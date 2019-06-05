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Сборная России готовится к матчу с Сан-Марино в полном составе

сегодня, 12:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино08.06.2019 в 19:00 Не начался

Сборная России проводит очередную тренировку на базе в Новогорске. Через три дня команде предстоит провести отборочный матч Евро-2020 против Сан-Марино, а 11 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Кипром.

В занятии принимают участие все 28 футболистов, вызванных в сборную. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, во вторник работавший по индивидуальной программе, занимается в общей группе.

Напомним, что защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пропустил сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский травмировал плечо в товарищеской игре с «Чертаново» и покинул расположение национальной команды.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   747 / 827
сегодня в 15:23
Попробуйте повторить успех сборной Украины и обыграть Сан-Марино 9-0
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 827
сегодня в 14:42
Главное, не выпускать с Сан-Мариной спартаковских. Они ещё могут помнить другую святую -Галину из Швейцарии...
уверен, что сборная на 80% будет состоять из воспитанников Зенита)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 827
сегодня в 14:34
Главное, не выпускать с Сан-Мариной спартаковских. Они ещё могут помнить другую святую -Галину из Швейцарии...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   729 / 827
сегодня в 14:32
Ждём от наших две победы.
Баба Яга против
Баба Яга против
   784 / 827
сегодня в 14:30
С минимальным счетом выиграют наши.
112910415
112910415
   113 / 827
сегодня в 14:24
неплохие шансы на победу
Sully
Sully
   152 / 827
сегодня в 14:19
Сан-Марино это примерно уровень спартака, так что надо отгружать семерочку.
cska plus
cska plus
   4 / 827
сегодня в 14:18
Надо очень серьёзно готовиться к этим двум матчам.
Balanenok
Balanenok
   135 / 827
сегодня в 14:12
Удачи сборной!
shlomo
shlomo
   95 / 827
сегодня в 14:02
Удачи ребята!!!! .....обязаны не просто выиграть, а показать хороший футбол.
номер 12
номер 12
   246 / 827
сегодня в 13:45
Ждем Комличенко, Мирзова и Дзюбу на воротах!
beefs
beefs
   148 / 827
сегодня в 13:39
Ждём 6 очком и 40 место в рейтинге..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   227 / 827
сегодня в 13:37
В этих матчах надо проверить новичков и забивать, как можно больше и еще больше) 🤓
ОПС
ОПС
   179 / 827
сегодня в 13:32
Победа будет
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 827
сегодня в 13:25
Попрошу без травм.
Василий 50
Василий 50
   676 / 827
сегодня в 13:24
Надо много забить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 827
сегодня в 13:17
Удачи сборной и только без травм.
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 827
сегодня в 13:13
Газинский 29-й был?
ДСА
ДСА
   66 / 827
сегодня в 13:04
Тут как не готовься все равно победят.
CАRLOS
CАRLOS
   775 / 827
сегодня в 13:04
Лучше бы сказали, кто тренирует, а то по игре с Чертаново подсказывал Ромащенко, а Черчесов потом сказал, что он недоволен некоторыми игроками, хотя во время игры ни..уя не делал.
Мог вообще матчи сборной по ТВ смотреть и смсками замены делать.
Mangur
Mangur ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   664 / 827
сегодня в 13:02
Буду болеть за Сан Марино, точнее против борзого Черчесова, надо что бы его выгнали.
Вся Россия уже загрустила от такого МУЖЕСТВА.
Mangur
Mangur
   664 / 827
сегодня в 13:02
Думаю что разгром от Сан Марино ,России обеспечен. В воротах будет стоять Дзюба.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   551 / 827
сегодня в 12:56
Буду болеть за Сан Марино, точнее против борзого Черчесова, надо что бы его выгнали.
Splurgeloa
Splurgeloa
   170 / 827
сегодня в 12:53
Главное не брать в сборную спартачей.Так как они по уровню мастерства уступают продавцам, студентам и предпринимателям , которые играют за сборную Сан-Марино))
FILL3286
FILL3286 ответил Athletic Club de Bilbao
   27 / 827
сегодня в 12:50
Давайте ребята не обкакайтесь.
С бомжекобылами все может быть)))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 12:45
Давайте ребята не обкакайтесь.
barcamilan
barcamilan
   441 / 827
сегодня в 12:42
у сан-марины есть шансы
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