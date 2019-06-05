Сборная России готовится к матчу с Сан-Марино в полном составе

сегодня, 12:39

Сборная России проводит очередную тренировку на базе в Новогорске. Через три дня команде предстоит провести отборочный матч Евро-2020 против Сан-Марино, а 11 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Кипром.

В занятии принимают участие все 28 футболистов, вызванных в сборную. Хавбек «Локомотива» , во вторник работавший по индивидуальной программе, занимается в общей группе.

Напомним, что защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пропустил сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский травмировал плечо в товарищеской игре с «Чертаново» и покинул расположение национальной команды.