Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию». Ранее стало известно, что Аллегри покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.
Также, по слухам, на Аллегри претендует лондонский «Тоттенхэм».
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию». Ранее стало известно, что Аллегри покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.
Также, по слухам, на Аллегри претендует лондонский «Тоттенхэм».
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2 дня блин тренером был, от засада