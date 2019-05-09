Жена Кокорина: «Как можно губить таких талантливых людей?»

Дарья Валитова (гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина) расстроена тем, что суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой? У него карьера ### закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?