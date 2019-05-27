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Роналду впервые за 13 лет не вошел в тройку бомбардиров чемпионата

сегодня, 09:27

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвертое место в гонке бомбардиров сезона Cерии А, забив 21 гол в турнире.

Таким образом, 34-летний португалец не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за МЮ 9 голов.

Форвард перебрался в Турин прошлым летом из «Реала».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   296 / 828
сегодня в 10:25
Пусть твой гном попробует перейти в другой чемп и забить больше.
Кишка тонка,только и может ныть в раздевалке после поражений)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   85 / 828
сегодня в 10:20
Пеналду развалит Ювентус. Так же как и развалил МЮ и Рояль.
Потратить 100 млн чтобы тот забил жалкие 20-22 гола в чемпионате который и так бы выиграли.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Олег Гусов
   85 / 828
сегодня в 10:18
Во-первых Роналду сменил не только клуб , но и Лигу , и в первый же сезон наколотил 21 мяч в 31 матче в Серии А; во-вторых; он встряхнул Ювентус так , что показал все слабые стороны команды , которую надо усиливать, если хотят взять ЛЧ ; в-третьих ; стал самым ценным игроком Серии А ; в-четвертых , все видят что произошло с Реалом после его ухода . Команды нет, даже с возвращением Зидана ! Ну а то , что он сотворил в ответном матче чертвертфинала с Атлетико , войдет в историю не только Лиги Чемпионов , но и мирового футбола ! Вот по таким признаком и определяется Лучший футболист Мира в Истории !!!
Ахахаххахаха
Ой рассмешил)) лучший игрок в истории😂😂
Не глупи так больше.
FERIS
FERIS
   296 / 828
сегодня в 10:16
Так Рон сыграл гораздо меньше матчей чем остальные его конкуренты.
Новый чемп,новые партнёры,тоже весомый фактор.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   85 / 828
сегодня в 10:16
Многие пишут про возраст Пеналду!!
Фабио Квальярелла который стал лучшим бомбардиром, ему 36 лет!
36!!!!!!!!!!!
Месси выиграл Золотую бутсу у Молодого Мбаппе который чемпион мира и один из лучших игроков в мире на данный момент.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   85 / 828
сегодня в 10:14
Старый некчемный португез.
В дряхлом чемпионате где никакой конкуренции, где вся команда играет на него и то умудрился опозориться и проиграть бомбардирство 36 летнему Фабио Квальярелла.
neomessi
neomessi
   197 / 828
сегодня в 10:10
"34-летний португалец" ! Этим все сказано.
Он свое уже отыграл, глупо требовать от него что то еще.
drug01
drug01
   121 / 828
сегодня в 10:10
Видно годы берут свое!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   25 / 828
сегодня в 10:00
Годы свое берут, пора уже пора.
Олег Гусов
Олег Гусов
   312 / 828
сегодня в 09:59
Во-первых Роналду сменил не только клуб , но и Лигу , и в первый же сезон наколотил 21 мяч в 31 матче в Серии А;
во-вторых; он встряхнул Ювентус так , что показал все слабые стороны команды , которую надо усиливать, если хотят взять ЛЧ ;
в-третьих ; стал самым ценным игроком Серии А ;
в-четвертых , все видят что произошло с Реалом после его ухода . Команды нет, даже с возвращением Зидана !
Ну а то , что он сотворил в ответном матче чертвертфинала с Атлетико , войдет в историю не только Лиги Чемпионов , но и мирового футбола !
Вот по таким признаком и определяется Лучший футболист Мира в Истории !!!
ОПС
ОПС
   223 / 828
сегодня в 09:55
Старость подходит...
mangoх12
mangoх12
   27 / 828
сегодня в 09:50
И это в кабинете где половина с пенок
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 828
сегодня в 09:47
Сползает Роналду из суперзвезды прост в звезду.
DXTK
DXTK
   186 / 828
сегодня в 09:41
Щас будут говорить, что партнеры в Юве очень слабые, Аллегри беспонтовый тренер, это его первый сезон, итальянский чемпионат очень сложный из-за катеначо, и пеналду не может в одиночку тащить.
particular
particular
   2 / 828
сегодня в 09:33
Не смотря не на что, результат солидный, особенно, если вспомнить, сколько забил наш лучший молодой бомбардир...
Gelious
Gelious
   163 / 828
сегодня в 09:28
Да пусть хоть еще меньше забивает. Лишь бы продолжал быть тащером в наиболее важные моменты
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