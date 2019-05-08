Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника

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«Зенит» - чемпион! Это случилось! Для кого-то – ожидаемое, для кого-то – неожиданное. Чемпионство

Лионель, вы гений! А «Ливерпулю» не повезло на «Камп Ноу» «Ливерпуль» с птицей на груди жалко, как ту птичку из притчи: команда Клоппа