17
Месси называют талантом, Мбаппе называют талантом, Роналду называют талантом, Агуэро называют талантом, Азара называют талантом. А назвав талантами Кокорина и Мамаева, обесценивается само слово - ТАЛАНТ.
CSKA2012
CSKA2012
   592 / 1086
сегодня в 14:01
Сколько им сидеть получается учитывая уже СИЗО ?
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:58
Ей надо жене глушакова позвонить, спросить как жить без денег вообще.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   277 / 1086
сегодня в 13:53
О каком таланте речь не понятно. Наверное речь идет про талантливую выдачу денежек этой самой Валитовой. Дитя лимита Кокорин не заслуживает по своей игре зарплаты более 60к рублей а получает миллионы евро.
ROLENTO
ROLENTO ответил LOpp
   140 / 1086
сегодня в 13:44
И не говори, Зенит всех губит, и талантливых и бездарных.
В отличие от спама и цска не отмазывает кокаинщиков, алиментщиков, избивателей жён и озверевших горцев.
LOpp
LOpp
   10 / 1086
сегодня в 13:43
И не говори, Зенит всех губит, и талантливых и бездарных.
ROLENTO
ROLENTO
   140 / 1086
сегодня в 13:40
Мораль такова: Не бейте китайцев будущих хозяев России
foxcon
foxcon
   799 / 1086
сегодня в 13:37
Сашок сам себя загубил.ну нельзя российским игрокам такие зарплаты давать
juvenale
juvenale
   7 / 1086
сегодня в 13:26
силиконовая..... перед законом все равны...да и какой там талант,особенно у мамаева
fanatcska94
fanatcska94
   768 / 1086
сегодня в 13:26
Погубили себя они сами. Нужно было вовремя остановиться.
Землянин
Землянин
   75 / 1086
сегодня в 13:21
Нечаво на других пинать, когда РЫЛО В ПУХУ, пить не надо было и вести себя по людски в общественных местах.
11-и метровый
11-и метровый
   169 / 1086
сегодня в 13:21
    FILL3286
    FILL3286
       91 / 1086
    сегодня в 13:14
    стыдно за зерит,бандита ихнего,паредаса и народные миллионы,а да отвильяреаленные еще(((( БУ ГА ГА ГА
    ДСА
    ДСА
       146 / 1086
    сегодня в 13:11
    К быдлу отнеслись как к быдлу.
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       30 / 1086
    сегодня в 13:09
    из тюрьмы они скоро вернутся и всё будет ок. куда страшнее, если бы они попали в спартак!
    Страшнее Зенита только ЦСКА!)))
    ballak144
    ballak144
       368 / 1086
    сегодня в 13:08
    с телочкой на коленях он только и детях и думал))
    serh62
    serh62
       165 / 1086
    сегодня в 13:07
    это она о ком? кто талантливый то???
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       369 / 1086
    сегодня в 13:06
    Поправка - коко не талантлив. А так да, перебор идет
    ziborock
    ziborock
       30 / 1086
    сегодня в 13:04
    А где же ты была когда твой гражданский муженек топил свой талант в 40 ящиках шампанского?!
    Kuprin
    Kuprin
       838 / 1086
    сегодня в 13:04
    Если попал на фсбшника или чинушу, то устроят порку, чтобы боялись. Вот Мирзаев тоже талант ,чемпион х. знает чего, его выпустили за убийство , только потому, что у Агафонова никаго прикрытия наверху или фсбешного не было.. да и свой русский не жалко, а за корейца карманные суды главного чекиста порвут.
    Kresi frok
    Kresi frok
       167 / 1086
    сегодня в 13:03
    Талантливый рас...дяй.
    Брулин
    Брулин
       62 / 1086
    сегодня в 12:58
    Он сам поддерживал режим этого президента. Теперь получает его бенефиты сполна. Всё норм. Поддерживали - ощущайте)))
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       129 / 1086
    сегодня в 12:57
    не переживай так, Дашка, позвони Глушакову
    boom4321
    boom4321
       249 / 1086
    сегодня в 12:57
    Мяч пинать в РФПЛ это не талант тупица. Прежде чем стульями махать нужно было о семье думать, а он же талант, ему некогда
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       29 / 1086
    сегодня в 12:53
    Талантливые люди в тюрьме не пропадут.
    Вот краткий список людей,которые не ходили из угла в угол и не плакались,а дело делали.

    Владимир Ленин «Развитие капитализма в России»
    Гарри Грэй «Бандиты»
    Маркиз де Сад «120 дней Содома»
    Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»
    Николай Чернышевский «Что делать?»
    Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»
    О. Генри «Рассказы»
    Юлиус Фучик «Репортаж с петлёй на шее»
    Томас Мэлори «Смерть Артура»
    Жан Жене «Богоматерь цветов»
    parallels
    parallels
       6 / 1086
    сегодня в 12:51
    из тюрьмы они скоро вернутся и всё будет ок. куда страшнее, если бы они попали в спартак!
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