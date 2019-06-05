В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны» на сезон 2019/2020. Новая форма исполнена в желтом цвете, схожий комплект каталонцы носили в 70-х годах прошлого века.
Недавно «Боруссия» М презентовала новую форму на следующий сезон.
В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны» на сезон 2019/2020. Новая форма исполнена в желтом цвете, схожий комплект каталонцы носили в 70-х годах прошлого века.
Недавно «Боруссия» М презентовала новую форму на следующий сезон.
Мне нравится))
Мне нравится))
Тер штегешич, пикетич , Умтитич , Альбашич, Ракитич Бускетич, Артур Рамошич, Видалович, Мессич Суаресич Малкомич
Тер штегешич, пикетич , Умтитич , Альбашич, Ракитич Бускетич, Артур Рамошич, Видалович, Мессич Суаресич Малкомич