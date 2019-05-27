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«Самые-самые» команды РПЛ

сегодня, 20:00

Регулярная часть сезона РПЛ завершена, «Крыльям Советов» и «Уфе» осталось выяснять частные вопросы по прописке, а «Соккер.ру» смотрит в статистику и видит там…

Заглянем в таблицу

20 побед одержал чемпион сезона 2018/19. «Зенит» выиграл на четыре матча больше, чем занявшие второе и третье места «Локомотив» и «Краснодар». Логично и то, что меньше всего побед – 4, одержал клуб с последнего места в таблице – «Енисей». Впрочем, нужно сказать, что это лучший показатель для худшей команды РПЛ за четыре года: у «Мордовии» было столько же побед в сезоне 2015/16, а «Томь» и «СКА-Хабаровск» побеждали и того реже.

15 раз играли вничью «Рубин» и «Динамо». То есть ровно в половине матчей с участием этих команд победитель не был выявлен. В турнирной таблице казанцы и москвичи заняли соседние места – 11-е и 12-е. А вот судьбы бескомпромиссных коллективов сложились по-разному: «Зенит» - чемпион, а «Крыльям Советов» еще предстоит отстаивать свое право остаться в РПЛ в стыковых матчах. По ходу сезона 2018/19 эти команды делили очки со своими соперниками по четыре раза.

19 поражений на счету «Анжи», махачкалинцы в сомнительном зачете опередили «Енисей» и «Крылья Советов», которые проиграли по 18 раз. Реже всего уступали представители первой тройки: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» капитулировали по 6 раз. Любопытно, что в прошлом году представители призовой тройки тоже проиграли по 6 раз, но меньше всего поражений – 5, было у «Зенита», занявшего 5-е место.

«Самые-самые» команды РПЛ

57 голов забил «Зенит» и стал самой результативной командой сезона, «Краснодар» отстал на два мяча, но у «быков» лучшая разница забитых и пропущенных голов – «+32» (у «Зенита» - «+28»). «Спартак», забивший больше всех в прошлом сезоне, установил клубный антирекорд в чемпионатах России, забив 36 мячей. Даже в ужасном сезоне-2003, когда «красно-белые» заняли 10-е место, было на пару мячей больше. Самой скупой на голы командой стал «Анжи» - всего лишь 13 мячей, и это антирекорд чемпионатов России! Предыдущим худшим показателем было 16 голов за чемпионат.

23 мяча побывало в воротах «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». У этих трех команд самые надежные оборонительные линии в РПЛ. Хуже всех защищался «Енисей», пропустивший 55 мячей, но худшая разница не у красноярцев («-31»), а у «Анжи» - «-37».

«Дома и в гостях»

- В таблице домашних матчей первая тройка повторяет пьедестал почета из общей табели о рангах, при этом отрыв «Зенита» значительный, и можно смело утверждать, что выиграть этот сезон «сине-бело-голубым» помогла «Газпром Арена». В домашних матчах «Зенит» набрал на 8 очков больше, чем «Локомотив». На эти самые 8 очков железнодорожники отстали от чемпиона. Домашний результат «Зенита»: 40 очков = 13В, 1Н, 1П.

- Обращает на себя внимание 9-е место «Спартака» в таблице домашних матчей. «Красно-белые» набрали только 24 очка на «Открытие Арене» (7В, 3Н, 5П). А ведь совсем недавно, в чемпионской кампании 2016/17, «Спартак» выиграл 14 из 15 домашних матчей (42 очка).

«Самые-самые» команды РПЛ

- Лучше всех в завершившемся сезоне РПЛ играл на выезде «Краснодар» (26 очков = 7В, 5Н, 3П), «Спартак» здесь на втором месте, а «Зенит» делит места с третьего по пятое. Впрочем, плотность в первой пятерке запредельная: пять команд в радиусе двух очков.

- «Уфа» - единственная команда в Премьер-Лиге, не одержавшая ни одной выездной победы.

- «Енисей» почти всегда привозил с собой праздник, куда бы ни ехал: красноярцы проиграли в гостях 13 раз.

«Самые-самые» команды РПЛ

Говорит Статистика!

17.6 ударов в среднем за матч наносит самая бьющая команда РПЛ – «Краснодар». Реже всех угрожали чужим воротам футболисты «Анжи» - 7.6 ударов.

58.1% игрового времени владел мячом в завершившимся чемпионате ФК «Краснодар», на втором месте «Спартак», «Зенит» - третий. Меньше всего контролировали мяч игроки «Анжи» - 43.1%

82% - показатель точности передач самой аккуратной команды РПЛ. И это снова «Краснодар»! А «Анжи» снова на противоположном полюсе: у махачкалинцев 73.7% точных передач.

85 желтых карточек получили футболисты «Оренбурга» - именно подопечных Владимира Федотова чаще всего предупреждали судьи, а вот изгоняли с поля чаще всего футболистов «Краснодара» - 8 красных карточек. Только одно удаление у «Спартака», меньше всего «горчичников» у футболистов «Урала» - 54.

21.1 – среднее количество успешных верховых единоборств за игру. Это показатель лидера РПЛ, казанского «Рубина». Команда Бердыева заняла низкое место в таблице, но казанцы – «короли воздуха» в чемпионате России.

9.8 ударов в среднем за игру позволял сделать соперникам «Ростов». «Анжи» давал противникам стрелять по владениям Юрия Дюпина почти в два раза чаще – 18.7.

13.1 обостряющих передач делали футболисты «Краснодара» в каждой игре. «Зенит» на пятой строчке, замыкает список «Анжи» - 5.2 «ключевых передач».

17.1 отборов за игру на счету футболистов «Рубина». Казанцы не только на втором этаже круче всех, но и в искусстве «обезмячивания».

