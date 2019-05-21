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«Аякс» подписал молодого аргентинского защитника

сегодня, 05:51

«Аякс» сообщил о подписании контракта с защитником аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинесом.

Официально 21-летний футболист станет игроком «Аякса» 1 июля этого года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом в контракт включена опция его продления на ещё один сезон.

Стоит отметить, что в этом году Мартинес дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   92 / 842
сегодня в 06:40
Уже думают о завтрашнем дне.
STVA 1
STVA 1
   35 / 842
сегодня в 06:23
Очередной Де Лигт по ходу ..
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 06:06
Аякс продолжает развиваться.
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
сегодня в 06:03
В"Аяксе"сделают из него игрока экстра класса.
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