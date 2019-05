«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

Официальный Твиттер лондонского «Арсенала» поздравил с днём рождения бывшего игрока клуба . Экс-нападающему сборной России сегодня исполнилось 38 лет. Напомним, Аршавин завершил игровую карьеру прошлой осенью.

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today... 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM