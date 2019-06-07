Неймар: «После шторма наступает штиль»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился фото своей травмированной ноги. Игрок также прокомментировал это событие:
После шторма наступает штиль.
Напомним, что футболист получил повреждение в товарищеском матче против команды Катара. Из-за этого он пропустит Кубок Америки.
Это такое же позорище как его дружок Робиньо которого назывли новым Пеле а в итоге провёл 2 неплохих сезона, заработал денег и сдулся. Петушок идёт по его стопам.
Не видать ему ЗМ, ЗБ и ЛЧ.
Это такое же позорище как его дружок Робиньо которого назывли новым Пеле а в итоге провёл 2 неплохих сезона, заработал денег и сдулся. Петушок идёт по его стопам.
Не видать ему ЗМ, ЗБ и ЛЧ.