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Аллегри может возглавить «Баварию»

19 мая 2019, 17:04

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию». Ранее стало известно, что Аллегри покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.

Также, по слухам, на Аллегри претендует лондонский «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 22:06
Наверняка, утка.
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
19 мая в 21:32
Норм. Всяко лучше чем Ван Боммел (еще один слушок).
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
19 мая в 20:26
Нафиг не нужен, и сколько уток,
hohoл
hohoл
   599 / 843
19 мая в 18:32
А Ван Боммеля уже уволили?
2 дня блин тренером был, от засада
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
19 мая в 17:51
В Баварию, а на полставки по выходным в Тоттенхэм) Нужно быть наватором в наше время.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 17:44
Каждый день Аллегри будут придумывать новую команду.
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 17:29
Тоттенхэм не потянет, а Бавария в самый раз.
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