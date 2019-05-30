Сапата: «Контактировал ли со мной „Реал“? Если бы»

Нападающий «Аталанты» и сборной Колумбии Дуван Сапата прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала».
«Реал» со мной не контактировал. Если бы это было правдой...
Я слышал, что они интересуются мной, и это заставляет меня испытывать гордость, но я стараюсь сохранять спокойствие. Я не должен витать в облаках.
Я ничего не могу сказать о трансферных слухах, но каждый раз, когда я натыкаюсь на них, там фигурирует новая команда. Но я спокоен и в данный момент сосредоточен на сборной.
В сезоне-2018/19 28-летний форвард забил 23 гола и сделал 7 результативных передач в 37 матчах Серии А.
Этой зимой Сапата мог перейти в «Вест Хэм», но «Аталанта» отказалась отпускать игрока за 40 млн евро.