«Севастополь» выиграл чемпионат Крыма

01 июня 2019, 21:21

«Севастополь» в матче 28-го тура чемпионата Крыма сыграл вничью с «Крымтеплицей» (1:1) и таким образом стал победителем первенства.

По итогам чемпионата «Севастополь» набрал 52 очка, далее следуют «ТСК-Таврия» (50) и «Крымтеплица» (49).

Это уже второй успех для «моряков», ранее они побеждали в турнире в сезоне-2016/17.

Отметим, что в чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.