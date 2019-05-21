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Тренерский штаб Бердыева требует от «Ростова» около 100 млн рублей

сегодня, 19:22

Ряд тренеров, работавших с Курбаном Бердыевым в «Ростове», обратился в клуб с претензией на невыплату премиальных за период работы в команде.

Сообщается, что речь идет о цифре около 100 млн рублей. При этом у Виталия Кафанова, который сейчас работает в штабе Валерия Карпина, финансовых претензий к дончанам нет.

PR-директор «Ростова» Денис Штанько отреагировал на случившееся.

Мы действительно удивлены появлением такой финансовой претензии. Согласно нашим бухгалтерским документам долг существует, но в гораздо меньшем объеме. Нам потребуется время, чтобы детально изучить документ и разобраться в ситуации. У клуба действительно были большие долги прошлых периодов, но в значительной степени они уже погашены ранее. Появление документа действительно очень неожиданно для нас, ведь тренерский штаб Курбана Бердыева в великолепных отношениях с «Ростовом», но с другой стороны, наш клуб перед каждым трансферным окном оказывается в ситуации, когда всплывают старые долги 2014 – 2017 годов.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
сегодня в 22:23
Бердыев всё посчитал ростову до мелочей.
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
сегодня в 22:15
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    сегодня в 22:08
    Абсенту должно быть стыдно за своего кумира. Чет ни его ни юга не видно.
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 843
    сегодня в 21:23
    Ту команду раздербанили бакланы от бессилия победить на поле боя! Сохранись та команда, лазурятник и щассс был бы далеко от Лиги Чемпионов! Пусть бакланы расплачиваются .
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 843
    сегодня в 21:06
    Это за то, что он в клетке сидел.
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 843
    сегодня в 21:05
    Руки прочь от Ростова .
    Gora4110
    Gora4110 ответил Гавроша
       449 / 843
    сегодня в 21:05
    Раскажи сам, как федун отжал народный мазут.
    А может сначала заострим внимание на 2ских ворах? Мюллере и Пукине
    Anisovich
    Anisovich
       65 / 843
    сегодня в 21:04
    Дорого же курбан ростов тренеровал.
    Balanenok
    Balanenok
       92 / 843
    сегодня в 20:35
    Что поделаешь, туркмен сейчас на мели.
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    сегодня в 20:16
    В стиле туркмена.
    Гавроша
    Гавроша ответил Gora4110
       20 / 843
    сегодня в 19:56
    Ты лучше расскажи как газпрем всю страну грабит что бы порадовать 2скую власть
    Раскажи сам, как федун отжал народный мазут.
    Gora4110
    Gora4110 ответил Nikola45
       449 / 843
    сегодня в 19:50
    В свинарник им нужно обратится )) Для Лукойла с повышением цены на бензин это копейки )) Половину страны обобрали и занимают 4 место )) Свинарник нужно бы прикрыть что бы у Лени небыло возможности отмывать деньги которые тратит на АТО!!
    Ты лучше расскажи как газпрем всю страну грабит что бы порадовать 2скую власть
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       22 / 843
    сегодня в 19:34
    Кто бы сомневался, уже несколько статей видел на других сайтах на тему того, как Бердыев пускал по ветру все клубы, в которых работал.
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 843
    сегодня в 19:32
    В свинарник им нужно обратится )) Для Лукойла с повышением цены на бензин это копейки ))
    Половину страны обобрали и занимают 4 место )) Свинарник нужно бы прикрыть что бы у Лени небыло возможности отмывать деньги которые тратит на АТО!!
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       29 / 843
    сегодня в 19:32
    Туркмен еще Ростов не до конца подоил, потом будут судебные иски к Рубину.
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 843
    сегодня в 19:25
    Зенит расплатится народными)) Для них это не деньги,а так поесть сходить с бакланами!!
    Egorium
    Egorium
       111 / 843
    сегодня в 19:23
    Правильно гений делает, нужно пердивщиков подоить.
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    сегодня в 19:23
    Судя по всему бумажки подписывает все кому не лень, вплоть до дворника.
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