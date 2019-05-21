«Аякс» подписал молодого аргентинского защитника

«Аякс» сообщил о подписании контракта с защитником аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинесом.
Официально 21-летний футболист станет игроком «Аякса» 1 июля этого года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом в контракт включена опция его продления на ещё один сезон.
Стоит отметить, что в этом году Мартинес дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы.
Looking fresh, @LisandrMartinez! ✨#VamosMartínez 🇦🇷 pic.twitter.com/toSBjE3USR— AFC Ajax (@AFCAjax) 20 мая 2019 г.