Ван Дейк не дает себя обвести уже 64 матча подряд

02 июня 2019, 09:13

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

Никто из игроков лондонцев не смог обвести защитника «Ливерпуля» . Таким образом, голландец не дал себя обвести в 64-м матче подряд за «красных» во всех турнирах.