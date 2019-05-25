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«Лейпциг» - «Бавария»: Роббен и Рибери остались в запасе

сегодня, 20:19
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария21:00 Не начался

Стали известны составы команд на финал Кубка Германии между «Лейпцигом» и «Баварией».

Отметим, что вингеры мюнхенцев Арьен Роббен и Франк Рибери остались в запасе. Сегодня эти игроки могут в последний раз выйти на поле в составе «Баварии».

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Гнабри, Алькантара, Хави Мартинес, Коман, Мюллер, Левандовски.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
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сегодня в 20:37
Ждём интересного матча и пусть победит сильнейший!
Надеюсь, Ри и Ро появятся во втором тайме.
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