ГлавнаяНовости

Неймар: «После шторма наступает штиль»

сегодня, 10:27

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился фото своей травмированной ноги. Игрок также прокомментировал это событие:

После шторма наступает штиль.

Напомним, что футболист получил повреждение в товарищеском матче против команды Катара. Из-за этого он пропустит Кубок Америки.

Неймар: «После шторма наступает штиль»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноКанте пропустит матчи сборной Франции
Сегодня, 10:52 Комментарии2
Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги Наций
Вчера, 20:07 Комментарии6
Бедный Неймар. У бразильца рушится жизнь и карьера
Вчера, 12:45Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии27
ОфициальноБразильская конфедерация футбола: «Неймар пропустит Кубок Америки»
Вчера, 09:02 Комментарии35
Неймар после игры с Катаром покинул стадион на костылях
Вчера, 06:20 ВидеоКомментарии13
Неймар получил травму в матче с Катаром
Вчера, 04:35 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   91 / 816
сегодня в 11:03
Фу млять как баба ещё и ноги побрил.
Это такое же позорище как его дружок Робиньо которого назывли новым Пеле а в итоге провёл 2 неплохих сезона, заработал денег и сдулся. Петушок идёт по его стопам.
Не видать ему ЗМ, ЗБ и ЛЧ.
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 816
сегодня в 10:39
Неужели петрушка решил завязать с футболом и понтами?
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 816
сегодня в 10:35
Бедолага
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   458 / 816
сегодня в 10:31
После сильного шторма, корабль может утонуть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100