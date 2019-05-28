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Воспитанник «Спартака» Давыдов стал игроком софийского ЦСКА

сегодня, 14:33

Российский нападающий Денис Давыдов стал игроком софийского ЦСКА. С 24-летним футболистом подписан контракт на три сезона. Давыдов является воспитанником «Спартака».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome @davydovdenis69 🙏👊 #welcome #denisdavydov #newplayer #cskasofia

Публикация от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)

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Все комментарии
Биргер
Биргер
сегодня в 15:23
Дали бы заголовок - Воспитанник Спартака стал игроком ЦСКА , а какого дело десятое , веселее бы было
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 829
сегодня в 15:16
А клеветали,что воспитанников "Спартака" в Европу не берут! Ещё как берут,оказывается!!!
Пупсятко
Пупсятко
   115 / 829
сегодня в 15:12
Это не то ли, которого свиньи вторым Месси называли? Только карьеру в тарасовке сгубил.
makkie
makkie
   21 / 829
сегодня в 14:56
Давыдов - типичное дитя лимита и ловец звёздной болезни.
Не готов для мужского футбола в условиях конкуренции.
Неудивительно, что пока нигде не закрепился.
матос
матос
   450 / 829
сегодня в 14:56
успехов!
Klasse
Klasse
   528 / 829
сегодня в 14:50
давыдов отправил дискету со видосом своих в болгарию?)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 829
сегодня в 14:48
ПОТОМУ ЧТО СПАРТАК ЭТО КЛУБ НЕВОЛЬНИКА И ЛЮБИТЕЛЯ МУЖСКОЙ ЛАСКИ !

ГЫ-ГЫ
LOpp
LOpp
   20 / 829
сегодня в 14:47
одни подружки срисовали эмблему с винегрета, вторые с бальзама "Звездочка".

311
311
   38 / 829
сегодня в 14:39
Парень вовремя одумался и открестился от свинины!)
ДАША Д
ДАША Д
   145 / 829
сегодня в 14:37
Своим не пригодился, пусть пытает счастье на чужбине.
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