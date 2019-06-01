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«Севастополь» выиграл чемпионат Крыма

01 июня 2019, 21:21

«Севастополь» в матче 28-го тура чемпионата Крыма сыграл вничью с «Крымтеплицей» (1:1) и таким образом стал победителем первенства.

По итогам чемпионата «Севастополь» набрал 52 очка, далее следуют «ТСК-Таврия» (50) и «Крымтеплица» (49).

Это уже второй успех для «моряков», ранее они побеждали в турнире в сезоне-2016/17. 

Отметим, что в чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Ранее сообщалось, что Крым может получить от УЕФА одну путевку в еврокубки.

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dimagas1
dimagas1 ответил Гавроша
   117 / 816
03 июня в 10:48
Без тебя как-нибудь разберемся.
Мокшане у себя не могут разобраться уже 300 лет,но упорно лезут к другим)))
Гавроша
Гавроша ответил dimagas1
   166 / 816
03 июня в 07:12
Ну так может ликвидируете заодно Кенигсберг ,Карелию,Курилы,Сибирь и чаво там еще спорного на мокшандии?)))
Без тебя как-нибудь разберемся.
St David
St David
02 июня в 06:13
Интересно, кто спонсирует т.н. "чемпиогнат Крыма"? Насколько я понимаю, на оккупированной территории не работает ни одна крупная международная корпорация, включая расистские банки.
dimagas1
dimagas1 ответил Гавроша
   117 / 816
02 июня в 00:51
Аннексия была при хрущеве, а в 2014 ее ликвидировали.
Ну так может ликвидируете заодно Кенигсберг ,Карелию,Курилы,Сибирь и чаво там еще спорного на мокшандии?)))
Гавроша
Гавроша ответил dimagas1
   166 / 816
02 июня в 00:49
После аннексии там все стало дворовым)
Аннексия была при хрущеве, а в 2014 ее ликвидировали.
Penokkio
Penokkio
   606 / 816
02 июня в 00:21
Это настолько же интересная и неожиданная новость, как если бы Чемпионат Каталонии выиграла бы Барселона

Вот если бы чемпионат Крыма, а заодно и Приднестровья и Сирии выиграл бы лучший и самый популярный клуб России (а чего России, и всего мира) Зенит Петербург - вот это было бы уже интересно. Вперёд Зенит, вперёд Россия, вперёд Газпром!!
vastudio
vastudio
   203 / 816
01 июня в 23:27
"Подшипник " выиграл Чемпионат Зоотехнической улицы))))
dimagas1
dimagas1 ответил Apsny
   117 / 816
01 июня в 22:34
Думагас тупагаз
О ,как в школе ))
Apsny
Apsny ответил dimagas1
   169 / 816
01 июня в 22:33
После аннексии там все стало дворовым)
Думагас тупагаз
fanilich
fanilich
01 июня в 22:23
Со временем в Крыму футболу дадут зеленый свет, для участия в Еврокубках,многие очень желают чтобы это событие произошло как можно быстрей
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 21:56
Пора уже в еврокубки, пора.
Caliostro
Caliostro
   739 / 816
01 июня в 21:53
Лучше об этом Вообще молчать!!!
dimagas1
dimagas1 ответил ибрагимхалил
   117 / 816
01 июня в 21:43
Феодосия как идёт сколько не был там не одной афиши в городе как дворовая команда
После аннексии там все стало дворовым)
ибрагимхалил
ибрагимхалил
   509 / 816
01 июня в 21:41
Феодосия как идёт сколько не был там не одной афиши в городе как дворовая команда
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
01 июня в 21:28
С победой
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