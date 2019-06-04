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Слуцкий: «Четвертое место - хороший результат для ЦСКА»

сегодня, 21:39

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление ЦСКА в минувшем сезоне. 

Напомним, что команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, стабильность, нужно время. Я считаю, что для первого сезона после такого массового изменения, смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были хорошие матчи, особенно осенью.

Команда молодая, будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те высокие места.

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Jum13
Jum13 ответил Boxert
   108 / 830
сегодня в 22:49
И то с помощью Оренбурга.
А я думал за счёт победы над свиньями на их открывашке
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Евгений Макрушин
   44 / 830
сегодня в 22:45
Ну а Вас прям все болельщики адекватные....Что ЦСКА,что Спартак,что Зенит,очень редко встречаются адекватные люди,в основном,из тех с кем знаком,полные неадекваты...
Адекватные есть у всех клубов, это естественно, кстати со многими я общаюсь уже лет 15 на соккере, в том числе из СпаМа.
Kerri
Kerri
   367 / 830
сегодня в 22:43
Нормальный результат!
viv
viv ответил FILL3286
   660 / 830
сегодня в 22:42
теперь будут лет десять говорить,что у нас стойло молодое и кобылы еще не сыгрались((( леня денег у еврея нет вот конюшня и не в тройке,да еще и мину ЛЧ,лучше бы туда кони попали,хоть бы с дырофеева43 люди смеялись((((
Лучше бы семинулевые попали в ЛЧ....посмеялись бы над Семьлиховым....хотя посмеемся над ним и семинулевыми в квалификации ЛЕ...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Дед за ЦСКА
   88 / 830
сегодня в 22:38
Ну а Вас прям все болельщики адекватные....Что ЦСКА,что Спартак,что Зенит,очень редко встречаются адекватные люди,в основном,из тех с кем знаком,полные неадекваты...
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   499 / 830
сегодня в 22:38
Привет Георгий. Мясным хоть плюй в глаза, а СпаМ лучше))))
Приветствую Эдуард Григорьевич!
Да это они только хорохорятся,
а на самом деле сами понимают,
что уже давно пробили самое дно.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил Дед за ЦСКА
   255 / 830
сегодня в 22:36
Тома Леар (из Монако в Атлетико) 4 гола+ 4 асист, как у Головина, а стоит переход 70 млн. евро. Ваш пост неудачен.))). Саксы просто завидуют.
Поверю Вашему авторитету:)
я просто привел ссылку на известный источник
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Великолепный
   44 / 830
сегодня в 22:32
После того как у ЦСКА поменялся состав на 80 процентов мясные кричали перед сезоном, что ЦСКА будет бороться в стыках А на деле вышло - ЦСКА выиграл 7-ой Супер Кубок в матче с Локомотивом + весь сезон боролся за тройку призеров + в ЛЧ единственный клуб дважды подряд обыграл Реал, такого еще никому не удавалось ну и вишенка на торте в "Дерби Всея Руси" порвали спартак на "открывашке" 0:2 оставив их на пятом месте РПЛ Так что сезон и 4-ое место в РПЛ для переходного периода получился удачным!)))
Привет Георгий.
Мясным хоть плюй в глаза, а СпаМ лучше))))
Великолепный
Великолепный
   499 / 830
сегодня в 22:29
После того как у ЦСКА поменялся состав на 80 процентов
мясные кричали перед сезоном, что ЦСКА будет бороться в стыках
А на деле вышло - ЦСКА выиграл 7-ой Супер Кубок в матче с Локомотивом + весь сезон боролся за тройку призеров + в ЛЧ единственный клуб дважды подряд обыграл Реал, такого еще никому не удавалось
ну и вишенка на торте в "Дерби Всея Руси" порвали спартак на "открывашке" 0:2
оставив их на пятом месте РПЛ
Так что сезон и 4-ое место в РПЛ для переходного периода получился удачным!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Зафод Библброкс
   44 / 830
сегодня в 22:27
ой блин, извеняйте.... не в тему но могу это хапостить только в тему ЦСКА(редакторы соккера похоже не замечают этой новости) Головин стал самым провальным трансфером и катастрофой за 30 миллионов евро в Монако статья на английском - не верите или не можете прочесть... пользуйтесь гугл перведчиком https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
Тома Леар (из Монако в Атлетико) 4 гола+ 4 асист, как у Головина, а стоит переход 70 млн. евро.
Ваш пост неудачен.))). Саксы просто завидуют.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   175 / 830
сегодня в 22:14
Чемпионат России.Четвёртое место.
Лига Чемпионов. Групповые турниры. Четвёртое место.
Четвёртое место. Любимое место ЦСКА
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   255 / 830
сегодня в 21:51
ой блин, извеняйте.... не в тему
но могу это хапостить только в тему ЦСКА(редакторы соккера похоже не замечают этой новости)

Головин стал самым провальным трансфером и катастрофой за 30 миллионов евро в Монако
статья на английском - не верите или не можете прочесть... пользуйтесь гугл перведчиком
https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
FILL3286
FILL3286
   29 / 830
сегодня в 21:45
теперь будут лет десять говорить,что у нас стойло молодое и кобылы еще не сыгрались(((
леня денег у еврея нет вот конюшня и не в тройке,да еще и мину ЛЧ,лучше бы туда кони попали,хоть бы с дырофеева43 люди смеялись((((
Boxert
Boxert
   182 / 830
сегодня в 21:44
И то с помощью Оренбурга.
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