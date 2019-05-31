Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона

Болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать звезду легенды «бьянконери» Антонио Конте со стадиона клуба.
Специалист провел в туринском клубе 12 лет игровой карьеры и еще несколько лет тренировал команду. Фанаты «Ювентуса» считают решение Конте возглавить «Интер» предательством.
Петиция набрала уже больше 7000 подписей.
А то что в Интер перешёл, его дело. Скуксится там, его вина. Но 12 рить его за это - смысла не вижу
А то что в Интер перешёл, его дело. Скуксится там, его вина. Но 12 рить его за это - смысла не вижу
мда...по силе ненависти переход из Юве в принтер,.тем более такого значимого человека для клуба,это предательство...наверное только Барселона-Реал столько же ненависти,а если учесть,что Юве слили картон в 2006 году в серию-б,а сам остался в а,то твоя писанина только смех вызывает...особенно про милан-картон...это вообще чуть ли не клубы побратимы и целуют друг друга в опу
мда...по силе ненависти переход из Юве в принтер,.тем более такого значимого человека для клуба,это предательство...наверное только Барселона-Реал столько же ненависти,а если учесть,что Юве слили картон в 2006 году в серию-б,а сам остался в а,то твоя писанина только смех вызывает...особенно про милан-картон...это вообще чуть ли не клубы побратимы и целуют друг друга в опу
ведь он может вывести их в серию Д, тогда ещё две звезды добавим. Аха-ха))
ведь он может вывести их в серию Д, тогда ещё две звезды добавим. Аха-ха))
Отказаться от:
Чемпион Италии (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03
Обладатель Кубка Италии: 1995
Обладатель Суперкубка Италии (4): 1995, 1997, 2002, 2003
Победитель Кубка УЕФА: 1993
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1996
Обладатель Суперкубка УЕФА: 1996
Обладатель Межконтинентального кубка: 1996
Обладатель Кубка Интертото: 1999
В качестве тренера
Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013
Маразм? Да, но надо идти до конца, если уж отказываться, то отказываться от всего, что связано с Конте, а иначе это тоже предательство, но уже со стороны "болельщиков" Юве.
Хотя у них сейчас другие ценности: Розовая полоса и поклонение гею из Португалии!
Отказаться от:
Чемпион Италии (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03
Обладатель Кубка Италии: 1995
Обладатель Суперкубка Италии (4): 1995, 1997, 2002, 2003
Победитель Кубка УЕФА: 1993
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1996
Обладатель Суперкубка УЕФА: 1996
Обладатель Межконтинентального кубка: 1996
Обладатель Кубка Интертото: 1999
В качестве тренера
Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013
Маразм? Да, но надо идти до конца, если уж отказываться, то отказываться от всего, что связано с Конте, а иначе это тоже предательство, но уже со стороны "болельщиков" Юве.
Хотя у них сейчас другие ценности: Розовая полоса и поклонение гею из Португалии!