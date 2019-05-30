От добра добра не ищут

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«Челси» выиграл Лигу Европы, но может расстаться с главным тренером. «Соккер.ру» считает, что лондонцам нужно повременить с радикальными решениями.

Маурицио Сарри у руля «Челси» в нынешнем сезоне переживал настоящие качели. Его назначение в прошлом году стало одной из самых больших интриг в европейском футболе. Поскольку Сарри, управляя «Наполи», показал, что обладает оригинальным видением футбола, собственным стилем, яркой манерой, которая не похожа на работу других специалистов. Недаром он заслужил столько похвалы от чуть ли не самого большого эстета из ныне действующих тренеров – Хосепа Гвардиолы. Поэтому как его подход ляжет на специфику английского футбола и условия в «Челси», было жутко интересно.

И кто-то сейчас вспомнит старт сезона для одного из наиболее критикуемых тренеров? «Челси» выиграл шесть первых матчей под руководством Сарри. А беспроигрышная серия во всех турнирах составила 18 матчей со старта сезона. Это были потрясающие цифры. Они же в итоге и подвели в какой-то степени итальянца. «Челси» стали прочить в чемпионы Англии, как оказалось, весьма поспешно. Потому что все-таки у «синих» наступил спад.

Сарри в какой-то момент – так подумалось многим – потерял связь с командой. Стоило «Челси» несколько раз оступиться, как заговорили о кризисе, причем не о каком-то игровом спаде, который встречается по ходу сезона у любого коллектива, а о системных проблемах, вызванных процессами внутри команды. Видимо, все так привыкли, что в «Челси» все именно так заканчивается, что перенесли прошлый опыт автоматически на нынешнее состояние: игроки и тренер раскололись, руководство тоже не способствует интеграции.

Тогда-то и повалилась мощная критика на голову Сарри, который в определенный момент было дрогнул. Вспомните ситуацию с Кепой, который отказался уходить на замену. Тогда даже самые преданные поклонники таланта Сарри практически не сомневались, что его дни в «Челси» сочтены. Он откровенно нервничал, даже психовал, и был в отчаянии, а большинство игроков вроде как даже оказались на стороне Кепы, а не тренера, что только подтверждало сомнения тренера.

Но именно Сарри вырулил из этой непростой ситуацией, с которой не справились бы его предшественники в «Челси», поддавшись своим личным амбициям и пойдя на поводу у гордости. Итальянец не стал усиливать раскол и наращивать обороты конфликта. Напротив, он мягко спустил на тормозах ситуацию, не применив, по сути, никаких жестких санкций к Кепе, даже защитив его от нападок.

Это был показательный момент, который позволил Сарри сохранить все-таки доверие команды и ее управляемость, хотя по инерции пресса, эксперты и некоторые болельщики продолжали ждать, что вот-вот случится отставка Сарри. Зная руководство «Челси», ее вполне можно было ожидать. Но на этот раз боссы поступили верно.

Во-первых, «Челси» уверенно шел по Лиге Европы и имел все шансы взять трофей, что и случилось. Не было смысла дергать команду в такой ситуации. Во-вторых, не было смысла менять тренера с точки зрения ситуации в чемпионате Англии. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже были недосягаемы, а шансы попасть в четверку и гарантировать место в Лиге чемпионов «Челси» не терял никогда, даже выпадая из этой зоны. Встряхивание тренерского штаба могло только помешать этой борьбе. В результате «Челси» стал «первым среди остальных», то есть занял третье место, что весьма неплохо в нынешней ситуации.

В-третьих, очередная тренерская путаница нанесла бы еще один удар по финансовому положению «Челси», который еще тяжбу с Антонио Конте не завершил. Да и ресурсы на поиски нового наставника пришлось бы немалые затратить, а абы кого на «Стэмфорд Бридж» не хотят. Так что решение оставить Сарри до конца сезона было верным и себя оправдало в полной мере.

Получается, что один из наиболее критикуемых тренеров из топ-чемпионатов стал одним из самых успешных. Третье место в Англии и победа в Лиге Европы. Причем победа – чистая. «Челси» в нынешней кампании Лиги Европы не проиграл ни одного матча: 12 побед и три ничьих. В последний раз такое в еврокубковой кампании удавалось «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08, но в Лиге чемпионов.

Примечательно, что как раз МЮ «синие» и догнали по числу трофеев в еврокубках – их теперь у клубов по шесть. Но лидирует «Ливерпуль» с большим отрывом – там 11 титулов. Причем еще один может в этом сезоне прибавиться. Ну а для Сарри, который вроде как обладает солидным именем, этот трофей вообще первый в карьере, как ни парадоксально.

В 60 лет он добился своей цели. Только Жозе Моуриньо в своем дебютном сезоне в «Челси» выиграл больше матчей во всех турнирах, чем Сарри. У португальца было 42 победы, а у итальянца их 39. И из тренера, который находится под прессингом критики и непонимания, превратился в одного из основных кандидатов на пост наставника «Ювентуса». Правда, сам итальянец скорее хочет остаться в «Челси»:

Мне нужно поговорить с клубом и разобраться в том, что я могу дать «Челси», и что «Челси» может дать мне. Мне нравится Премьер-Лига, мне повезло быть в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо сесть и всё обсудить. На мой взгляд, я заслуживаю остаться в «Челси», но одного моего мнения недостаточно.

«Челси» ждут непростые времена. Клуб не сможет летом и ближайшей зимой дозаявлять новичков. При этом он потеряет своего лидера – Эдена Азара. В таких условиях вряд ли «синим» стоит рассуждать о борьбе за чемпионство в следующем сезоне. Поэтому нет смысла искать какого-то нового специалиста, который наверняка захочет формирования команды под себя, а такой возможности не будет. Сарри же знает нынешний ресурс и может попытаться использовать его максимально.

Он уже опытнее в Премьер-Лиге и действительно заслуживает шанса продолжить работу на «Стэмфорд Бридж», чтобы реализовать свои идеи и подход в наилучшей степени, пусть и с ограниченными кадрами.