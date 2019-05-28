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Дефицит бюджета РФС за прошлый год составил 43 млн рублей

сегодня, 09:45

Доходы РФС за 2018 год составили 4 миллиарда 535 миллионов рублей, сообщается в отчете о деятельности организации за прошлый год. При этом расходы — 4 миллиарда 578 миллионов. Таким образом, дефицит бюджета составил 43 млн.

45% от доходов составили целевые поступления и призовые выплаты по итогам турниров, 24% — продажа маркетинговых прав, 13% — реализация билетов, 8% — продажи коммерческих прав, 7% — права на телетрансляции, 3% — прочие доходы и поступления.

Наибольшие расходы пришлись на сборные команды — 53%. 23% составили прочие расходы, 12% — программы развития, 6% — спортивные мероприятия, 5% — судейство и инспектирование.

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КЭТиК
КЭТиК
   150 / 830
сегодня в 10:23
Пока по средствам жить не научились.
Морозовский
Морозовский
   15 / 830
сегодня в 09:50
Определить сколько украдено невозможно - поэтому сидят только Паша и Саша!
severnyj84
severnyj84
   28 / 830
сегодня в 09:46
Половину разворовали, аппарат РФС раздут до неприличия.
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