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Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона

31 мая 2019, 11:42

Болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать звезду легенды «бьянконери» Антонио Конте со стадиона клуба.

Специалист провел в туринском клубе 12 лет игровой карьеры и еще несколько лет тренировал команду. Фанаты «Ювентуса» считают решение Конте возглавить «Интер» предательством.

Петиция набрала уже больше 7000 подписей.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_M
   94 / 816
02 июня в 06:12
Хм интересно, видать глоры пенсов туда перекочевали, а то эт они любят всех обвинять, по слухам бабок на лавке
Dinamikk
Dinamikk ответил Bavaria_M
   558 / 816
02 июня в 02:56
А есть док-во? Или дальше слов ничего нет? Хочу глянуть документы, видео и послушать аудио, есть такое? Или возможный приход спорт с челси, заразил ювентин в балабольстве без доказательств?
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил Князю бан по барабану
       94 / 816
    01 июня в 13:57
    А есть док-во? Или дальше слов ничего нет? Хочу глянуть документы, видео и послушать аудио, есть такое? Или возможный приход спорт с челси, заразил ювентин в балабольстве без доказательств?
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Groove000
       36 / 816
    01 июня в 08:33
    Неадекваты, что тут сказать... Прямо как на Соккере) Никакой разницы)
    Но всё же умнее тебя. Аха-ха)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Bavaria_M
       36 / 816
    01 июня в 08:13
    Ты о чем? А то что то не понял, у вас как переходили так и ходят игроки, борцали вроде да? Был вроде кэп юве, и ушел в Милан со скандалом, и вон вернулся и ничего, или игуаин и тд
    Игуаин и Бонуччи это нечто иное. Между Наполи, Миланом и Ювентусом борьба лишь на футбольном поле. А интер ведёт закулисные игры в кабинетах, при чём давно этого не скрывает.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил juvenale
       94 / 816
    01 июня в 00:10
    Чот ты бред несешь, какие то детские обиды, и обвинять чела что делал ваш клуб победителем, и раз пошла такая пьянка, то ваше рук-во первое предали его, по сути вышвырнули из клуба, и поставили на его место марионетку физрука алегрову, и после увольнения алегровой, даже не пытались его вернуть, и по сути это юве его предало.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил Князю бан по барабану
       94 / 816
    01 июня в 00:06
    Ты о чем? А то что то не понял, у вас как переходили так и ходят игроки, борцали вроде да? Был вроде кэп юве, и ушел в Милан со скандалом, и вон вернулся и ничего, или игуаин и тд
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил Князю бан по барабану
       226 / 816
    31 мая в 23:14
    не будем горячится, товарищи. ведь он может вывести их в серию Д, тогда ещё две звезды добавим. Аха-ха))
    ну если с таким подтекстом,то станет почетным гражданином Турина и даже сквер в его имя назовём.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       226 / 816
    31 мая в 23:13
    Конте - зашквар. приедешь со своими недоумками к нам,тебя Туринской плащаницей задушим.Лучше бы ты в Милан или Торино перешёл,чем в эти змеиные норы.
    nedved10
    nedved10
       406 / 816
    31 мая в 19:57
    К ибрагимовичу,виейра прибыло пополнение.
    Penokkio
    Penokkio
       606 / 816
    31 мая в 19:19
    Стыдно за болельщиков Юве, которые так относятся к Мистеру после всего того, что он сделал для клуба

