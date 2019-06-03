«Ювентус» представил тренировочную форму

вчера, 18:32

«Ювентус» представил форму, в которой футболисты команды будут проводить предматчевые тренировки в следующем сезоне. Экипировка разработана совместно с Adidas и Parley for the Oceans, организацией по защите мирового океана от загрязнения пластиком. Форма сделана из переработанного пластика, выловленного в прибрежных водах.

Ранее в сети появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса».