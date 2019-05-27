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Глава РПЛ: «У нас каждый год новый чемпион»

сегодня, 14:17

Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги прошедшего сезона в РПЛ.

Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Вчера после последнего тура мы поздравили все клубы, даже те, кто покинул нашу лигу по спортивному принципу. Поздравили клубы из ФНЛ, которые приняты в ряды РПЛ. Весенняя часть чемпионата прошла в ожесточённой и бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за сохранение прописки и участие в стыковых матчах. 

У нас каждый год новый чемпион. „Зенит“ взял чемпионство впервые с 2014 года, а в лигах выше чемпион стабильный. Это говорит о том, что интрига в чемпионате хорошая. Будем надеяться, что динамика будет сохраняться. С учётом возможных реформ еврокубков очень хорошо, что мы сохранили шестое место в рейтинге УЕФА, нам это было важно. 

По ходу сезона, конечно, были форс-мажоры, но мы старались не отступать от регламента. Среднее количество зрителей — 16 817 человек. Отлично, что нам удалось сохранить зрительский интерес после чемпионата мира. За сезон стадионы посетило более четырёх миллионов зрителей. Количество сотрудников ОВД на матчах сократилось на 56%, использование пиротехники сократилось на 28%.

По молодёжному первенству: на исполкоме принято решение о реформе молодёжного чемпионата. Следующий сезон будет первым переходным, далее требования будут ещё ужесточаться. В конце мы должны придти к тому, что будут только команды U19.

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Байкал-38
Байкал-38
   11 / 831
сегодня в 15:04
МКС
Сегодня 19:39
Молодежку надо реформировать

А то у них нет нет да Березуцкие подигрывают)))



Насмешил ей-богу и это говорит болельщик команды, где Глушаков и Ещенко играли, так сказать молодые дарования Спартака!!!
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 831
сегодня в 14:58
А какого у вас одна и та же команда два года подряд вылетает? Больше не берите и не верьте таким командам, а то "клянусь" сказали, а вы им верите.
valera666
valera666
   297 / 831
сегодня в 14:41
ни у кого еще не хватило денег купить чемпионство 2 сезона подряд
МКС
МКС
   17 / 831
сегодня в 14:39
Молодежку надо реформировать

А то у них нет нет да Березуцкие подигрывают)))
wingback
wingback
   138 / 831
сегодня в 14:35
Показатель днищенской и коррумпированной лиги...
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 831
сегодня в 14:28
Среднее количество зрителей как средняя заработная плата по стране 1000000 и 10000, в среднем 502 000, у Зенита 50 тыс болельщиков, у спартака 1000, в среднем 25500.
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