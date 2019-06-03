«Ювентус» представил тренировочную форму

«Ювентус» представил форму, в которой футболисты команды будут проводить предматчевые тренировки в следующем сезоне. Экипировка разработана совместно с Adidas и Parley for the Oceans, организацией по защите мирового океана от загрязнения пластиком. Форма сделана из переработанного пластика, выловленного в прибрежных водах.
Ранее в сети появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса».
Rise above. 🌊— JuventusFC (@juventusfc) 3 июня 2019 г.
La nostra nuova maglia pre-match 19/20 pre-match by adidas Football, realizzata con plastica degli Oceani @parleyforoceans.
E' tua qui ➡️ https://t.co/ust8rumdiU #ForzaJuve #DareToCreate pic.twitter.com/GitRPIf7Lk
Ваше чемпионство давно протухло, как и ливерная колбаса.
Заявите в АПЛ Скомину, а то так и не увидите трофеев. Аха-ха)
Ваше чемпионство давно протухло, как и ливерная колбаса.
Заявите в АПЛ Скомину, а то так и не увидите трофеев. Аха-ха)
Как тренируются,так и будут играть - задом вилять.
Как тренируются,так и будут играть - задом вилять.