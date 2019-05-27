Варга: «Не думаю, что Чалову необходимо уезжать прямо сейчас»

Агент Шандор Варга признался, что английские клубы интересуются форвардом ЦСКА .

Наш коллега был на последнем матче ЦСКА и смотрел Чалова. Но пока никаких деталей мы не хотели бы объявлять. К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать, но пока лишь начинаем. Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года.