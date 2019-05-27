Варга: «Не думаю, что Чалову необходимо уезжать прямо сейчас»

Агент Шандор Варга признался, что английские клубы интересуются форвардом ЦСКА Федором Чаловым.
Наш коллега был на последнем матче ЦСКА и смотрел Чалова. Но пока никаких деталей мы не хотели бы объявлять. К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии. Именно этот вариант мы начинаем прорабатывать, но пока лишь начинаем. Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года.
Я сам недавно был в России и видел Чалова в двух играх. Не думаю, что ему необходимо уезжать прямо сейчас — российский чемпионат он пока не перерос. К тому же у него хороший контракт с одним из лучших и, наверное, самым стабильным клубом России. Думаю, в ЦСКА у Чалова пока еще очень много работы.
Рано ему за бугор , пусть еще попылит дома!!!
Рано ему за бугор , пусть еще попылит дома!!!