«Севастополь» в матче 28-го тура чемпионата Крыма сыграл вничью с «Крымтеплицей» (1:1) и таким образом стал победителем первенства.
По итогам чемпионата «Севастополь» набрал 52 очка, далее следуют «ТСК-Таврия» (50) и «Крымтеплица» (49).
Это уже второй успех для «моряков», ранее они побеждали в турнире в сезоне-2016/17.
Отметим, что в чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Ранее сообщалось, что Крым может получить от УЕФА одну путевку в еврокубки.
Вот если бы чемпионат Крыма, а заодно и Приднестровья и Сирии выиграл бы лучший и самый популярный клуб России (а чего России, и всего мира) Зенит Петербург - вот это было бы уже интересно. Вперёд Зенит, вперёд Россия, вперёд Газпром!!
Вот если бы чемпионат Крыма, а заодно и Приднестровья и Сирии выиграл бы лучший и самый популярный клуб России (а чего России, и всего мира) Зенит Петербург - вот это было бы уже интересно. Вперёд Зенит, вперёд Россия, вперёд Газпром!!