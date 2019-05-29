«Самые-самые» футболисты РПЛ

сегодня, 12:00

Разобравшись с командными достижениями, «Соккер.ру» обращает внимание на личности. Знаете, кто в РПЛ «Машина передач», а кто «Магистр перехватчик»?

Лучший стрелок. Федор Чалов ( ЦСКА )

15 голов на счету лучшего бомбардира чемпионата России 2018/19. «Золотую бутсу» РПЛ выиграл молодой форвард ЦСКА . За последние 11 сезонов только два россиянина становились лучшими снайперами сезона в РПЛ , обоих звать Федорами – один Смолов, второй Чалов. Свежеиспеченный «Топ ган» еще и рекорд чемпионатов России установил, став самым молодым бомбардиром за всю историю турнира.

Альтруист №1. Артем Дзюба («Зенит»)

11 результативных передач записал на свой счет форвард «Зенита». Если увидеть Дзюбу впервые и оценить его фактуру, то будет сложно поверить, что форвард с такими антропометрическими данными выиграл состязание ассистентов. Но факт остается фактом: именно Артем Дзюба чаще других футболистов в прошедшем сезоне РПЛ помогал забивать своим партнерам. Вот ведь альтруист!

Вечно предупрежденные. Денис Попович («Оренбург») и Петрус Бумаль («Урал»)

11 желтых карточек удалось заработать двум футболистам, двум полузащитника уральских команд – Поповичу и Бумалю. У Дениса и Петруса даже минут ушло почти одинаково на получение 11 «горчичников»: словенский хавбек «Оренбурга» в РПЛ 2018/19 провел на поле 1872 минуты, а его камерунский коллега из «Урала» отыграл 1885 минут.

Изгнанники. Александр Мартынович, Сергей Петров, Шарль Каборе (все – «Краснодар»), Агустин Рохель («Крылья Советов»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Роланд Гиголаев («Анжи»), Абдул-Азиз Теттех («Динамо»)

Дважды удалялись с поля семь футболистов. Примечательно, что трое из них представляют футбольный клуб «Краснодар», который финишировал на третьем месте и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Самым недисциплинированным футболистом сезона по совокупности карточек следует признать динамовца Теттеха, который заработал 10 «горчичников» и 2 изгнания.

Последователи Кержакова. Ари («Краснодар») и Федор Чалов ( ЦСКА )

«Бил, бью и буду бить», - сказал однажды Кержаков и не отступал от своей философии до конца карьеры. Встречаются последователи Александра и сейчас. Федор Чалов нанес 98 ударов по воротам соперников ЦСКА – наибольшее количество ударов среди всех футболистов в РПЛ , в свою очередь Ари является лидером по среднему числу выстрелов – 3.8 за игру.

Дриблер от Бога. Вандерсон («Краснодар»)

73 успешные обводки у краснодарского бразильца в сезоне, а попыток – 109. Вандерсон лидирует и по абсолютному показателю в этой категории, и по среднему (2.4 успешные обводки за игру). Неплохой процент проходимости дриблинга – 67%.

Короли воздуха. Артем Дзюба («Зенит») и Тони Шунич («Динамо»)

Дзюба чаще всех в РПЛ вступает в верховые единоборства – 241 раз (120 успешных, 50%), но больше всего побед в воздухе одержал Шунич – 133 (192 попытки, 69%). У обоих мощнейшие показатели, оба короли, мы не противопоставляем Артема и Тони, ведь один форвард, а другой – защитник, у них разные задачи.

Машина передач. Юрий Газинский («Краснодар»)

В этой номинации первенствует полузащитник «Краснодара». Юрий отдал 1936 передач, в каждой игре он выполняет в среднем 69.1, отдает передачу раз в 74 секунды. Газинский второй сезон подряд становится «Машиной передач» РПЛ , в прошлом сезоне он сделал на 50 пасов больше.

Его Точнейшество. Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

88.2% - показатель победителя. Это несколько удивительно, но реже всех ошибался в передачах 34-летний форвард «Локомотива». Удивительно, потому что нападающему приходится рисковать и ошибаться при обострениях, но Джефф плевал на эти ваши правила. Класс!

Острее бритвы. Алексей Миранчук («Локомотив»)

По ощущениям Антон Миранчук провел минувший сезон мощнее брата, но Алексей, например, выполнил больше всех обостряющих передач в РПЛ – 78. Это на десяток больше, чем у занявшего второе место Влашича, а братец Антон выкатывал мяч под удар партнерам всего лишь 44 раза.

Маэстро отбора. Михаил Меркулов («Урал»)

76 раз левый защитник «Урала» непосредственно отбирал мяч у своих соперников. Любопытно, что на второй строчке с 73 удачными отборами правый защитник «Урала» Денис Кулаков.

Магистр Перехватчик. Валерий Кичин («Енисей»)

99 перехватов сделал защитник «Енисея» Валерий Кичин. Есть заметные персонажи и в составах команд, покинувших РПЛ .

Нарушитель спокойствия. Алексей Сутормин («Оренбург»)

61 нарушение правил совершил самый заметный игрок «Оренбурга» в сезоне 2018/19. Сутормин запомнился, в первую очередь, действиями в атаке, но неуступчивость и постоянное желание навязать борьбу соперникам, «покусывая» их, тоже часть фирменного стиля Алексея, отсюда и такое количество фолов. Кстати, на втором месте (59 фолов) идет Артем Дзюба, который тоже не церемонится с вражескими защитниками.

Вечный страдалец. Эрик Бикфалви («Урал»)

71 раз сфолили на Эрике Бикфалфи. Ни одному другому футболисту не доставалось по ногам и другим частям тела так часто.

Фанат Индзаги. Артем Дзюба («Зенит»)

Чаще других форвард «Зенита» попадал в офсайд: 21 раз.

Чистильщик. Соломон Кверквелия («Локомотив»)

173 выноса от своих ворот сделал центральный защитник «Локомотива», второй сезон подряд он лучший в РПЛ по этому показателю! Правда, по сравнению с чемпионским сезоном цифры стали скромнее: в прошлой кампании Соломон сделал 229 выносов.

Блокировщики содержимого. Павел Калошин («Анжи»), Дмитрий Живоглядов («Уфа») и Шарль Каборе («Краснодар»)

Павел Калошин из «Анжи» заблокировал 26 ударов, защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов не дал состояться 17 кроссам, а краснодарский «бык» Шарль Каборе задушил на корню 39 передач.

Спаситель в перчатках. Юрий Дюпин («Анжи»)