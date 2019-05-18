Недвед стал инициатором отставки Аллегри

Согласно информации газеты Corriere della Sera, на отставку главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри повлиял вице-президент клуба Павел Недвед.
Известный в прошлом футболист подошел к Андреа Аньелли и поставил ультиматум: «Либо уйдет Аллегри, либо я». Президент выбрал сторону чешского специалиста.
Недвед считает, что решение Аллегри провести революцию в команде было необязательным и лишним, поскольку легче испортить то, что построено, нежели действительно усилить состав.
А ту ушёл и прям для всех сенсация, сразу то Роналду, то Недвед виноват... скоро ещё что-то придумают СМИ))
А ту ушёл и прям для всех сенсация, сразу то Роналду, то Недвед виноват... скоро ещё что-то придумают СМИ))
https://www.youtube.com/watch?v=efEJnS9HxSM
Хотя журналюгам верить нельзя.
Хотя журналюгам верить нельзя.