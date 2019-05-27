Роналду впервые за 13 лет не вошел в тройку бомбардиров чемпионата

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвертое место в гонке бомбардиров сезона Cерии А, забив 21 гол в турнире.
Таким образом, 34-летний португалец не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за МЮ 9 голов.
Форвард перебрался в Турин прошлым летом из «Реала».
Кишка тонка,только и может ныть в раздевалке после поражений)
Кишка тонка,только и может ныть в раздевалке после поражений)
Потратить 100 млн чтобы тот забил жалкие 20-22 гола в чемпионате который и так бы выиграли.
Потратить 100 млн чтобы тот забил жалкие 20-22 гола в чемпионате который и так бы выиграли.
Ой рассмешил)) лучший игрок в истории😂😂
Не глупи так больше.
Ой рассмешил)) лучший игрок в истории😂😂
Не глупи так больше.
Новый чемп,новые партнёры,тоже весомый фактор.
Новый чемп,новые партнёры,тоже весомый фактор.
Фабио Квальярелла который стал лучшим бомбардиром, ему 36 лет!
36!!!!!!!!!!!
Месси выиграл Золотую бутсу у Молодого Мбаппе который чемпион мира и один из лучших игроков в мире на данный момент.
Фабио Квальярелла который стал лучшим бомбардиром, ему 36 лет!
36!!!!!!!!!!!
Месси выиграл Золотую бутсу у Молодого Мбаппе который чемпион мира и один из лучших игроков в мире на данный момент.
В дряхлом чемпионате где никакой конкуренции, где вся команда играет на него и то умудрился опозориться и проиграть бомбардирство 36 летнему Фабио Квальярелла.
В дряхлом чемпионате где никакой конкуренции, где вся команда играет на него и то умудрился опозориться и проиграть бомбардирство 36 летнему Фабио Квальярелла.
Он свое уже отыграл, глупо требовать от него что то еще.
Он свое уже отыграл, глупо требовать от него что то еще.
во-вторых; он встряхнул Ювентус так , что показал все слабые стороны команды , которую надо усиливать, если хотят взять ЛЧ ;
в-третьих ; стал самым ценным игроком Серии А ;
в-четвертых , все видят что произошло с Реалом после его ухода . Команды нет, даже с возвращением Зидана !
Ну а то , что он сотворил в ответном матче чертвертфинала с Атлетико , войдет в историю не только Лиги Чемпионов , но и мирового футбола !
Вот по таким признаком и определяется Лучший футболист Мира в Истории !!!
во-вторых; он встряхнул Ювентус так , что показал все слабые стороны команды , которую надо усиливать, если хотят взять ЛЧ ;
в-третьих ; стал самым ценным игроком Серии А ;
в-четвертых , все видят что произошло с Реалом после его ухода . Команды нет, даже с возвращением Зидана !
Ну а то , что он сотворил в ответном матче чертвертфинала с Атлетико , войдет в историю не только Лиги Чемпионов , но и мирового футбола !
Вот по таким признаком и определяется Лучший футболист Мира в Истории !!!