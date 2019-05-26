«Спартак»: «Сделаем всё, чтобы стать сильнее»

«Спартак» обратился к болельщикам после окончания сезона-2018/19.
Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице российской Премьер-Лиги только пятое место.
Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!
Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!
Попрощаться с некоторыми игроками, чтобы наладить микроклимат в команде.
Очередной провальный сезон.. одним словом.
Удачи КБ
Попрощаться с некоторыми игроками, чтобы наладить микроклимат в команде.
Очередной провальный сезон.. одним словом.
Удачи КБ
Спартаку даже в этой Европе найдётся место для позора!
Спартаку даже в этой Европе найдётся место для позора!
Что там писали спартаковские фаны это просто анекдот! А как лихо они сейчас переобуваются) Очень смешно))
https://www.soccer.ru/news/1098316/spartak-lokomotiv?page=7all-comments-list
Что там писали спартаковские фаны это просто анекдот! А как лихо они сейчас переобуваются) Очень смешно))
https://www.soccer.ru/news/1098316/spartak-lokomotiv?page=7all-comments-list