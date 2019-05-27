По шесть футболистов «Ювентуса» и «Ромы» вошли в заявку сборной Италии

Тренерский штаб сборной Италии объявил состав команды на матчи отборочного этапа Евро-2020. Отметим, что по-прежнему в национальную команду не получает вызов Марио Балотелли.
Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Антонио Миранте («Рома»).
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все - «Ювентус»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Армандо Иццо («Торино»), Джанлука Манчини («Аталанта»), Алессио Романьоли («Милан»).
Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло ( все - «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Стефано Сенси («Сассуоло»), Марко Вератти (ПСЖ).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кин («Ювентус»), Леонардо Паволетти («Кальяри»), Маттео Политано («Интер»), Фабио Квальярелла («Сампдория»).
В июне итальянцам предстоит сыграть с командами Греции, а также Боснии и Герцеговины.