Жена Кокорина: «Как можно губить таких талантливых людей?»

Дарья Валитова (гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина) расстроена тем, что суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой? У него карьера ### закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?
Вот краткий список людей,которые не ходили из угла в угол и не плакались,а дело делали.
Владимир Ленин «Развитие капитализма в России»
Гарри Грэй «Бандиты»
Маркиз де Сад «120 дней Содома»
Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»
Николай Чернышевский «Что делать?»
Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»
О. Генри «Рассказы»
Юлиус Фучик «Репортаж с петлёй на шее»
Томас Мэлори «Смерть Артура»
Жан Жене «Богоматерь цветов»
Вот краткий список людей,которые не ходили из угла в угол и не плакались,а дело делали.
Владимир Ленин «Развитие капитализма в России»
Гарри Грэй «Бандиты»
Маркиз де Сад «120 дней Содома»
Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»
Николай Чернышевский «Что делать?»
Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»
О. Генри «Рассказы»
Юлиус Фучик «Репортаж с петлёй на шее»
Томас Мэлори «Смерть Артура»
Жан Жене «Богоматерь цветов»