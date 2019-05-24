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Власти Тульской области обещают поддержать «Арсенал» в связи с выходом в ЛЕ

сегодня, 16:55

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с футболистами «Арсенала» и пообещал, что регион окажет клубу поддержку в связи с выходом в Лигу Европы.

Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой, но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими - и побеждать. Мы встречались с президентом клуба, главным тренером, уже выстраиваем логистику, финансовую составляющую, ищем титульных спонсоров, будем помогать, оказывать содействие и, конечно же, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, прошли на высоком уровне. Будем находить возможность, чтобы решать вопросы, в том числе касающиеся инфраструктуры стадиона «Арсенал», чтобы он соответствовал всем показателям для проведения европейских матчей.

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Шуnя771
Шуnя771
   59 / 853
сегодня в 17:04
Молодцы оружейники.
handreb
handreb
   56 / 853
сегодня в 16:59
Хорошее решение, это не Анжи поддерживать - деньги на ветер.
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