«Шарлеруа» выкупил права на лучшего молодого игрока Африки 2015 года

31 мая 2019, 11:23

«Вольфсбург» продал нигерийского нападающего «Шарлеруа». Стоимость сделки составила 3,5 млн евро.

Прошлый сезон 20-летний Осимхен провел в бельгийском клубе на правах аренды и забил 20 голов во всех турнирах. «Шарлеруа» имел первоочередное право выкупа.

Стоит отметить, что в 2015 году форварда признали лучшим молодым игроком Африки. Сейчас на Осимхена претендуют более крупные клубы, а «Шарлеруа» сможет неплохо заработать на продаже. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».