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Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника

сегодня, 16:53

Сообщается, что Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул из кофейни «Кофемания», которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Недавно стало известно, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорены к тюремному заключению.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   165 / 1084
сегодня в 20:10
Стул-герой времен Путина.
alexamit
alexamit
   563 / 1084
сегодня в 19:51
Вещественные улики уничтожили!А вдруг на нём ничего не было?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 1084
сегодня в 19:40
Я так подозреваю, он уже продан с аукцЫона, причём не 1 раз (стулья то одинаковые, и на них не написано, кто ими кого метелил)...
ROLENTO
ROLENTO
   196 / 1084
сегодня в 19:30
Истинное лицо российского правосудия. Клоунада.
mat73
mat73
   106 / 1084
сегодня в 19:27
А стул то в чем виноват? Не он же Кокориным управлял)))
neomessi
neomessi ответил navigators
   102 / 1084
сегодня в 19:25
Уничтожение....
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   291 / 1084
сегодня в 19:17
этот стул надо в музей, под лозунгом борьба с коррупцией в России отдельными футболистами нашего времени!
А при чем здесь "борьба с коррупцией" ? Типа, народный юмор ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   291 / 1084
сегодня в 19:16
Оптимальный вариант - *удохать Кокорина этим стулом до полного его ( стула) уничтожения ! Обломки отдать в музей Зенита.
navigators
navigators
   1047 / 1084
сегодня в 19:10
А если бы Кокорин ударил Пака Мамаевым?
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   662 / 1084
сегодня в 19:08
А то бы кофемания его на аукцион выставила - и какой нить бомж а может и Миллер купил бы его за пару мульонов:)
ну или по частям бы продовали, на сувениры
kastites
kastites
   69 / 1084
сегодня в 19:07
Судья положила глаз ,на стул ))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   633 / 1084
сегодня в 19:04
этот стул надо в музей, под лозунгом борьба с коррупцией в России отдельными футболистами нашего времени!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   313 / 1084
сегодня в 19:00
Ну правильно,может это стул виноват))))Так и просит:"Возьми меня,и огрей по башке этого китайца!")))
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил 311
   417 / 1084
сегодня в 18:56
Мерс Гулиева надо бы тоже уничтожить!)
кстати этого клоуна не должно быть в спартаке, он должен сидеть в тюрьме, однако американец каким-то образом не стал писать заявление
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   417 / 1084
сегодня в 18:55
уничтожать по-видимому бульдозером будут, на красной площади
311
311
   42 / 1084
сегодня в 18:54
Мерс Гулиева надо бы тоже уничтожить!)
ioann
ioann
   732 / 1084
сегодня в 18:52
стул это в медицине испражнение...
LOpp
LOpp
   9 / 1084
сегодня в 18:46
Лучший способ уничтожить стул, это передать его Слуцкому
Аксинья
Аксинья
   195 / 1084
сегодня в 18:44
Как и ожидалось самое суровое наказание досталось стулу...
Санчо Панса
Санчо Панса
   317 / 1084
сегодня в 18:38
А действительно, зачем он теперь?! Сторона Пака добилась своего и теперь вещественное доказательство уже и не нужно)
Sysanin101
Sysanin101
   242 / 1084
сегодня в 18:38
Футболистов Мамаева, Кокорина и братки впервые, за всё время проведения следственных действий и судебных слушаний по их делу, заковали в наручники.
В зал Пресненского суда Москвы их доставили в наручниках, а сзади их сопровождал "почётный" экскорт в виде служебной ОВЧАРКИ!
В соответствии с правилами судопроизводства лица, которым оглашают приговор, обязаны находиться в наручниках.
Ранее обвиняемые присутствовали в суде без наручников.

Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор подсудимым.
Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
На этом оглашение приговора закончено в суде.

Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Absinthe2
Absinthe2
   377 / 1084
сегодня в 18:27
Как уничтожить? В музей славы Зенита его!)
neomessi
neomessi
   102 / 1084
сегодня в 18:24
Гады!!! Руки прочь от стула!! Стул причем тут если у одного миллионера в голове место мозга кусок сала!
4RT
4RT
   232 / 1084
сегодня в 18:17
Зениту передайте,для пополнения коллекции трофеев
Tostao
Tostao ответил Сергей Саныч
   177 / 1084
сегодня в 18:13
Спасибо, Сергей! Ты настоящий друг, товарищ и брат! )
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   928 / 1084
сегодня в 18:13
Давно реализован на приватном аукционе
dimagas1
dimagas1 ответил 112910315
   337 / 1084
сегодня в 18:11
В этом затянувшемся цирковом представлении, которое заканчивается приговором стулу, не хватает последнего штриха: приговор стулу может быть обжалован.
Думаешь будут делать еще стул?))Или сразу гарнитур?)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Tostao
   28 / 1084
сегодня в 18:10
Последние слова стула перед казнью: Я был при кофейне лишь стулом, Был скромен, со всеми дружил, И служба текла без загулов, Пока я не встретил громил. Меня подхватили за ножку, Какой-то футбольный мужлан, И вроде бы как понарошку, Кореец был бит по рогам. Им дали срока небольшие, А мне положили "вышак"! Где правда, мои дорогие?! Я жертва такая ж, как Пак!
marvel777
marvel777
   467 / 1084
сегодня в 18:10
Эх я думал стул сроком тоже отделается
Союзник противников
Союзник противников ответил Danrog
   25 / 1084
сегодня в 18:01
По какой статье интересно?
Для этого не нужна статья,а по существующему порядку вещдоки(точнее,в данном случае-орудие преступления) уничтожаются,и не подлежат дальнейшему использованию.Иногда в специализированные музеи МВД передают.А тут Газпром хотел прикарманить,вот и пришлось его уничтожить.
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