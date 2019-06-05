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В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны» на сезон 2019/2020. Новая форма исполнена в желтом цвете, схожий комплект каталонцы носили в 70-х годах прошлого века.



Недавно «Боруссия» М презентовала новую форму на следующий сезон.