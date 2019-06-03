«Барселона» показала новую домашнюю форму на следующий сезон

«Барселона» официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20. При создании дизайна футболки компания Nike вдохновлялась планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.
Ранее «Ювентус» представил тренировочную форму.
👕 Nuestra nueva camiseta para la temporada 2019/2020— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 июня 2019 г.
💙❤ El talento no tiene una sola forma pic.twitter.com/FwVTPN74WV
аха-ха)
аха-ха)
А мне нравится эта команда, как нравится Аякс нынешний, как нравилась Валенсия Купера и Байер Топпмёллера. Ливерпуль же до Клоппа в ЛЧ только по праздникам попадал, а теперь одна из лучших команд мира...
Я помню игру Боруссии и Шахтёра в ЛЧ, когда после ничьей в Донецке Дортмунд легко и шикарно в ответке разгромил украинскую команду. Вот с той игры я за Клоппом стал смотреть внимательно. До этого два его чемпионства как-то ничем не зацепили меня. Бавария тогда не очень котировалась в Европе, думал, мало ли кто там её обошёл, бывает.
Затем в память врезалось прощание Клоппа с Сигнал Идуна Парк. Помню слёзы на глазах немца и овации ему от трибун, даже не смотря на то, что Боруссия при нём упада до зоны вылета - исчерпал свои идеи в клубе. И когда Клопп стал тренером Ливерпуля я подумал, что это его конец как топ-тренера. Ливерпуль был середняком, мне тогда хотелось, чтобы Клопп возглавил Баварию, я был уверен, что при таком варианте он станет топовым коучем.
Я ошибся - Клопп намного круче, чем я предполагал. Не он за счёт топ-клуба стал отличным тренером, а сам из середняка сделал лучший клуб Европы.
Вот почему я закрываю глаза на какие-то недочёты команды, лично Клоппа или косяки судей. Это всё есть везде, а такого прогресса команды и тренера нет нигде больше в мире. А как они пели вместе со всем стадионом. Я завидовал. Тоже хотел так радоваться победам любимой команды...
А мне нравится эта команда, как нравится Аякс нынешний, как нравилась Валенсия Купера и Байер Топпмёллера. Ливерпуль же до Клоппа в ЛЧ только по праздникам попадал, а теперь одна из лучших команд мира...
Я помню игру Боруссии и Шахтёра в ЛЧ, когда после ничьей в Донецке Дортмунд легко и шикарно в ответке разгромил украинскую команду. Вот с той игры я за Клоппом стал смотреть внимательно. До этого два его чемпионства как-то ничем не зацепили меня. Бавария тогда не очень котировалась в Европе, думал, мало ли кто там её обошёл, бывает.
Затем в память врезалось прощание Клоппа с Сигнал Идуна Парк. Помню слёзы на глазах немца и овации ему от трибун, даже не смотря на то, что Боруссия при нём упада до зоны вылета - исчерпал свои идеи в клубе. И когда Клопп стал тренером Ливерпуля я подумал, что это его конец как топ-тренера. Ливерпуль был середняком, мне тогда хотелось, чтобы Клопп возглавил Баварию, я был уверен, что при таком варианте он станет топовым коучем.
Я ошибся - Клопп намного круче, чем я предполагал. Не он за счёт топ-клуба стал отличным тренером, а сам из середняка сделал лучший клуб Европы.
Вот почему я закрываю глаза на какие-то недочёты команды, лично Клоппа или косяки судей. Это всё есть везде, а такого прогресса команды и тренера нет нигде больше в мире. А как они пели вместе со всем стадионом. Я завидовал. Тоже хотел так радоваться победам любимой команды...
Надеюсь увидеть Де-лигта, Де-Йона и Гризманна в этой форме а не всяких Кафтиньо.
Надеюсь увидеть Де-лигта, Де-Йона и Гризманна в этой форме а не всяких Кафтиньо.
До чего нужно быть тронутым, чтобы вдохновляться этим местом? Не удивительно после этого, что современный дизайн формы никому не нравится. Создатели новой формы Ювентуса, похоже, парадами толерантных вдохновлялись, может и Барселона в этому придёт, вслед за своим шахматным полем, всё-таки много подобных парадов в столице Каталонии проходит.
До чего нужно быть тронутым, чтобы вдохновляться этим местом? Не удивительно после этого, что современный дизайн формы никому не нравится. Создатели новой формы Ювентуса, похоже, парадами толерантных вдохновлялись, может и Барселона в этому придёт, вслед за своим шахматным полем, всё-таки много подобных парадов в столице Каталонии проходит.