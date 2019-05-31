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«Шарлеруа» выкупил права на лучшего молодого игрока Африки 2015 года

31 мая 2019, 11:23

«Вольфсбург» продал нигерийского нападающего Виктора Осимхена «Шарлеруа». Стоимость сделки составила 3,5 млн евро.

Прошлый сезон 20-летний Осимхен провел в бельгийском клубе на правах аренды и забил 20 голов во всех турнирах. «Шарлеруа» имел первоочередное право выкупа.

Стоит отметить, что в 2015 году форварда признали лучшим молодым игроком Африки. Сейчас на Осимхена претендуют более крупные клубы, а «Шарлеруа» сможет неплохо заработать на продаже. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 14:08
Как-то слишком дешево для лучшего игрока.
wingback
wingback
   153 / 816
31 мая в 13:15
Африки? Окажется в спартаке, понятное дело...
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 12:25
Негр то, что надо федуну, всё промухали.
anfield1984
anfield1984
   45 / 816
31 мая в 12:12
Ему скорее всего уже 35
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
31 мая в 11:31
написали бы еще что он в 2005-ом году был лучшим игроком своего племени
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