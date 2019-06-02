Ван Дейк не дает себя обвести уже 64 матча подряд

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.
Никто из игроков лондонцев не смог обвести защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Таким образом, голландец не дал себя обвести в 64-м матче подряд за «красных» во всех турнирах.
Футболист был признан лучшим игроком финального матча ЛЧ.
..... Бред.
..... Бред.
64 матча во всех турнирах подряд, сюда входят и оба матча с Барселоной.
64 матча во всех турнирах подряд, сюда входят и оба матча с Барселоной.
Надеюсь хоть в этом году "Золотой мяч" не достанется тому кто безрезультатно пытался обвести ван Дейка в Ливерпуле в полуфинале и грустным покинул арену....))
Надеюсь хоть в этом году "Золотой мяч" не достанется тому кто безрезультатно пытался обвести ван Дейка в Ливерпуле в полуфинале и грустным покинул арену....))