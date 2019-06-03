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«Барселона» показала новую домашнюю форму на следующий сезон

вчера, 20:29

«Барселона» официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20. При создании дизайна футболки компания Nike вдохновлялась планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.

Ранее «Ювентус» представил тренировочную форму.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   221 / 833
сегодня в 00:46
Красивая форма. Новшество !
Borzoy555
Borzoy555 ответил Байкал-38.
   333 / 833
сегодня в 00:33
По сравнению с формой аргентинского гнома ювентийская нормально смотрится
la_masia
la_masia
   132 / 833
вчера в 23:24
Крутая форма) надо брать
Akvarel
Akvarel
   346 / 833
вчера в 23:03
Очень приличная форма, главное, не красная, как у свиней.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил BARCDJIN
   743 / 833
вчера в 22:48
Прасти ОЗДОШЕНЬКА в ТРИ не как в этом году с тобой не получится..Жди следующий и Джин исполнит твое желание.... аха-ха)
А когда накажешь Ювентус?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Навуходоносор ll
   279 / 833
вчера в 22:34
Почему барселонский джин не принес требл?
Прасти ОЗДОШЕНЬКА в ТРИ не как в этом году с тобой не получится..Жди следующий и Джин исполнит твое желание....


аха-ха)
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил BARCELONA-BEST
   743 / 833
вчера в 22:29
Я эту форму ещё в прошлом году видел. Неплохая Надеюсь увидеть Де-лигта, Де-Йона и Гризманна в этой форме а не всяких Кафтиньо.
Белладонна перелогинься, мы тебя узнали:)
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил BARCDJIN
   743 / 833
вчера в 22:19
круто - хорватская блауграна...у самих хорватов тоже круто форма выглядит..
Почему барселонский джин не принес требл?
Байкал-38.
Байкал-38.
   140 / 833
вчера в 22:02
По сравнению с позорной формой Кристины (все комплекты, особенно тренировочная) нормально смотрится.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   20 / 833
вчера в 21:50
Там уже клиника, оставь его)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Bеликий Князь
   6 / 833
вчера в 21:47
Добрый вечер!
Привет!
А мне нравится эта команда, как нравится Аякс нынешний, как нравилась Валенсия Купера и Байер Топпмёллера. Ливерпуль же до Клоппа в ЛЧ только по праздникам попадал, а теперь одна из лучших команд мира...
Я помню игру Боруссии и Шахтёра в ЛЧ, когда после ничьей в Донецке Дортмунд легко и шикарно в ответке разгромил украинскую команду. Вот с той игры я за Клоппом стал смотреть внимательно. До этого два его чемпионства как-то ничем не зацепили меня. Бавария тогда не очень котировалась в Европе, думал, мало ли кто там её обошёл, бывает.
Затем в память врезалось прощание Клоппа с Сигнал Идуна Парк. Помню слёзы на глазах немца и овации ему от трибун, даже не смотря на то, что Боруссия при нём упада до зоны вылета - исчерпал свои идеи в клубе. И когда Клопп стал тренером Ливерпуля я подумал, что это его конец как топ-тренера. Ливерпуль был середняком, мне тогда хотелось, чтобы Клопп возглавил Баварию, я был уверен, что при таком варианте он станет топовым коучем.
Я ошибся - Клопп намного круче, чем я предполагал. Не он за счёт топ-клуба стал отличным тренером, а сам из середняка сделал лучший клуб Европы.
Вот почему я закрываю глаза на какие-то недочёты команды, лично Клоппа или косяки судей. Это всё есть везде, а такого прогресса команды и тренера нет нигде больше в мире. А как они пели вместе со всем стадионом. Я завидовал. Тоже хотел так радоваться победам любимой команды...
Groove000
Groove000
   70 / 833
вчера в 21:46
Хрень, если честно. Вообще не нравится. Имхо
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   60 / 833
вчера в 21:43
Я эту форму ещё в прошлом году видел. Неплохая
Надеюсь увидеть Де-лигта, Де-Йона и Гризманна в этой форме а не всяких Кафтиньо.
Footbolista
Footbolista ответил Bеликий Князь
   43 / 833
вчера в 21:38
Это точно...Ситжес каталонская столица этого безобразия)...
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Footbolista
   34 / 833
вчера в 21:37
Криминал не в Готическом квартале, а в Равале...справа от Рамблы, если идти по ней к морю...да и то смотря что называть криминалом...с чем сравнивать?)...Эшампле самый красивый район в Барселоне...но в принципе в любом городе в районах где много туристов много карманников и пр. шушеры...особое украшение Барселоны летом - это пьяные англичане))...за Барсу не болею, но Барселона нравиться)...
Бухими англичанами с удовольствием пользуются участники карнавала в Ситжесе. Аха-ха)
Footbolista
Footbolista ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   43 / 833
вчера в 21:35
Криминал не в Готическом квартале, а в Равале...справа от Рамблы, если идти по ней к морю...да и то смотря что называть криминалом...с чем сравнивать?)...Эшампле самый красивый район в Барселоне...но в принципе в любом городе в районах где много туристов много карманников и пр. шушеры...особое украшение Барселоны летом - это пьяные англичане))...за Барсу не болею, но Барселона нравиться)...
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   34 / 833
вчера в 21:33
Костя, тебе чем так команды АПЛ насолили? Вы с Ливерпулем не пересекались так, как пересекался Милан, однако у меня к клубу не то что негатива нет, я восхищаюсь их прогрессом при Клоппе. Они реально молодцы, сильнее всех в мире прогрессируют. Как можно это не уважать?
Добрый вечер!
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   34 / 833
вчера в 21:33
Костя, тебе чем так команды АПЛ насолили? Вы с Ливерпулем не пересекались так, как пересекался Милан, однако у меня к клубу не то что негатива нет, я восхищаюсь их прогрессом при Клоппе. Они реально молодцы, сильнее всех в мире прогрессируют. Как можно это не уважать?
Они кабинетные мошенники. Их в АПЛ тащили, в ЛЧ Скомина дважды выручал только в этом году. С таким судейством и Спартак бы ЛЧ выиграл. Хороший ливер был у Жерара Улье, нравилась мне та команда. В целом я к ним ровно отношусь, только глорско-сквозерская шалупень раздражает. Приятно, что чемпионства они не увидят никогда, даже при Клоппе, а ЛЧ это уже четвёртый год не показатель, уже 4 года к ряду там арбитры решают. Так что я лично не вижу прогресса со времён Роджерса, как не дотягивали немного до чемпионства, так и не дотягивают.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Bеликий Князь
   6 / 833
вчера в 21:21
Только вот уважают геев и раскрашивают угловые флажки и капитанские повязки в цвета ЛГБТ только в АПЛ. Аха-ха)
Костя, тебе чем так команды АПЛ насолили? Вы с Ливерпулем не пересекались так, как пересекался Милан, однако у меня к клубу не то что негатива нет, я восхищаюсь их прогрессом при Клоппе. Они реально молодцы, сильнее всех в мире прогрессируют. Как можно это не уважать?
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   34 / 833
вчера в 21:11
Все кто был в Барселоне говорят, что центр города, куда входит район Эшампле, - самый плохой район каталонской столицы. Там много арабов, с криминальным прошлым и настоящим, много цыган. Там совершается больше всего преступлений, а готический квартал вообще считается самым криминальным местом во всей Испании. До чего нужно быть тронутым, чтобы вдохновляться этим местом? Не удивительно после этого, что современный дизайн формы никому не нравится. Создатели новой формы Ювентуса, похоже, парадами толерантных вдохновлялись, может и Барселона в этому придёт, вслед за своим шахматным полем, всё-таки много подобных парадов в столице Каталонии проходит.
Только вот уважают геев и раскрашивают угловые флажки и капитанские повязки в цвета ЛГБТ только в АПЛ. Аха-ха)
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   34 / 833
вчера в 21:09
Шахматная доска, где тренер самая слабая фигура, ферзь - моисей, а остальные пешки. Аха-ха)
Zlatan35
Zlatan35
   39 / 833
вчера в 21:07
Дизайнер формы - Иван Ракитич)))
dimagas1
dimagas1
   257 / 833
вчера в 21:02
Какой клуб -такая и форма)))
Caniggia
Caniggia
   35 / 833
вчера в 21:02
Что это за Хорватия, мля? Лучше бы вернули старые добрые, широкие, сине-гранатовые, вертикальные полосы!
League1
League1
   76 / 833
вчера в 20:59
У хорватов своровали дизайн. Позор барселоне!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   6 / 833
вчера в 20:59
Все кто был в Барселоне говорят, что центр города, куда входит район Эшампле, - самый плохой район каталонской столицы. Там много арабов, с криминальным прошлым и настоящим, много цыган. Там совершается больше всего преступлений, а готический квартал вообще считается самым криминальным местом во всей Испании.
До чего нужно быть тронутым, чтобы вдохновляться этим местом? Не удивительно после этого, что современный дизайн формы никому не нравится. Создатели новой формы Ювентуса, похоже, парадами толерантных вдохновлялись, может и Барселона в этому придёт, вслед за своим шахматным полем, всё-таки много подобных парадов в столице Каталонии проходит.
Zenit_84
Zenit_84
   59 / 833
вчера в 20:43
Хорватия?
BARCDJIN
BARCDJIN
   279 / 833
вчера в 20:40
круто - хорватская блауграна...у самих хорватов тоже круто форма выглядит..
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