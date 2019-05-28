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«Спартак» назначит нового пресс-атташе

сегодня, 01:42

«Спартак» определился с кандидатурой нового пресс-атташе. По информации источника, на пост руководителя Департамента клуба по связям с общественностью будет назначен Антон Лисин, ранее занимавший аналогичную должность в оргкомитете «Россия-2018».

При этом новый глава пресс-службы будет отвечать за все направления «красно-белых» по этой линии, включай соцсети и медийные проекты.

Напомним, в марте этого года многолетний руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг покинул свой пост, а исполняющим обязанности пресс-атташе клуба стал Филипп Папенков.

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