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Ещенко и Гулиев попали в стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»

сегодня, 12:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 30-го тура РПЛ

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   65 / 839
сегодня в 13:19
Член ОПГ Ромашка и уголовник чурбан-гулиев решают судьбу коррупционного свиного спартака.
Лакшери
Лакшери
   140 / 839
сегодня в 13:14
Стыдно за спартак ! Оренбург с победой , заранее .
bojarind
bojarind
   576 / 839
сегодня в 13:12
Свиньи сегодня будут вновь унижены.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   5 / 839
сегодня в 13:10
Порвём патрубок.
Footbolista
Footbolista
   15 / 839
сегодня в 13:08
Удачи Спартаку...растрепать пуховик...
Anisovich
Anisovich
   47 / 839
сегодня в 13:08
Оренбургу только победы над свиными неудачниками!
NbKA555
NbKA555
   780 / 839
сегодня в 13:06
Удачи любимому клубу！Хоть и не радует он нас своей игрой в этом сезоне..
makkie
makkie
   36 / 839
сегодня в 13:06
Неплохой состав с учетом всех потерь и дисквалификаций.
В раме Оренбурга "старый знакомый" - Довбя... снова все тащить будет.
Жаль Фернандо с его ударами нет.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 839
сегодня в 13:05
Жаль, Жиги нет в стартовом составе, он придает спартаку некое возбуждение.
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