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Варга: «Не думаю, что Чалову необходимо уезжать прямо сейчас»

сегодня, 15:18

Агент Шандор Варга признался, что английские клубы интересуются форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

Наш коллега был на последнем матче ЦСКА и смотрел Чалова. Но пока никаких деталей мы не хотели бы объявлять. К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать, но пока лишь начинаем. Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года.

Я сам недавно был в России и видел Чалова в двух играх. Не думаю, что ему необходимо уезжать прямо сейчас — российский чемпионат он пока не перерос. К тому же у него хороший контракт с одним из лучших и, наверное, самым стабильным клубом России. Думаю, в ЦСКА у Чалова пока еще очень много работы.

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Charlie Scene
Charlie Scene
   413 / 835
сегодня в 16:29
тут то в уг рпл кладет мало впрочем как и все остальные , какая АПЛ ему? в чемпионшипе не пригодится даже
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   18 / 835
сегодня в 16:07
Он уехать в принципе не может, ускакать разве что. Но этот жеребёнок ещё и скакать-то толком не научился.
морозз
морозз
   54 / 835
сегодня в 15:56
Смешно читать о каком то переезде Чалова куда то за бугор! Форвард должен обладать хорошей стартовой и позиционной скоростью, которая как раз и отсутствует у коня! Гинер это понимает, поэтому и пытается сплавить Чалова пока есть спрос...правда не знаю какой и чей спрос!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 835
сегодня в 15:39
Чалов очень перспективный нападающий, но у него очень большой есть минус - скоростенки явно не хватает, даже от старичков убежать не может.
Рано ему за бугор , пусть еще попылит дома!!!
drug01
drug01
   118 / 835
сегодня в 15:37
Играй учись дома!
Albasin
Albasin
   13 / 835
сегодня в 15:32
Лучше поехать в Монако.
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