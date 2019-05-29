Рианчо: «Мои слова о Путине в России неправильно перевели»

Бывший тренер «Спартака» в интервью украинским СМИ объяснил свое высказывание после одного из матчей «красно-белых». Тогда слова Рианчо подали так: «На данный момент обязанности тренера исполняю я. И я уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!»

Переводчик неправильно перевел мои слова. Меня спросили: «Тебе подтвердили, что ты главный тренер?» Я ответил, что мне это подтвердили президент «Спартака», вице-президент и даже сам Путин. Сказал так, чтобы журналисты оставили меня в покое. Я потом читал эту пресс-конференцию. Переводчик совсем не так перевел.

Если эта ситуация произошла бы на Украине, то я бы сказал, что меня назначили президент клуба, вице-президент и даже Порошенко. Если бы это произошло в стране, где есть король, то я бы сказал, что меня назначил сам король.

Это такая форма, чтобы закрыть тему. Ты говоришь так, и тебя больше не спрашивают.