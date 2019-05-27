«Самые-самые» команды РПЛ

сегодня, 20:00

Регулярная часть сезона РПЛ завершена, «Крыльям Советов» и «Уфе» осталось выяснять частные вопросы по прописке, а «Соккер.ру» смотрит в статистику и видит там…

Заглянем в таблицу

20 побед одержал чемпион сезона 2018/19. «Зенит» выиграл на четыре матча больше, чем занявшие второе и третье места «Локомотив» и «Краснодар». Логично и то, что меньше всего побед – 4, одержал клуб с последнего места в таблице – «Енисей». Впрочем, нужно сказать, что это лучший показатель для худшей команды РПЛ за четыре года: у «Мордовии» было столько же побед в сезоне 2015/16, а «Томь» и « СКА -Хабаровск» побеждали и того реже.

15 раз играли вничью «Рубин» и «Динамо». То есть ровно в половине матчей с участием этих команд победитель не был выявлен. В турнирной таблице казанцы и москвичи заняли соседние места – 11-е и 12-е. А вот судьбы бескомпромиссных коллективов сложились по-разному: «Зенит» - чемпион, а «Крыльям Советов» еще предстоит отстаивать свое право остаться в РПЛ в стыковых матчах. По ходу сезона 2018/19 эти команды делили очки со своими соперниками по четыре раза.

19 поражений на счету «Анжи», махачкалинцы в сомнительном зачете опередили «Енисей» и «Крылья Советов», которые проиграли по 18 раз. Реже всего уступали представители первой тройки: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» капитулировали по 6 раз. Любопытно, что в прошлом году представители призовой тройки тоже проиграли по 6 раз, но меньше всего поражений – 5, было у «Зенита», занявшего 5-е место.

57 голов забил «Зенит» и стал самой результативной командой сезона, «Краснодар» отстал на два мяча, но у «быков» лучшая разница забитых и пропущенных голов – «+32» (у «Зенита» - «+28»). «Спартак», забивший больше всех в прошлом сезоне, установил клубный антирекорд в чемпионатах России, забив 36 мячей. Даже в ужасном сезоне-2003, когда «красно-белые» заняли 10-е место, было на пару мячей больше. Самой скупой на голы командой стал «Анжи» - всего лишь 13 мячей, и это антирекорд чемпионатов России! Предыдущим худшим показателем было 16 голов за чемпионат.

23 мяча побывало в воротах «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». У этих трех команд самые надежные оборонительные линии в РПЛ . Хуже всех защищался «Енисей», пропустивший 55 мячей, но худшая разница не у красноярцев («-31»), а у «Анжи» - «-37».

«Дома и в гостях»

- В таблице домашних матчей первая тройка повторяет пьедестал почета из общей табели о рангах, при этом отрыв «Зенита» значительный, и можно смело утверждать, что выиграть этот сезон «сине-бело-голубым» помогла «Газпром Арена». В домашних матчах «Зенит» набрал на 8 очков больше, чем «Локомотив». На эти самые 8 очков железнодорожники отстали от чемпиона. Домашний результат «Зенита»: 40 очков = 13В, 1Н, 1П.

- Обращает на себя внимание 9-е место «Спартака» в таблице домашних матчей. «Красно-белые» набрали только 24 очка на «Открытие Арене» (7В, 3Н, 5П). А ведь совсем недавно, в чемпионской кампании 2016/17, «Спартак» выиграл 14 из 15 домашних матчей (42 очка).

- Лучше всех в завершившемся сезоне РПЛ играл на выезде «Краснодар» (26 очков = 7В, 5Н, 3П), «Спартак» здесь на втором месте, а «Зенит» делит места с третьего по пятое. Впрочем, плотность в первой пятерке запредельная: пять команд в радиусе двух очков.

- «Уфа» - единственная команда в Премьер-Лиге, не одержавшая ни одной выездной победы.

- «Енисей» почти всегда привозил с собой праздник, куда бы ни ехал: красноярцы проиграли в гостях 13 раз.

Говорит Статистика!

17.6 ударов в среднем за матч наносит самая бьющая команда РПЛ – «Краснодар». Реже всех угрожали чужим воротам футболисты «Анжи» - 7.6 ударов.

58.1% игрового времени владел мячом в завершившимся чемпионате ФК «Краснодар», на втором месте «Спартак», «Зенит» - третий. Меньше всего контролировали мяч игроки «Анжи» - 43.1%

82% - показатель точности передач самой аккуратной команды РПЛ . И это снова «Краснодар»! А «Анжи» снова на противоположном полюсе: у махачкалинцев 73.7% точных передач.

85 желтых карточек получили футболисты «Оренбурга» - именно подопечных Владимира Федотова чаще всего предупреждали судьи, а вот изгоняли с поля чаще всего футболистов «Краснодара» - 8 красных карточек. Только одно удаление у «Спартака», меньше всего «горчичников» у футболистов «Урала» - 54.

21.1 – среднее количество успешных верховых единоборств за игру. Это показатель лидера РПЛ , казанского «Рубина». Команда Бердыева заняла низкое место в таблице, но казанцы – «короли воздуха» в чемпионате России.

9.8 ударов в среднем за игру позволял сделать соперникам «Ростов». «Анжи» давал противникам стрелять по владениям Юрия Дюпина почти в два раза чаще – 18.7.

13.1 обостряющих передач делали футболисты «Краснодара» в каждой игре. «Зенит» на пятой строчке, замыкает список «Анжи» - 5.2 «ключевых передач».

17.1 отборов за игру на счету футболистов «Рубина». Казанцы не только на втором этаже круче всех, но и в искусстве «обезмячивания».

16.9 перехватов – еще один показатель, по которому лидирует «Рубин». Впрочем, «Зенит» занимает 16-ю строчку по числу перехватов (10.9), что не помешало «сине-бело-голубым» стать лучшей командой чемпионата.

7.7 успешных обводок за игру делали футболисты «Ахмата». На втором месте «Спартак», а «Зенит» только восьмой – видимо, Семак регламентирует применение дриблинга для своих подопечных.