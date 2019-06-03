Дзюба и Головин вышли в основе сборной России на матч с «Чертаново»

сегодня, 16:11

Стали известны стартовые составы сборной России и «Чертаново» на товарищеский матч, который стартовал в 16:00.

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Газинский, Оздоев, Головин, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Дзюба.

«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко.

На встрече между сборной России и «Чертаново» присутствуют Александр Алаев, Никита Симонян, Александр Мирзоян и Михаил Гершкович. Также в качестве зрителей на игре 30 онкобольных детей, подопечных фонда «Подари жизнь».