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Ван Дейк не дает себя обвести уже 64 матча подряд

02 июня 2019, 09:13
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

Никто из игроков лондонцев не смог обвести защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Таким образом, голландец не дал себя обвести в 64-м матче подряд за «красных» во всех турнирах.

Футболист был признан лучшим игроком финального матча ЛЧ.

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Евгений Сибель
Евгений Сибель
03 июня в 17:57
Сапогова на него нет
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cympak-05
   381 / 816
03 июня в 06:35
Да там не было особых моментов , да даже если бы и были , то это Барса , она однозначно что нибудь до создала , да и на месте Бейкера другие вратари толки бы ловили бы те удары что в него летели , по сути в основного ближе к центру били
Cympak-05
Cympak-05 ответил Рауль и Зидан
   470 / 816
02 июня в 23:26
Я буду рад если Бекер не выинрает золотой мяч и Яшин останется единственным вратарём выигравшим его. Но справедливее будет если его играет Алисон чем Ван Дейк и Салах. Хотя конечно за оставшееся время все может поменяться. И Бекер стать дыркой и Ван Дейк. И Салах Мане и Месси перестанут забивать.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Рауль и Зидан
   470 / 816
02 июня в 23:17
Речь не об игре команд. Первой игре сто процентных моментов было не так много как во второй. Но посмотри какие моменты были во втором матче. И если бы Алиссон оплошал бы хотя бы в одном из этих моментов. То все сейчас говорили бы какой крутой Месси. Вратаря как обычно обдиляют. Но этот трофей имени Алиссона Бекера а не Ван Дейка. Которого сейчас пиарят больше чем остальных. Да даже Мане и Салаха восхваляют больше чем Бекера. И раскручивали бы на золотой мяч Салаха сейчас бы а не Ван Дейка, если бы другой нап не проводил бы сезон на голову выше чем Салах. Просто у Алиссона из за позиции нет шансов бороться за золотой мяч с Мессии возможности. Из за этого сейчас раскручивают Ван дейка а не Алиссона. Но год ещё впереди и мне кажется Алиссон ещё докажет что он номер 1 в Ливерпуле и главный творец успеха. ( п.с я не пытаюсь сказать что Ван Дейк не крут. Очень крутой игрок. Но все же мой взгля Что Все это в основном заслуга Алиссона чем Мане Салаха или Ван Дейк. Тренер конечно не в учёт. ))
St David
St David ответил Cympak-05
02 июня в 15:32
Не слежу за Ливерпулем. Но В полуфиналах никак не впечатлил если честно. И если бы не Аллисон про его этот сезон кроме него никто не помнил бы.
Да, особенно не впечатлило то, как Ливерпуль порвал Барсу с великим Мессии как тузик грелку - чего там.
Artuom
Artuom ответил Beka_byaka
   32 / 816
02 июня в 12:22
Пиар подготовка... Ктож это все 64 матча просмотрел. И почему не говорили об этом допустим когда матчей было 30. 40. 50 ..... Бред.
Говорили, в том числе не первая новость на Соккере, а на других ресурсах много раз было. После последнего матча лиги было - единственный защ которого ни разу 1 в 1 не обыграли. После игр с Барселоной помню было. А теперь как бы итог сезона подвели.
Imrebellion
Imrebellion
   458 / 816
02 июня в 11:42
Ну да. Когда в целом Попыток на отборов и перехватов меньше в команде и всегда не прочь провожать соперника аж 50-60 метров пока тот не пробил или отдал голевую (смотрим любой матч с топ соперниками) - тогда соответственно некому тебя обвести, и не на ком зарабатывать фолы и падать всё время самоотверженно как это постоянно делают всякие Хендерсоны, Робертсоны, Матипы перед тобой ради твоего статуса.
feris1
feris1
   131 / 816
02 июня в 11:36
Хороший защ и значимое усиление для Ливерпуля вместе с Алиссоном!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   33 / 816
02 июня в 11:16
Здорово! Ван Дейк крут
Beka_byaka
Beka_byaka
   595 / 816
02 июня в 10:47
Пиар подготовка... Ктож это все 64 матча просмотрел. И почему не говорили об этом допустим когда матчей было 30. 40. 50
..... Бред.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cympak-05
   381 / 816
02 июня в 10:45
При сути а что Барса создала в этих полуфиналах ? Если не брать последние 5 минут , когда игроки Ливера все бросили , и пытались хотя бы 1 забить . Все голы барсы ситуативн , и будь на месте Месси и Суареса другие напы , голов вовсе и не было бы . А больши они ничего не дали им создать
Cympak-05
Cympak-05
   470 / 816
02 июня в 10:21
Не слежу за Ливерпулем. Но В полуфиналах никак не впечатлил если честно. И если бы не Аллисон про его этот сезон кроме него никто не помнил бы.
cevin cigan
cevin cigan ответил Artuom
   7 / 816
02 июня в 10:18
И в том матче Лео его тоже не обыгрывал. Был момент когда сам Ван Дейк ошибку допустил стоившую гола, но его никто, в том числе и Месси, не обыгрывали 1 в 1. 64 матча во всех турнирах подряд, сюда входят и оба матча с Барселоной.
Туговато у барсуков с арифметикой............
Artuom
Artuom ответил Master ШиФу
   32 / 816
02 июня в 10:15
Хорошо, что подчеркнул именно в Ливерпуле) на Камп Ноу Месси его гонял как щенка
И в том матче Лео его тоже не обыгрывал. Был момент когда сам Ван Дейк ошибку допустил стоившую гола, но его никто, в том числе и Месси, не обыгрывали 1 в 1.

64 матча во всех турнирах подряд, сюда входят и оба матча с Барселоной.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Jeck Denielse
   336 / 816
02 июня в 10:02
"Необводимый Вирджил"....... Надеюсь хоть в этом году "Золотой мяч" не достанется тому кто безрезультатно пытался обвести ван Дейка в Ливерпуле в полуфинале и грустным покинул арену....))
Хорошо, что подчеркнул именно в Ливерпуле) на Камп Ноу Месси его гонял как щенка
Дuмедрол
Дuмедрол
   620 / 816
02 июня в 09:50
Серьезное достижение на самом деле, жаль, что чемп ЛФК не выйграл, было бы больше шансов получить ЗМ. В современном футболе мало стабильных и надежных защитников, но игроки оборонительного плана все равно не получают того признания, что раньше, все достается атакерам.
BARCDJIN
BARCDJIN
   258 / 816
02 июня в 09:36
Месси раз десять его обводил и На НоуКамп и на Энфилде.
cevin cigan
cevin cigan ответил Jeck Denielse
   7 / 816
02 июня в 09:29
"Необводимый Вирджил"....... Надеюсь хоть в этом году "Золотой мяч" не достанется тому кто безрезультатно пытался обвести ван Дейка в Ливерпуле в полуфинале и грустным покинул арену....))
"Великий"мотальщик манекенов в ла-лиги!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 09:20
"Необводимый Вирджил".......

Надеюсь хоть в этом году "Золотой мяч" не достанется тому кто безрезультатно пытался обвести ван Дейка в Ливерпуле в полуфинале и грустным покинул арену....))
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
02 июня в 09:18
Мастер!
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