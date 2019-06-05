ГлавнаяНовости

В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны»

сегодня, 10:42

В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны» на сезон 2019/2020. Новая форма исполнена в желтом цвете, схожий комплект каталонцы носили в 70-х годах прошлого века.
В Сети появились фотографии выездной формы «Барселоны»
Недавно «Боруссия» М презентовала новую форму на следующий сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» показала новую домашнюю форму на следующий сезон
03 июня Комментарии33
«Ювентус» представил тренировочную форму
03 июня ФотоКомментарии12
«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч
02 июня ФотоКомментарии4
«Вест Хэм» презентовал новую форму
30 мая ВидеоКомментарии0
«Уфа» в переходном матче сыграет против «Томи» в красной форме
30 мая ФотоКомментарии9
В Сети появились фотографии новой формы «Вест Хэма»
29 мая ФотоКомментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   63 / 829
сегодня в 11:48
В такой форме играл Йохан Кройф))
Мне нравится))
АС35
АС35
   652 / 829
сегодня в 11:35
Сколько этих форм. Каждый день на новую меняют. Сколько форму не меняй, результат лучше не будет. Лучше тренера смените)
Ruslik1982
Ruslik1982
   51 / 829
сегодня в 11:14
в такой форме не стыдно на Энфилде будет 0-4 влетать
LOpp
LOpp
   8 / 829
сегодня в 11:01
похоже у футбольных клубов проходит конкурс на самую отвратительную форму.
dimagas1
dimagas1
   135 / 829
сегодня в 10:57
Заднеприводным пойдет)))
Footbolista
Footbolista
   39 / 829
сегодня в 10:53
котолонские цыплята)...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   428 / 829
сегодня в 10:51
Состав домашней команды
Тер штегешич, пикетич , Умтитич , Альбашич, Ракитич Бускетич, Артур Рамошич, Видалович, Мессич Суаресич Малкомич
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 829
сегодня в 10:44
Такая форма пошла бы зениту при Луческу,как пакет из гипермаркета
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100