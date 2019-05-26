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«Спартак»: «Сделаем всё, чтобы стать сильнее»

вчера, 22:51

«Спартак» обратился к болельщикам после окончания сезона-2018/19.

Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице российской Премьер-Лиги только пятое место.

Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!

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Все комментарии
drug01
drug01
   127 / 828
вчера в 23:55
Спартак надеется ,что остальные клубы будут играть значительно хуже ??????
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   136 / 828
вчера в 23:54
Спартак лет через пять может станет чемпионом
Алексей Никитенко
Алексей Никитенко ответил Олeневод
вчера в 23:54
Не пальмы а дубы) нужно больше желудей 🐷
Лакшери
Лакшери ответил Azu-Killah37
   54 / 828
вчера в 23:52
Спасибо , посмеялся )))
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   16 / 828
вчера в 23:45
Горбатого коня не исправит даже могила...
cska plus
cska plus
   4 / 828
вчера в 23:40
Горбатого могила исправит.
Lu4nik
Lu4nik
   541 / 828
вчера в 23:39
ВСЕ, что вам нужно - вновь стать ОДНОЙ командой.
ANTI MSR
ANTI MSR ответил Михаил Славнов
вчера в 23:38
Есть два пути стать сильнее - пердив и расфорирование, а потом формирование под названием Промкооперация.
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил 25процентный клоун
       148 / 828
    вчера в 23:32
    ничего по теме даже не написали, похоже следующий сезон будет снова провальным...Кононова сейчас нужно убирать, а они уже объявили, что ему команду новую строить. от одних его интервью тошно становится
    Никита Бычков
    Никита Бычков
       417 / 828
    вчера в 23:27
    В фнл пищевик
    post-navigator
    post-navigator ответил Михаил Славнов
       305 / 828
    вчера в 23:17
    Есть два пути стать сильнее - пердив и расфорирование, а потом формирование под названием Промкооперация.
    Федун возьмёт кредит, накупит Сучеков всевозможных мастей - и станет ещё сильнее! :))
    Caniggia
    Caniggia
       98 / 828
    вчера в 23:17
    Отмазались сопливым письмечишкой.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       25 / 828
    вчера в 23:15
    Есть два пути стать сильнее - пердив и расфорирование, а потом формирование под названием Промкооперация.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       331 / 828
    вчера в 23:14
    Нужно обновить состав в ТО.
    Попрощаться с некоторыми игроками, чтобы наладить микроклимат в команде.
    Очередной провальный сезон.. одним словом.
    Удачи КБ
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       8 / 828
    вчера в 23:12
    Леня, бери снова Лапочкина и выиграй снова Кубок Канделаки. Свиным болелам этого будет вполне достаточно.
    серый1925
    серый1925 ответил clop
       528 / 828
    вчера в 23:12
    Это обращение смахивает на некролог.
    Да будет так АМИНЬ !
    post-navigator
    post-navigator
       305 / 828
    вчера в 23:12
    Даже если сократить Европу до размеров Спартака -
    Спартаку даже в этой Европе найдётся место для позора!
    Alladins
    Alladins
       239 / 828
    вчера в 23:11
    Как говорится, горбатого могила исправит, а свиней вообще никто.
    Kuprin
    Kuprin
       368 / 828
    вчера в 23:09
    оставайтесь как есть это более естесствнно
    Abverin
    Abverin
       62 / 828
    вчера в 23:09
    Это мы слышим в конце каждого сезона, а толку никакого, только пердив сделает свиней сильнее, там соперники послабее.
    Hypnoz
    Hypnoz
       360 / 828
    вчера в 23:07
    ЛЕ оставят для гинеровцев ?!
    clop
    clop
       111 / 828
    вчера в 23:02
    Это обращение смахивает на некролог.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       291 / 828
    вчера в 23:01
    Я тут зашёл на старую новость, когда Спартак выиграл кубок матч-тв)
    Что там писали спартаковские фаны это просто анекдот! А как лихо они сейчас переобуваются) Очень смешно))
    https://www.soccer.ru/news/1098316/spartak-lokomotiv?page=7all-comments-list
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       156 / 828
    вчера в 22:59
    позорники ,такую дичь писать и столтко строк,мне стыдно за то что я видел сегодня
    Олeневод
    Олeневод
       143 / 828
    вчера в 22:56
    Типа пальмы сильнее трясти будет Федун
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