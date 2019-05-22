«Боруссия» Д заключила 5-летний контракт с Брандтом

сегодня, 17:21

Дортмундская «Боруссия» объявила о еще одном трансфере. Новичком команды стал полузащитник «Байера» . С 23-летним футболистом заключен контракт до июня 2024 года. По слухам, стоимость трансфера составила 25 млн евро.

В минувшем сезоне левый вингер забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!



🔥 #WirHabenBRANDT - Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB !



Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe — Borussia Dortmund (@ BVB ) 22 мая 2019 г.

Ранее «шмели» подписали Нико Шульца и Торгана Азара.