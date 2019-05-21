Тренерский штаб Бердыева требует от «Ростова» около 100 млн рублей

Ряд тренеров, работавших с Курбаном Бердыевым в «Ростове», обратился в клуб с претензией на невыплату премиальных за период работы в команде.
Сообщается, что речь идет о цифре около 100 млн рублей. При этом у Виталия Кафанова, который сейчас работает в штабе Валерия Карпина, финансовых претензий к дончанам нет.
PR-директор «Ростова» Денис Штанько отреагировал на случившееся.
Мы действительно удивлены появлением такой финансовой претензии. Согласно нашим бухгалтерским документам долг существует, но в гораздо меньшем объеме. Нам потребуется время, чтобы детально изучить документ и разобраться в ситуации. У клуба действительно были большие долги прошлых периодов, но в значительной степени они уже погашены ранее. Появление документа действительно очень неожиданно для нас, ведь тренерский штаб Курбана Бердыева в великолепных отношениях с «Ростовом», но с другой стороны, наш клуб перед каждым трансферным окном оказывается в ситуации, когда всплывают старые долги 2014 – 2017 годов.
Половину страны обобрали и занимают 4 место )) Свинарник нужно бы прикрыть что бы у Лени небыло возможности отмывать деньги которые тратит на АТО!!
Половину страны обобрали и занимают 4 место )) Свинарник нужно бы прикрыть что бы у Лени небыло возможности отмывать деньги которые тратит на АТО!!