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«Ювентус» хочет пригласить Гвардиолу

17 мая 2019, 17:10

«Ювентус» рассматривает нынешнего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера команды.

Напомним, что Массимилиано Аллегри, который на данный момент возглавляет «Ювентус», покинет Турин по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 07:24
Пускай берут аленя или пуделя.
амурец
амурец
   117 / 843
18 мая в 01:35
Гвардиола? Ювентус упорно не хочет выигрывать ЛЧ
neomessi
neomessi ответил Action
   394 / 843
17 мая в 23:39
Или Венгера или Карло или Буффона или Сколари или Тата Мартино или Пако Хемеса или Почетта или Клоппа или Ковача или Боммела или Слуцкого или Моур и т.д.
311
311
   74 / 843
17 мая в 22:06
А князь наш государь не будет против?)
Action
Action
   611 / 843
17 мая в 21:41
Хочу видеть Дешама или Конте или Зидана.

Нужен Ювентини.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
17 мая в 21:31
интересно было бы Слуцкого попробовать в Ювентусе, расшатать эту старую сеньёру
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 20:22
Гвардиола не хочет.
Kavaro
Kavaro ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   390 / 843
17 мая в 20:20
Рассматривать то можно, никто не запрещает) Я тоже могу рассматривать его в огороде у себя) Но Хосеп не пойдет к Рону, Хосеп думаю запомнил толчок от Рона. Плюс ко всему ему по контракту придётся хвалить Рона, а это значит предать Месси. Не реальный вариант короче.
Рон сделает из Гвардиолы чемпиона, как это сделал Месси когда то.
Жека10
Жека10
   387 / 843
17 мая в 20:11
Гвардиола не лучше Алегри
juvenale
juvenale
   64 / 843
17 мая в 18:56
Единственный плюс в приглашении Гвардиолы,это красивый футбол,ну а в ЛЧ после Барселоны и Эвреббе у него результаты хуже чем у Аллегри намного
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
17 мая в 18:22
Слишком скучно для Гвардиолы. Уверен, не пойдёт он туда. Жозик свободный, пусть берут.
112910315
112910315 ответил allemz
   2 / 843
17 мая в 18:16
Будь моя воля, сразу же пригласил бы Аллегри в МС.
Аллегри, который за 5 лет не выиграл Лиги чемпионов с ЮВЕ) вместо Гвардиолы, который не может выиграть ЛЧ, имея огромный бюджет в МС. Сменить одного неудачника этого сезона ЛЧ на другого. Поражения от Тоттенхэм по сумме двух матчей, поражения от Аякса по сумме двух матчей целиком и полностью на совести Гвардиолы и Аллегри. Выбрав неправильную тактику во втором матче, Аллегри, имея преимущество перед вторым матчем-бездарно профукал это преимущество. Так зачем менять одного неудачника этой Лиги чемпионов на другого)
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 843
17 мая в 18:02
Еще сезон в МанСити,затем в Италию в Брешию
allemz
allemz
   61 / 843
17 мая в 18:00
Будь моя воля, сразу же пригласил бы Аллегри в МС.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 17:50
Пэп наверное об этом не знает.
dimagas1
dimagas1
   277 / 843
17 мая в 17:45
Конте по идее будет у руля договорентуса.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
17 мая в 17:44
Не пойдет.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Left Boy
   131 / 843
17 мая в 17:32
Между игроками это нормальное явление, все понимают что в большинстве случаев это из-за игровых столкновенийи т.д . А тут явно личная неприязнь была, ничего не предвещало этому. Как со стороны Хосепа, та и Роналду.
DXTK
DXTK
   122 / 843
17 мая в 17:31
Гвардиоле нечего делать в этом позорном итальянском кабинете, пускай очередного мусорщика берут, чтобы он им очередной мусорный титул сериала выиграл.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   270 / 843
17 мая в 17:27
утки опять полетели, да кто же отпустит Гвардиолу?)))
Left Boy
Left Boy ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   167 / 843
17 мая в 17:25
Роналду и с Матюиди толкался, и что? Ща обнимаются и целуются чуть ли не на каждой тренировке.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 17:24
Он еще с МС не все выиграл. Второй клуб подряд без "ушастого" больно для самолюбия.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
17 мая в 17:16
Рассматривать то можно, никто не запрещает) Я тоже могу рассматривать его в огороде у себя) Но Хосеп не пойдет к Рону, Хосеп думаю запомнил толчок от Рона. Плюс ко всему ему по контракту придётся хвалить Рона, а это значит предать Месси. Не реальный вариант короче.
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