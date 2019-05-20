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Конте согласовал контракт с «Интером»

вчера, 18:41

Бывший наставник «Челси» Антонио Конте согласовал контракт с «Интером». Итальянский специалист подпишет с «нерадзурри» соглашение сроком на 3-4 года.

Ранее сообщалось, что Конте входит в сферу интересов «Ювентуса».

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
вчера в 20:20
Хороший тренер для Интера.
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
вчера в 19:51
Аха-ха)
Удел мердосов побираться на Туринском мусорнике.)))
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
вчера в 19:43
Ох надоели эти утки, то он в юве терь в интере
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил 112910315
   134 / 843
вчера в 19:17
Лучше тренера для Интера не придумаешь, если это правда.
Это правда!
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 19:10
Лучше тренера для Интера не придумаешь, если это правда.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Scuderia Ferrari
   134 / 843
вчера в 18:56
Иуда конте пусть берёт иуду бейла.
Глор, при чём тут беил?Аха)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
вчера в 18:54
Сарри гоббов возглавит.Аха)))
Я не шучу!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
вчера в 18:53
Иуда конте пусть берёт иуду бейла.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
вчера в 18:50
Аха)))
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 18:44
ахаххахаха)))))))
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