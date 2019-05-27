Глава РПЛ: «У нас каждый год новый чемпион»

Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги прошедшего сезона в РПЛ .

Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Вчера после последнего тура мы поздравили все клубы, даже те, кто покинул нашу лигу по спортивному принципу. Поздравили клубы из ФНЛ , которые приняты в ряды РПЛ . Весенняя часть чемпионата прошла в ожесточённой и бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за сохранение прописки и участие в стыковых матчах.

У нас каждый год новый чемпион. „Зенит“ взял чемпионство впервые с 2014 года, а в лигах выше чемпион стабильный. Это говорит о том, что интрига в чемпионате хорошая. Будем надеяться, что динамика будет сохраняться. С учётом возможных реформ еврокубков очень хорошо, что мы сохранили шестое место в рейтинге УЕФА , нам это было важно.

По ходу сезона, конечно, были форс-мажоры, но мы старались не отступать от регламента. Среднее количество зрителей — 16 817 человек. Отлично, что нам удалось сохранить зрительский интерес после чемпионата мира. За сезон стадионы посетило более четырёх миллионов зрителей. Количество сотрудников ОВД на матчах сократилось на 56%, использование пиротехники сократилось на 28%.

По молодёжному первенству: на исполкоме принято решение о реформе молодёжного чемпионата. Следующий сезон будет первым переходным, далее требования будут ещё ужесточаться. В конце мы должны придти к тому, что будут только команды U19.