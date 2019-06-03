ГлавнаяНовости

«Ювентус» представил тренировочную форму

вчера, 18:32

«Ювентус» представил форму, в которой футболисты команды будут проводить предматчевые тренировки в следующем сезоне. Экипировка разработана совместно с Adidas и Parley for the Oceans, организацией по защите мирового океана от загрязнения пластиком. Форма сделана из переработанного пластика, выловленного в прибрежных водах.

Ранее в сети появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» показала новую домашнюю форму на следующий сезон
Вчера, 20:29 Комментарии28
«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч
02 июня ФотоКомментарии4
«Вест Хэм» презентовал новую форму
30 мая ВидеоКомментарии0
«Уфа» в переходном матче сыграет против «Томи» в красной форме
30 мая ФотоКомментарии9
В Сети появились фотографии новой формы «Вест Хэма»
29 мая ФотоКомментарии0
Появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса»
29 мая ФотоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   360 / 833
вчера в 22:29
форма очень романтична,жаль конечно что тренировочная,а не выездная. Розовый с чёрным в камуфляже - это что-то гениальное. Ювентус не перестаёт диктовать моду на долгие годы.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил заDOOMчивый
   34 / 833
вчера в 21:47
Пластмассовое скудетто, аналогичная и форма.
У нас скудетто, а у сквозеров салупето. Аха-ха)
Ваше чемпионство давно протухло, как и ливерная колбаса.
Заявите в АПЛ Скомину, а то так и не увидите трофеев. Аха-ха)
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   394 / 833
вчера в 21:47
Если это поможет Юве взять еще этак пять скудетто и + пару ЛЧ, то на здоровье, хоть волосы в розовый цвет красьте.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   149 / 833
вчера в 21:45
Пластмассовое скудетто, аналогичная и форма.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   149 / 833
вчера в 21:44
сначало Адидас поглумился над МЮ ,теперь и Юве предал розовизну, хотя наверное КриРо сам попросила,для гелевого гламура.
Как тренируются,так и будут играть - задом вилять.
h8you
h8you
   405 / 833
вчера в 20:39
мда что-то в этом сезоне формы вообще не зашли
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   34 / 833
вчера в 20:06
Форма конечно 77, но это не самое важное в тренировочном процессе. В прошлом сезоне была игра 77, в этом пусть будет только форма.
Neymar 10
Neymar 10
   376 / 833
вчера в 19:52
вот как теперь это развидеть ? умеет же этот юве всё испортить . хотя нет , если еще и сделают такую же официальную форму для домашних и выездных игр то будет прям супер ... супер смешно )))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   255 / 833
вчера в 19:38
Ещё не открыв подумал, что будет розового цвета много, так и есть. Как сильно повлиял на команду приход Кристины.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   407 / 833
вчера в 19:03
как болела со стажем заявляю. Говнище)
Zlatan35
Zlatan35
   39 / 833
вчера в 18:58
Лучше бы не представлял) Хуже формы ещё никогда не видел. Пусть и тренировочная, но это тихий ужас. Имхо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100