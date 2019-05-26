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С. Индзаги: «Мое главное достижение - количество болельщиков на стадионе»

сегодня, 12:06

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги нынешнего сезона для римской команды. Напомним, что «орлы» смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке Италии

Без нескольких травм в самое неподходящее время мы бы, конечно, справились лучше, но это все равно отличный год. Мы гордимся тем, что в течение трех последних сезонов мы всегда боролись за трофеи до самого конца. 

Однако мое самое большое удовлетворение состоит в том, что я привел очень много болельщиков на стадион. Когда мы работаем слаженно, мы достигаем поставленных целей. 

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