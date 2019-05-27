Роналду впервые за 13 лет не вошел в тройку бомбардиров чемпионата

сегодня, 09:27

Нападающий «Ювентуса» занял четвертое место в гонке бомбардиров сезона Cерии А, забив 21 гол в турнире.

Таким образом, 34-летний португалец не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за МЮ 9 голов.

Форвард перебрался в Турин прошлым летом из «Реала».