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Рианчо: «Шевченко упал в моих глазах»

сегодня, 09:17

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Рауль Рианчо рассказал о конфликте с наставником национальной команды Андреем Шевченко.

Я провёл на Украине пять лет. Половина из них были очень счастливыми, а другая стала разочарованием из-за проблем с УАФ. Мне дали слово. На Украине, как и в Испании, если договариваешься и жмёшь руку, то не нужно подписывать никаких документов. Это называется «договор дороже денег». А тут получилось, что никакие рукопожатия не помогают.

Кому жал руку? Павелко и Шевченко. Во время последней встречи с тренером сборной он не разговаривал со мной вежливо и не сдержал слова. Я встал и вышел. Много лет он был лучшим игроком Европы, а возможно, и мира. Шевченко был моим идолом. Я его обожаю как игрока, но как человек он меня разочаровал. Когда я сюда приезжаю, то вспоминаю эту ситуацию и становлюсь немного грустным.

Не думаю, что моя ситуация разрешится. Шевченко и Павелко «футболят» меня один к другому. И никто ничего не может решить. Когда я звоню Павелко и говорю, что вы не выполнили того, о чём мы договаривались, он отвечает, что всё сделал. Тогда Шевченко не сдержал своего слова? И Павелко мне не отвечает. Но я хочу эту страницу перевернуть. Эта ситуация меня расстраивает, ведь мой кумир свалился с пьедестала.

Когда я приезжаю в Киев, то сразу звоню Реброву, есть ли он. Мне хочется с ним видеться. Хотелось бы иметь такие отношения и с Шевченко, но он упал в моих глазах. На этом тема закрыта.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   22 / 825
сегодня в 09:27
И не только у Рианчо упал в глазах.
Albasin
Albasin
   11 / 825
сегодня в 09:24
Рианчо метит на место Кононова, очень подойдет свиньям как тренер, будет еще веселее.
ОПС
ОПС
   240 / 825
сегодня в 09:22
Кто прав, кто виноват?
cska plus
cska plus
   6 / 825
сегодня в 09:21
Рианчо везде ищет конфликт, такие люди только в хрющатнике нужны.
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