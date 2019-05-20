Бывший наставник «Челси» Антонио Конте согласовал контракт с «Интером». Итальянский специалист подпишет с «нерадзурри» соглашение сроком на 3-4 года.
Ранее сообщалось, что Конте входит в сферу интересов «Ювентуса».
Бывший наставник «Челси» Антонио Конте согласовал контракт с «Интером». Итальянский специалист подпишет с «нерадзурри» соглашение сроком на 3-4 года.
Ранее сообщалось, что Конте входит в сферу интересов «Ювентуса».
Удел мердосов побираться на Туринском мусорнике.)))
Удел мердосов побираться на Туринском мусорнике.)))
Я не шучу!
Я не шучу!