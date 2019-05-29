«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

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Официальный Твиттер лондонского «Арсенала» поздравил с днём рождения бывшего игрока клуба . Экс-нападающему сборной России сегодня исполнилось 38 лет. Напомним, Аршавин завершил игровую карьеру прошлой осенью.

С днём рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что позже мы все сегодня отпразднуем...

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today... 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM — Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Лиги Европы. Встреча состоится в Баку и начнётся в 22:00 мск.