С. Индзаги: «Мое главное достижение - количество болельщиков на стадионе»

Главный тренер «Лацио» подвел итоги нынешнего сезона для римской команды. Напомним, что «орлы» смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке Италии.

Без нескольких травм в самое неподходящее время мы бы, конечно, справились лучше, но это все равно отличный год. Мы гордимся тем, что в течение трех последних сезонов мы всегда боролись за трофеи до самого конца.

Однако мое самое большое удовлетворение состоит в том, что я привел очень много болельщиков на стадион. Когда мы работаем слаженно, мы достигаем поставленных целей.