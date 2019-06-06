Сборная Кипра объявила заявку на матч против России

сегодня, 10:43

Тренерский штаб сборной Кипра определился с заявкой из 23 игроков, которые будут готовы сыграть с Шотландией (8 июня) и Россией (11 июня) в отборочном раунде Евро-2020.

Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина» Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»).

Защитники: Мариос Антониадис (« АЕК Ларнака»), Гиоргос Василиу («Аполлон Лимассол»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба - «Омония Никосия»), Константинос Лаифис («Стандард» Бельгия), Николас Янну ( АПОЭЛ ).

Полузащитники: Андреас Авраам (« АЕЛ Лимассол»), Костакис Артиматас ( АПОЭЛ ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм» Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба - «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»).

Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба - «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба - « АЕЛ Лимассол»), Пиерос Сотириу («Копенгаген» Дания), Гиоргос Эфрем ( АПОЭЛ ).

Другой соперник сборной России, Сан-Марино, также уже назвал свой состав.