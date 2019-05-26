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Паратичи: «„Ювентус“ никогда не общался с Гвардиолой»

сегодня, 19:55

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в интервью DAZN прокомментировал информацию о переговорах «бьянконери» с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

У нас есть четкие идеи по поводу нового тренера, мы следим за развитием событий. Думаю, пока сезон еще не закончился, было бы честно оставаться спокойными из уважения к другим клубам.

Мы никогда не общались с Гвардиолой и не думали о приглашении Хосепа. У него контракт с «Манчестер Сити», поэтому мне эти разговоры кажутся очень странными. Но таков наш мир.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   48 / 841
сегодня в 20:55
ждем физрука сарри......
severnyj84
severnyj84
   58 / 841
сегодня в 20:32
А как же он Ювентусу три раза отказал?
Князь Московский
Князь Московский
   86 / 841
сегодня в 20:24
Конечно, иначе шарлатан уже сидел бы в Турине.
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