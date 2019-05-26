Ещенко и Гулиев попали в стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 30-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.
В раме Оренбурга "старый знакомый" - Довбя... снова все тащить будет.
Жаль Фернандо с его ударами нет.
В раме Оренбурга "старый знакомый" - Довбя... снова все тащить будет.
Жаль Фернандо с его ударами нет.