Паратичи: «„Ювентус“ никогда не общался с Гвардиолой»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в интервью DAZN прокомментировал информацию о переговорах «бьянконери» с главным тренером «Манчестер Сити» .

У нас есть четкие идеи по поводу нового тренера, мы следим за развитием событий. Думаю, пока сезон еще не закончился, было бы честно оставаться спокойными из уважения к другим клубам.

Мы никогда не общались с Гвардиолой и не думали о приглашении Хосепа. У него контракт с «Манчестер Сити», поэтому мне эти разговоры кажутся очень странными. Но таков наш мир.