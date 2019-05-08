Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника

Сообщается, что Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул из кофейни «Кофемания», которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Недавно стало известно, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорены к тюремному заключению.
ну или по частям бы продовали, на сувениры
ну или по частям бы продовали, на сувениры
В зал Пресненского суда Москвы их доставили в наручниках, а сзади их сопровождал "почётный" экскорт в виде служебной ОВЧАРКИ!
В соответствии с правилами судопроизводства лица, которым оглашают приговор, обязаны находиться в наручниках.
Ранее обвиняемые присутствовали в суде без наручников.
Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор подсудимым.
Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
На этом оглашение приговора закончено в суде.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
В зал Пресненского суда Москвы их доставили в наручниках, а сзади их сопровождал "почётный" экскорт в виде служебной ОВЧАРКИ!
В соответствии с правилами судопроизводства лица, которым оглашают приговор, обязаны находиться в наручниках.
Ранее обвиняемые присутствовали в суде без наручников.
Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор подсудимым.
Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
На этом оглашение приговора закончено в суде.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!