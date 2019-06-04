Слуцкий: «Четвертое место - хороший результат для ЦСКА»

Главный тренер «Витесса» прокомментировал выступление ЦСКА в минувшем сезоне.

Напомним, что команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, стабильность, нужно время. Я считаю, что для первого сезона после такого массового изменения, смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были хорошие матчи, особенно осенью.