16.9 перехватов – еще один показатель, по которому лидирует «Рубин». Впрочем, «Зенит» занимает 16-ю строчку по числу перехватов (10.9), что не помешало «сине-бело-голубым» стать лучшей командой чемпионата.

7.7 успешных обводок за игру делали футболисты «Ахмата». На втором месте «Спартак», а «Зенит» только восьмой – видимо, Семак регламентирует применение дриблинга для своих подопечных.

6.94 – высший командный рейтинг Whoscored. Вы удивитесь, но получил такую оценку не чемпион, согласно статистике, объемно оценивающей выступление команд, суммарный высший балл получает «Краснодар». Удивительно, что «Зенит» не второй и даже не третий. Чемпионы расположились на четвертой строчке, выше них «Локомотив» и ЦСКА.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Пупсятко
   292 / 834
сегодня в 21:19
А свой смотреть впадлу, матч Александрия-Мариуполь просто убойный.
а вот ФК ,,проект,, против Армии это интересно,или краснодар фк,,проект,,....
в этом году проект победил,но вопрос времени года,двух,когда вас нагнут,я не болельщик Спартака,но если это сделает Спартак я испытаю футбольный оргазм....а они это сделают.........
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Пупсятко
   292 / 834
сегодня в 21:16
А свой смотреть впадлу, матч Александрия-Мариуполь просто убойный.
ну Енисей-Уфа то же не шедевр :)
Пупсятко
Пупсятко ответил Stalker-ato
   157 / 834
сегодня в 21:13
в росси самый прикольный чемпионат,и тут играет Динамо,чего не написать и Армия мне в этом сезоне понравилась, команда АГОНЬ :)
А свой смотреть впадлу, матч Александрия-Мариуполь просто убойный.
Stalker-ato
Stalker-ato ответил AmIIIeR89
   292 / 834
сегодня в 21:08
То-то ты сидишь на российском рессурсе, пыжась показать, что тебе до рашки ну совсем дела нет
в росси самый прикольный чемпионат,и тут играет Динамо,чего не написать и Армия мне в этом сезоне понравилась, команда АГОНЬ :)
Anisovich
Anisovich ответил AmIIIeR89
   36 / 834
сегодня в 21:08
То-то ты сидишь на российском рессурсе, пыжась показать, что тебе до рашки ну совсем дела нет
Только болельщики свиней могут такую демагогию на Россию нести.
severnyj84
severnyj84 ответил Stalker-ato
   34 / 834
сегодня в 21:06
и да денег нет но вы держитесь,мы то с потерями, бедные, но у нас президенты меняются,каждые выборы,а у вас как с этим :) Власть осталось начать передовать половым путём.....ну и ,,баклан-распил,, арена это шедевр в истории футбола :)
Отчего-то президенты у вас совсем не украинцы.
Правдин Семён
Правдин Семён
   74 / 834
сегодня в 21:03
Любопытно вышло.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Stalker-ato
   98 / 834
сегодня в 20:58
Главное,что Украина положила на мнение России году так в 2014.....а остальное лишь фантомные боли империи :)
То-то ты сидишь на российском рессурсе, пыжась показать, что тебе до рашки ну совсем дела нет
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Пупсятко
   292 / 834
сегодня в 20:56
Весь мир на мнение укроины положил с прибором, и нам не отставать, ищи славу!!!!
и да денег нет но вы держитесь,мы то с потерями, бедные, но у нас президенты меняются,каждые выборы,а у вас как с этим :) Власть осталось начать передовать половым путём.....ну и ,,баклан-распил,, арена это шедевр в истории футбола :)
Snake Plissken
Snake Plissken
   50 / 834
сегодня в 20:49
Сколько свиньи не пыжились - а ЦСКА в который раз сумел красиво их поздравить с их профессиональным праздником, хоть и с месячным опозданием
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Пупсятко
   292 / 834
сегодня в 20:43
Весь мир на мнение укроины положил с прибором, и нам не отставать, ищи славу!!!!
Главное,что Украина положила на мнение России году так в 2014.....а остальное лишь фантомные боли империи :)
Absinthe5
Absinthe5
   103 / 834
сегодня в 20:42
Чемпион-то не настоящий)
МКС
МКС
   14 / 834
сегодня в 20:29
Почему бомжам стыдно за свиней?

Да потому, что свиньи так Спартак и не обыграли
parallels
parallels
   1 / 834
сегодня в 20:28
а что по пенальти? уверен, что и там всем будет стыдно за спартак!
parallels
parallels
   1 / 834
сегодня в 20:26
счет 7-0
счет 7-0
   60 / 834
сегодня в 20:14
Стыдно из всех только за свиней.
kastites
kastites
   32 / 834
сегодня в 20:10
ЗЕНИТ чемпион !!!!!!
Москали курят в сторонке
Пупсятко
Пупсятко ответил Stalker-ato
   157 / 834
сегодня в 20:08
самая самая команда РПЛ это ФК,,ПРОЕКТ,, болельщики которого не знают кто такой панов. ФК ,,ПРОЕКТ,, мы чемпионы а вы дальше по федеральным каналам собирайте деньги на операцию Маши,Даши,Миши в США,ЕС,Израиле..... ФК ,,ПРОЕКТ,, это наш общий газ а баклан Орена тока у нас :)
Весь мир на мнение укроины положил с прибором, и нам не отставать, ищи славу!!!!
Пупсятко
Пупсятко
   157 / 834
сегодня в 20:07
Свиней нужно отнести не категории "самых-самых", а к категории "вполне пердивных".
Stalker-ato
Stalker-ato
   292 / 834
сегодня в 20:06
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