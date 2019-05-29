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«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

сегодня, 04:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Официальный Твиттер лондонского «Арсенала» поздравил с днём рождения бывшего игрока клуба Андрея Аршавина. Экс-нападающему сборной России сегодня исполнилось 38 лет. Напомним, Аршавин завершил игровую карьеру прошлой осенью.

С днём рождения, Андрей Аршавин!

Будем надеяться, что позже мы все сегодня отпразднуем...

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Лиги Европы. Встреча состоится в Баку и начнётся в 22:00 мск.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   133 / 829
сегодня в 04:47
У Арсенала для этого видать есть специальный человек, который всё знает.
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 829
сегодня в 04:38
Не забыли
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 829
сегодня в 04:28
Присоединяюсь к поздравлению!
mangoх12
mangoх12
   27 / 829
сегодня в 04:16
Главное во-время!
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