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«Боруссия» Д заключила 5-летний контракт с Брандтом

сегодня, 17:21

Дортмундская «Боруссия» объявила о еще одном трансфере. Новичком команды стал полузащитник «Байера» Юлиан Брандт. С 23-летним футболистом заключен контракт до июня 2024 года. По слухам, стоимость трансфера составила 25 млн евро.

В минувшем сезоне левый вингер забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее «шмели» подписали Нико Шульца и Торгана Азара.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   395 / 837
сегодня в 19:16
А если бы Бавария купила за 25 тут бы слетелся весь соккер и начал петь какая Бавария нехорошая, нагло ворует у конкурентов)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   116 / 837
сегодня в 18:41
Желаю Бранду успехов
Медив
Медив ответил shlifen
   42 / 837
сегодня в 18:40
Это у него отступные по контракту такие были (25лимонов) - руководство явно налажало при подписании контракта, так что тут уже выбирать не пришлось...
Жаль, вот она, благодарность футболистов клубу, который их воспитал
dzvinka
dzvinka ответил Медив
   90 / 837
сегодня в 18:35
И в чем прикол? Даже трансфермаркт оценивает его в два раза выше этой суммы. Аптекари спокойно могли впарить его за 50 лямов.
чет мне кажется что там год контракта всего оставался, судя по сумме. но я не проверял.
shlifen
shlifen ответил Медив
   148 / 837
сегодня в 18:33
Это у него отступные по контракту такие были (25лимонов) - руководство явно налажало при подписании контракта, так что тут уже выбирать не пришлось...
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 837
сегодня в 18:16
Почти даром!
fanilich
fanilich
   219 / 837
сегодня в 17:47
Дортмунд от этих трансферов поднимет свой мировой рейтинг и выручит впоследствии хорошие деньги, когда придет очередь расставаться с одаренными футболистами
STVA 1
STVA 1
   44 / 837
сегодня в 17:46
Не дорого достался
kotmyshka
kotmyshka
   120 / 837
сегодня в 17:37
хорошо
ДСА
ДСА
   85 / 837
сегодня в 17:32
Почти как пожизненно
Медив
Медив
   42 / 837
сегодня в 17:30
И в чем прикол? Даже трансфермаркт оценивает его в два раза выше этой суммы. Аптекари спокойно могли впарить его за 50 лямов.
Bavaria_M
Bavaria_M
   160 / 837
сегодня в 17:24
Неужели бд наконец-то начали делать нормальные трансферы, а если купят обоих цз, и еще одного напа, то наверное самое удачное ТО, и лавка будет достаточно длинной, только вот слабым звеном останется тренер
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