    А то что в Интер перешёл, его дело. Скуксится там, его вина. Но 12 рить его за это - смысла не вижу
    anfield1984
    anfield1984 ответил juvenale
       45 / 816
    31 мая в 19:18
    Не поспоришь
    Neymar 10
    Neymar 10
       353 / 816
    31 мая в 19:00
      An Jo
      An Jo
         798 / 816
      31 мая в 18:59
      Конте поступил по п-рски канешно.
      juvenale
      juvenale
         31 / 816
      31 мая в 18:55
      где подписать петицию?
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Dinamikk
         36 / 816
      31 мая в 18:44
      это гоббы, что тут сказать, ничего удивительного, они совесть свою давно потеряли в серии Б
        juvenale
        juvenale ответил Bavaria_M
           31 / 816
        31 мая в 18:41
        Ох двуличные фаны у юве, а сколько игроков уходили и приходили с милана интере и тд, это нормально, а тут, вот глоры
        ты бы историю бы узнал прежде чем писать этот б-д.....Конте обвиняли в допинге теже самые картонники ,узнай про их разговоры после матча Юве-Удине и что Конте говорил про картон,потом подумай,что было в 2006 году,а потом уже подумай предатель он или нет...и напиши кто по значимости Конте(был капитаном и тренером и тд) переходил из милана и картона в Юве...вещи просто несравнимые
        juvenale
        juvenale
           31 / 816
        31 мая в 18:39
          juvenale
          juvenale ответил Байкал-38.
             31 / 816
          31 мая в 18:36
          Ладно пусть уберут его звезду, но и со звездой пусть тогда убирают всё, что связанно с Конте в Ювентусе. Отказаться от: Чемпион Италии (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03 Обладатель Кубка Италии: 1995 Обладатель Суперкубка Италии (4): 1995, 1997, 2002, 2003 Победитель Кубка УЕФА: 1993 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1996 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1996 Обладатель Межконтинентального кубка: 1996 Обладатель Кубка Интертото: 1999 В качестве тренера Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013 Маразм? Да, но надо идти до конца, если уж отказываться, то отказываться от всего, что связано с Конте, а иначе это тоже предательство, но уже со стороны "болельщиков" Юве. Хотя у них сейчас другие ценности: Розовая полоса и поклонение гею из Португалии!
          что?т.е это Конте все выигрывал,а не игроки?
          juvenale
          juvenale ответил anfield1984
             31 / 816
          31 мая в 18:35
          Могу ошибаться, но в Италии обычно спокойно относились к таким переходам. Примеров масса. А тут напали на Конте.
          ))))капитан Ювентуса и его тренер,особенно после форсополли перейти в картон)такое не прощается
          juvenale
          juvenale
             31 / 816
          31 мая в 18:33
          гнилого антошку-крысу-парика нужно просто забыть....этот кусок г просто не достоин упоминания ...так мог поступить только гнилой человек
          Князю бан по барабану
          Князю бан по барабану ответил Bavaria_M
             36 / 816
          31 мая в 18:00
          Ох двуличные фаны у юве, а сколько игроков уходили и приходили с милана интере и тд, это нормально, а тут, вот глоры
          до кальчополи это считалось нормой, но после, уж извините.
          Князю бан по барабану
          Князю бан по барабану
             36 / 816
          31 мая в 17:58
          не будем горячится, товарищи.
          ведь он может вывести их в серию Д, тогда ещё две звезды добавим. Аха-ха))
          Санчо Панса
          Санчо Панса
             73 / 816
          31 мая в 17:23
          А так оно и есть! Уж лучше бы он ушел в Милан или Рому. Но Антонио поставил под угрозу свою тренерскую карьеру.....
          Dinamikk
          Dinamikk
             558 / 816
          31 мая в 16:06
          это гоббы, что тут сказать, ничего удивительного, они совесть свою давно потеряли в серии Б
          Groove000
          Groove000
             114 / 816
          31 мая в 14:51
          Неадекваты, что тут сказать... Прямо как на Соккере) Никакой разницы)
          Leha-ha50
          Leha-ha50
             14 / 816
          31 мая в 14:28
          Неблагодарные !!!
          Borzoy555
          Borzoy555 ответил Байкал-38.
             403 / 816
          31 мая в 14:07
            Байкал-38.
            Байкал-38.
               39 / 816
            31 мая в 13:49
            Ладно пусть уберут его звезду, но и со звездой пусть тогда убирают всё, что связанно с Конте в Ювентусе.
            Отказаться от:
            Чемпион Италии (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03
            Обладатель Кубка Италии: 1995
            Обладатель Суперкубка Италии (4): 1995, 1997, 2002, 2003
            Победитель Кубка УЕФА: 1993
            Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1996
            Обладатель Суперкубка УЕФА: 1996
            Обладатель Межконтинентального кубка: 1996
            Обладатель Кубка Интертото: 1999
            В качестве тренера
            Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2013/14
            Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013

            Маразм? Да, но надо идти до конца, если уж отказываться, то отказываться от всего, что связано с Конте, а иначе это тоже предательство, но уже со стороны "болельщиков" Юве.
            Хотя у них сейчас другие ценности: Розовая полоса и поклонение гею из Португалии!
            112910315
            112910315 ответил ballak144
               13 / 816
            31 мая в 13:45
            убрать звезду бред конечно полный) но, как то не лежит душа (как бы полегче сказать) к тому что он будет их тренировать) все по разному воспринимают
            Такое состояние души для адекватного болельщика ЮВЕ-это нормально. Но, устраивать обструкцию в данном, конкретном случае, игроку, тренеру, который сколько сделал для ЮВЕ, который заслужил эту звезду своими делами, а не словами и лозунгами. Это - паранойя.
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