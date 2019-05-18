Недвед стал инициатором отставки Аллегри

18 мая 2019, 11:10

Согласно информации газеты Corriere della Sera, на отставку главного тренера «Ювентуса» повлиял вице-президент клуба Павел Недвед.

Известный в прошлом футболист подошел к Андреа Аньелли и поставил ультиматум: «Либо уйдет Аллегри, либо я». Президент выбрал сторону чешского специалиста.

Недвед считает, что решение Аллегри провести революцию в команде было необязательным и лишним, поскольку легче испортить то, что построено, нежели действительно усилить состав.