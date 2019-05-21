«Аякс» подписал молодого аргентинского защитника

сегодня, 05:51

«Аякс» сообщил о подписании контракта с защитником аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» .

Официально 21-летний футболист станет игроком «Аякса» 1 июля этого года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом в контракт включена опция его продления на ещё один сезон.

Стоит отметить, что в этом году Мартинес дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы.