Слуцкий: «Четвертое место - хороший результат для ЦСКА»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление ЦСКА в минувшем сезоне.
Напомним, что команда заняла четвертое место в чемпионате России.
Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, стабильность, нужно время. Я считаю, что для первого сезона после такого массового изменения, смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были хорошие матчи, особенно осенью.
Команда молодая, будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те высокие места.
Да это они только хорохорятся,
а на самом деле сами понимают,
что уже давно пробили самое дно.
Да это они только хорохорятся,
а на самом деле сами понимают,
что уже давно пробили самое дно.
я просто привел ссылку на известный источник
я просто привел ссылку на известный источник
Мясным хоть плюй в глаза, а СпаМ лучше))))
Мясным хоть плюй в глаза, а СпаМ лучше))))
мясные кричали перед сезоном, что ЦСКА будет бороться в стыках
А на деле вышло - ЦСКА выиграл 7-ой Супер Кубок в матче с Локомотивом + весь сезон боролся за тройку призеров + в ЛЧ единственный клуб дважды подряд обыграл Реал, такого еще никому не удавалось
ну и вишенка на торте в "Дерби Всея Руси" порвали спартак на "открывашке" 0:2
оставив их на пятом месте РПЛ
Так что сезон и 4-ое место в РПЛ для переходного периода получился удачным!)))
мясные кричали перед сезоном, что ЦСКА будет бороться в стыках
А на деле вышло - ЦСКА выиграл 7-ой Супер Кубок в матче с Локомотивом + весь сезон боролся за тройку призеров + в ЛЧ единственный клуб дважды подряд обыграл Реал, такого еще никому не удавалось
ну и вишенка на торте в "Дерби Всея Руси" порвали спартак на "открывашке" 0:2
оставив их на пятом месте РПЛ
Так что сезон и 4-ое место в РПЛ для переходного периода получился удачным!)))
Ваш пост неудачен.))). Саксы просто завидуют.
Ваш пост неудачен.))). Саксы просто завидуют.
Лига Чемпионов. Групповые турниры. Четвёртое место.
Четвёртое место. Любимое место ЦСКА
Лига Чемпионов. Групповые турниры. Четвёртое место.
Четвёртое место. Любимое место ЦСКА
но могу это хапостить только в тему ЦСКА(редакторы соккера похоже не замечают этой новости)
Головин стал самым провальным трансфером и катастрофой за 30 миллионов евро в Монако
статья на английском - не верите или не можете прочесть... пользуйтесь гугл перведчиком
https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
но могу это хапостить только в тему ЦСКА(редакторы соккера похоже не замечают этой новости)
Головин стал самым провальным трансфером и катастрофой за 30 миллионов евро в Монако
статья на английском - не верите или не можете прочесть... пользуйтесь гугл перведчиком
https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
леня денег у еврея нет вот конюшня и не в тройке,да еще и мину ЛЧ,лучше бы туда кони попали,хоть бы с дырофеева43 люди смеялись((((
леня денег у еврея нет вот конюшня и не в тройке,да еще и мину ЛЧ,лучше бы туда кони попали,хоть бы с дырофеева43 люди смеялись((((