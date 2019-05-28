Воспитанник «Спартака» Давыдов стал игроком софийского ЦСКА

Российский нападающий Денис Давыдов стал игроком софийского ЦСКА. С 24-летним футболистом подписан контракт на три сезона. Давыдов является воспитанником «Спартака».
Российский нападающий Денис Давыдов стал игроком софийского ЦСКА. С 24-летним футболистом подписан контракт на три сезона. Давыдов является воспитанником «Спартака».
Не готов для мужского футбола в условиях конкуренции.
Неудивительно, что пока нигде не закрепился.
Не готов для мужского футбола в условиях конкуренции.
Неудивительно, что пока нигде не закрепился.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