«Ювентус» хочет пригласить Гвардиолу

«Ювентус» рассматривает нынешнего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера команды.
Напомним, что Массимилиано Аллегри, который на данный момент возглавляет «Ювентус», покинет Турин по окончании текущего сезона.
«Ювентус» рассматривает нынешнего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера команды.
Напомним, что Массимилиано Аллегри, который на данный момент возглавляет «Ювентус», покинет Турин по окончании текущего сезона.
Нужен Ювентини.
Нужен Ювентини.