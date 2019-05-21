Тренерский штаб Бердыева требует от «Ростова» около 100 млн рублей

сегодня, 19:22

Ряд тренеров, работавших с в «Ростове», обратился в клуб с претензией на невыплату премиальных за период работы в команде.

Сообщается, что речь идет о цифре около 100 млн рублей. При этом у Виталия Кафанова, который сейчас работает в штабе Валерия Карпина, финансовых претензий к дончанам нет.

PR -директор «Ростова» Денис Штанько отреагировал на случившееся.