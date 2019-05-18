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Недвед стал инициатором отставки Аллегри

18 мая 2019, 11:10

Согласно информации газеты Corriere della Sera, на отставку главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри повлиял вице-президент клуба Павел Недвед.

Известный в прошлом футболист подошел к Андреа Аньелли и поставил ультиматум: «Либо уйдет Аллегри, либо я». Президент выбрал сторону чешского специалиста.

Недвед считает, что решение Аллегри провести революцию в команде было необязательным и лишним, поскольку легче испортить то, что построено, нежели действительно усилить состав.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Bеликий Князь
   443 / 843
18 мая в 21:46
Ну если это Макс набрал Пьяничей, Джанов и Бентанкуров с Шилами и Костами, то конечно Недвед прав. Хотя журналюгам верить нельзя.
джан на шару перешёл из колбасы,хоть титул завоевал.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 21:44
у Недведа видать что то есть,как и у Диего Симеоне....
Artuom
Artuom
   77 / 843
18 мая в 15:24
До этого Аллегри уже года два как намекал на уход, ходили слухи летом что уйдёт даже если возьмёт ЛЧ.
А ту ушёл и прям для всех сенсация, сразу то Роналду, то Недвед виноват... скоро ещё что-то придумают СМИ))
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
18 мая в 13:05
Молодец спас свой клуб от физрука, что из юве сделал середника
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 843
18 мая в 12:41
чешска пашка прямо как та мамочка
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 11:40
Ну если это Макс набрал Пьяничей, Джанов и Бентанкуров с Шилами и Костами, то конечно Недвед прав.
Хотя журналюгам верить нельзя.
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